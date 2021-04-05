Катар может помочь строить окружную дорогу вокруг Киева. Смета существенная, Украине одной будет труднее, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что катарская сторона могла бы стать партнером в строительстве окружной дороги вокруг Киева.
Об этом глава государства заявил в ходе официального визита в Катар, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
"Хочется построить фундаментальную, большую дорогу, с мостами. Это будет существенная смета, и Украине одной будет труднее это сделать. Мы все равно это сделаем, но с такими партнерами всегда лучше", - подчеркнул он.
Кроме этого, президент добавил, что катарцы заинтересованы инвестировать в гостиничную инфраструктуру Киева, а также Херсонщины и Одессы.
Отмечается также, что во время встреч в Катаре речь также шла о строительстве метрополитена и железнодорожных путей.
Глава Украинского государства также считает, что опыт Катара в развитии национальной авиакомпании Qatar Airways можно использовать при подготовке к запуску украинского государственного авиаперевозчика. По словам президента, в конце августа - начале сентября в Украину должна прибыть группа специалистов из Катара, чтобы посетить ГП "Антонов", Международный аэропорт "Борисполь", ознакомиться с украинскими самолетами и возможностями в пассажирских и грузовых перевозках.
Так что осел нигде и ни в чем не сбрехал....
а допоможе?
Очевидно, цель визита клоуна - перетереть за кубышку, которая хранится в Омане.
Режим драпать собрался.
"preZe!ZU Airspace 95\73 dorizhka"
https://twitter.com/tZEinform
tZE inform
@tZEinform
·https://twitter.com/tZEinform/status/1379054038969384963 1 ч
Группа российских политических аналитиков во главе с Дмитриевым активно внедряет в внешнеполитическую стратегию России новое направление в украинской политике - изоляцию Украины на европейском и американском направлении. Это уже дало свои результаты и проходит вполне успешно.
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
Франция и Германий идут на сепаратный сговор и (...) Для работы с США избран другой путь - путь скрытого противостояния США, путем направления скрытой российской агентурой действий Зеленского против интересов США в Европе. Классический пример - подписанное соглашение с Катаром
Но, безвластие будет означать оккупацию и расчленение страны.
Зелекторат, что б вам сдохнуть тяжело и мучительно, твари.
А рыжий не хочет помочь построить окружную?
Ну що, 73%, дасте "мальчіку" ще 100 днів, щоб він розібрався, що важливіше, життя українців та українська незалежність, чи безперервність "великого дерибу"?
Оскільки Зеленський із соратниками вже не вперше з візитом в арабських країнах, то мали б знати, що закидати ногу на ногу і показувати співрозмовнику підошву свого взуття - там трактується як вияв грубої неповаги до протилежної сторони.
Але, добре, хоч із шаурмою не прийшли і пляшку пива оком не відкривають...
- Та вони просто думають що напроти - санітари...
- Нічого ти не розумієш. Це вони так велично тиснуть на шейхів з позиції сили.
- Коллега, не будьте так строги к ним. Этому не учат на курсах в Трускавце !)))
- На "корточках" не сидять сємки не лузгають, уже прогрес.
- Ми к вам, Султан! И вот по какому дєлу.
Я Швондер, она Вяземская, товаріщ Пеструхін і ...
Тоесть...вы просите инвестировать в Украину (себе в карман) на добровольных началах или же все таки предлагаете долю в государственных компаниях? Ну так катарцы не работают, они на ренте от углеводородов сидят, за них работают индусы (в основном). И какие технологические решения они могут предоставить для постройки, ну например - метро? Ну или скажем - национальной авиакомпании, если их пустили в альянс Oneworld, где заправляют Аирбас с Боингом и при чем тут Антонов? И какие железные дороги тебе на шару?
ЗЫ в дневном выпуске найчеснишЫх новын иств - ни слова о визите в Катар..?
Под Порошенко деньги шли, даже 200 заводов построили ,несмотря на войну, а под зеленского никто никаких инвестиций не сделает---все уже поняли, что такое зеленский---только распил, откаты и воровство!
Валид бин Хамис аль-Хашар (Waleed Bin Khamis Al Hashar, الشيخ وليد خميس الحشار), главный исполнительный директор Bank Muscat (Оман) , прибыл сегодня в столицу Катара, Доха с личным, не официальным визитом .Мы ничего не будем пока утверждать, НО ... Мы упоминали этот банк в своей информации еще 07.01.2020 г. Зеленский в "омане" : "... есть данные по четвертому банковскому объекту, самому крупному, но получить хоть какие то объективные данные не удалось.Реакция на интерес была настолько жесткой, что мы решили не рисковать." Это и есть Bank Muscat.
tZE inform