В Киеве напечатали 500 тыс. спецпропусков для проезда в общественном транспорте: больше печатать не будем, - Кличко

Власти Киева выпустили 500 тыс. спецпропусков для проезда в общественном транспорте столицы.

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"По нашим подсчетам, в Киев около 400 тыс. чел. задействованы в жизнедеятельности города. Это и теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение, ключевые предприятия. Мы напечатали 440 тыс. (спецпропусков – ИФ). Раздали. Нам пришли еще дополнительные заявки, которые мы рассматриваем. Мы напечатали еще 60 тыс. пропусков, но больше печатать не будем", - рассказал Кличко в эфире телеканала "Украина 24".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Власти Киева не выполнили должным образом задачу по обеспечению спецпропусками для проезда в общественном транспорте, - Офис Президента

карантин (16729) Киев (25996) Кличко Виталий (4674) транспорт (1760) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)
остальные- за бабло, образовался новый бизнес
05.04.2021 16:57 Ответить
Сначала надо было раздать людям пропуска, а потом уже проверять их. А так получается, что пропуска еще допечатывают, в субботу-воскресенье в КГГА принимали заявки, а уже в понедельник утром без пропуска не пускали в транспорт.
05.04.2021 17:31 Ответить
краска кончілась
05.04.2021 17:42 Ответить
Ровери в дефіциті. А через місяць їх не буде взагалі.
05.04.2021 20:15 Ответить
куплю спцпрпуск.
06.04.2021 00:03 Ответить
 
 