Комендантский час в Киеве могут ввести, если "цифры будут зашкаливать" и произойдет коллапс медсистемы, - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что если количество заболевших COVID-19 будет очень большим, то в столице могут ввести комендантский час по примеру некоторых стран Европы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Кличко заявил в эфире "Украина 24".

"Мы знаем, что сейчас комендантский час ввели многие страны Европы и нового ничего не придумали. Есть два пути. Первый - вакцинация; до тех пор, пока у нас нет достаточного количества вакцины, остается тот же путь разорвать цепочку передачи инфекции. Если сейчас цифры будут зашкаливать и произойдет коллапс медицинской системы, у нас не будет другого выхода, кроме как переходить к чрезвычайному положению", - сказал мэр.

По его словам чрезвычайное положение вводит руководство государства, правительство, своим решение.

Также читайте: В Киеве напечатали 500 тыс. спецпропусков для проезда в общественном транспорте: больше печатать не будем, - Кличко