Катар может помочь строить окружную дорогу вокруг Киева. Смета существенная, Украине одной будет труднее, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что катарская сторона могла бы стать партнером в строительстве окружной дороги вокруг Киева.

Об этом глава государства заявил в ходе официального визита в Катар, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Хочется построить фундаментальную, большую дорогу, с мостами. Это будет существенная смета, и Украине одной будет труднее это сделать. Мы все равно это сделаем, но с такими партнерами всегда лучше", - подчеркнул он.

Кроме этого, президент добавил, что катарцы заинтересованы инвестировать в гостиничную инфраструктуру Киева, а также Херсонщины и Одессы.

Отмечается также, что во время встреч в Катаре речь также шла о строительстве метрополитена и железнодорожных путей.

Глава Украинского государства также считает, что опыт Катара в развитии национальной авиакомпании Qatar Airways можно использовать при подготовке к запуску украинского государственного авиаперевозчика. По словам президента, в конце августа - начале сентября в Украину должна прибыть группа специалистов из Катара, чтобы посетить ГП "Антонов", Международный аэропорт "Борисполь", ознакомиться с украинскими самолетами и возможностями в пассажирских и грузовых перевозках.

