Комендантский час в Киеве могут ввести, если "цифры будут зашкаливать" и произойдет коллапс медсистемы, - Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что если количество заболевших COVID-19 будет очень большим, то в столице могут ввести комендантский час по примеру некоторых стран Европы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Кличко заявил в эфире "Украина 24".
"Мы знаем, что сейчас комендантский час ввели многие страны Европы и нового ничего не придумали. Есть два пути. Первый - вакцинация; до тех пор, пока у нас нет достаточного количества вакцины, остается тот же путь разорвать цепочку передачи инфекции. Если сейчас цифры будут зашкаливать и произойдет коллапс медицинской системы, у нас не будет другого выхода, кроме как переходить к чрезвычайному положению", - сказал мэр.
По его словам чрезвычайное положение вводит руководство государства, правительство, своим решение.
И чем, интересно, занимались зеленые летом, когда все нормальные власти заключали контракты с производителями на поставку вакцин? Деньги на дорогах пилили. Вот и имеем теперь результат, что Украина на последнем месте в Европе по уровню вакцинации населения. А зелень бегает теперь с протянутой рукой и тупые сказки рассказывает. Еще раз повторю, чтобы лучше дошло -- Украина на последнем месте. И единственные преступники здесь -- это зеленые, которые довели до такой ситуации.
Слив сектанта "покращення в Буковели" заситан. Не хворайте там
