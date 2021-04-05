В том, что Интерсити сошел с рельсов, виноваты все - министр, Наблюдательный совет и исполняющий обязанности председателя Укрзализныци - экс-руководитель УЗ

В схождении поезда "Интерсити" с рельсов близ Запорожья виновата вся ветвь власти, включая руководство Укрзализныци, ведь не обеспечили безопасность движения. Об этом заявил экс-руководитель Укрзализныци Александр Завгородний.

"В уставе железной дороги четко прописано, что главная задача железной дороги - это обеспечение безопасности движения и перевозок. То как раз, чего не происходит. В этом виновата вся ветка, начиная с монтера пути, заканчивая председателем правления или исполняющим обязанности ", - отметил Завгородний.

Он отметил, что проблемы на железной дороге возникли давно, и железнодорожная инфраструктура сейчас находится в критическом состоянии, поэтому подобные аварии вполне предсказуемы.

"Первая причина - это потеря контроля за безопасностью движения при организации движения поездов. И это очень обидно, потому что такие случаи, к сожалению, были и раньше. Мы знаем, я непосредственно принимал участие в расследовании 2 таких случаев в 2005 году, в 2014 году. И здесь на самом деле всем повезло, потому что нет жертв человеческих, очень минимальные потери инфраструктуры и подвижного состава ", - сказал Завгородний.

По его мнению, к решению проблем железной дороги должно подключиться государство на уровне правительства или СНБО, ведь ситуация только ухудшается и количество аварий будет расти, если немедленно не принять меры. Ее усугубляет тот факт, что сейчас отвечать за безопасность в УЗ поставили человека без соответствующего опыта.

"Должен быть назначен немедленный аудит на уровне Министерства инфраструктуры Украины относительно пути, инфраструктуры и подвижного состава (...) Сейчас, для понимания, назначен ревизором по безопасности движения бывший руководитель службы ГСБТ, не являющийся профильным в безопасности железнодорожного транспорта. Без немедленного вмешательства государства мы будем иметь очень серьезные проблемы с этим вопросом", - подытожил Завгородний.

Напомним, 29 марта поезд №732 Интерсити сообщением Киев - Запорожье сошел с рельсов в Запорожской области на скорости свыше 120 км / ч. Во время инцидента в вагонах поезда находилось 88 пассажиров, к счастью никто не пострадал. УЗ расследует причины аварии.

Ранее народный депутат, член комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры Константин Бондарев заявил, что состояние железной дороги критическое, а эксплуатация отдельных участков уже опасна. По его мнению, без реформирования "Укрзализныци" количество аварий на железной дороге будет расти.

В то же время экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян подчеркивал, что "Укрзализныця" должна вкладывать средства в модерназию, чтобы обеспечить обновление подвижного состава и инфраструктуры для повышения эффективности и сервиса перевозок.