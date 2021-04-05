3 339 5
В Киеве напечатали 500 тыс. спецпропусков для проезда в общественном транспорте: больше печатать не будем, - Кличко
Власти Киева выпустили 500 тыс. спецпропусков для проезда в общественном транспорте столицы.
Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"По нашим подсчетам, в Киев около 400 тыс. чел. задействованы в жизнедеятельности города. Это и теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение, ключевые предприятия. Мы напечатали 440 тыс. (спецпропусков – ИФ). Раздали. Нам пришли еще дополнительные заявки, которые мы рассматриваем. Мы напечатали еще 60 тыс. пропусков, но больше печатать не будем", - рассказал Кличко в эфире телеканала "Украина 24".
