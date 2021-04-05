"Ми поруч": В Украине стартовала акция поддержки одиноких людей и тех, кто нуждается в помощи
#ми_поруч - акцию под таким хэштегом инициировали три общественные организации, а именно - Международное женское движение "За семейные ценности", ПО "Платформа гражданских инициатив" и ОО "Институт свободы слова".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на UAINFO.org.
Карантин научил нас ценить наши семьи, проводить время вместе, радоваться мелочам, концентрироваться на позитиве и делиться добром. Когда мы делаем добрые дела или говорим добрые слова, мы умножаем добро вокруг, а значит делаем этот мир получше. Итак, что может каждый из нас сделать для окружающих в эти непростые времена?
• Маленькое чудо в наше время - проявление доброты.
Расклейте у себя в подъезде или на дверях нескольких подъездов объявления с предложением о помощи для пожилых людей и родителей-одиночек, проживающих рядом с вами, и которым тяжелее всех в период карантина.
• Обратите внимание на Ваших одиноких соседей.
Возможно Вы можете помочь с покупкой продуктов, лекарств, побыть несколько часов с ребенком, погулять с домашним животным, или просто поддержать добрым словом.
• Приближаются праздники. Обычная праздничная открытка, домашняя выпечка позволят одинокому человеку получить положительные эмоции, а вам и вашим детям подарят радость от добрых дел.
Женское движение "За семейные ценности" просит присоединиться к акции # ми_поруч и поддержать одиноких людей и тех, кто нуждается во внимании и помощи.
