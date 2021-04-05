РУС
В том, что Интерсити сошел с рельсов, виноваты все - министр, Наблюдательный совет и исполняющий обязанности председателя Укрзализныци - экс-руководитель УЗ

В схождении поезда "Интерсити" с рельсов близ Запорожья виновата вся ветвь власти, включая руководство Укрзализныци, ведь не обеспечили безопасность движения. Об этом заявил экс-руководитель Укрзализныци Александр Завгородний.

"В уставе железной дороги четко прописано, что главная задача железной дороги - это обеспечение безопасности движения и перевозок. То как раз, чего не происходит. В этом виновата вся ветка, начиная с монтера пути, заканчивая председателем правления или исполняющим обязанности ", - отметил Завгородний.

Он отметил, что проблемы на железной дороге возникли давно, и железнодорожная инфраструктура сейчас находится в критическом состоянии, поэтому подобные аварии вполне предсказуемы.

"Первая причина - это потеря контроля за безопасностью движения при организации движения поездов. И это очень обидно, потому что такие случаи, к сожалению, были и раньше. Мы знаем, я непосредственно принимал участие в расследовании 2 таких случаев в 2005 году, в 2014 году. И здесь на самом деле всем повезло, потому что нет жертв человеческих, очень минимальные потери инфраструктуры и подвижного состава ", - сказал Завгородний.

По его мнению, к решению проблем железной дороги должно подключиться государство на уровне правительства или СНБО, ведь ситуация только ухудшается и количество аварий будет расти, если немедленно не принять меры. Ее усугубляет тот факт, что сейчас отвечать за безопасность в УЗ поставили человека без соответствующего опыта.

"Должен быть назначен немедленный аудит на уровне Министерства инфраструктуры Украины относительно пути, инфраструктуры и подвижного состава (...) Сейчас, для понимания, назначен ревизором по безопасности движения бывший руководитель службы ГСБТ, не являющийся профильным в безопасности железнодорожного транспорта. Без немедленного вмешательства государства мы будем иметь очень серьезные проблемы с этим вопросом", - подытожил Завгородний.

Напомним, 29 марта поезд №732 Интерсити сообщением Киев - Запорожье сошел с рельсов в Запорожской области на скорости свыше 120 км / ч. Во время инцидента в вагонах поезда находилось 88 пассажиров, к счастью никто не пострадал. УЗ расследует причины аварии.

Ранее народный депутат, член комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры Константин Бондарев заявил, что состояние железной дороги критическое, а эксплуатация отдельных участков уже опасна. По его мнению, без реформирования "Укрзализныци" количество аварий на железной дороге будет расти.

В то же время экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян подчеркивал, что "Укрзализныця" должна вкладывать средства в модерназию, чтобы обеспечить обновление подвижного состава и инфраструктуры для повышения эффективности и сервиса перевозок.

+3
поднимите зарплаты лещенкам- вот тогда поезда пойдут
05.04.2021 17:28
+3
А шо там прокукарекает на эту тему величайший специалист, член наблюдательного совета Серлещь?
Не, не так : что прокукарекает на эту тему член Серлещ с окладом более 300 000 гр. в месяц?
05.04.2021 17:34
+2
на словах да , а на деле обходчик-стрелочник Вася...
05.04.2021 17:15
на словах да , а на деле обходчик-стрелочник Вася...
05.04.2021 17:15
Все так все. Зеленского на нары.
05.04.2021 17:21
поднимите зарплаты лещенкам- вот тогда поезда пойдут
05.04.2021 17:28
и премию срочно выписать!
05.04.2021 17:40
А шо там прокукарекает на эту тему величайший специалист, член наблюдательного совета Серлещь?
Не, не так : что прокукарекает на эту тему член Серлещ с окладом более 300 000 гр. в месяц?
05.04.2021 17:34
Ще машиністи, швидкість була замала, тому і не проскочили.
05.04.2021 17:40
" В том, что Интерсити сошел с рельсов, виноваты все" - чья б корова мычала, а твоя б не п.здела.
05.04.2021 17:53
Экс-руководитель Укрзализныци Александр Завгородний оставил после себя все в идеальном состоянии!

Это наверное анекдот, после Кирпы Укрзализница только деградировала с каждым годом.
05.04.2021 18:15
Да будет Вам, сударь. Кирпа такой же святой, как и его последователи, и деградировала УЗ некисло и при нём. Стоит вспомнить только совершенно халявную передачу нескольких тысяч вагонов т.н. собственникам в результате чего деньги на перевозках стал зарабатывать кто-то, а не УЗ.
05.04.2021 19:49
не по средствам живете. поезда и самолеты - слишком дорого для украины.
05.04.2021 19:01
Лященко,правдолюбець назвороть та соратник усього антиукраїнського загалу, в кабінетах залізниці отримує за дармоїдство в місяць 50 зарплат колійщиків та обходчиків. А тепер по суті грошей. Бухгалтери,сотні,любимі начальниками- за тисячі залазничників, начуправлінь та їх прислуга,за десятки тисяч працівників рухомого,ремонтного,колійного, обслугового, наглядового складц працівників отнимають їздять по курортам,ну і т.д. На дорогах вже обходчиків-наглядачів не має. Спецтехніка техогляду не виїжджає, машиністи по одному на маршрутах, симофори і ті працюють не всі. Зато начальство "ізбранноє" живе на своє задоволення. Піпець повний. До речі,спитайте,що вони будуть робити коли буде повітряна тривога? Все занедбане!
05.04.2021 19:08
Да уж. За такую зарплату как получает серлещ, мог бы пешком пройти вдоль всех путей Украины и проинспектировать их состояние, можно сракашвиля взять в помощь, пузо чуть согнать заодно.
05.04.2021 19:21
Такі всі фахівці і правдолюби стають, коли від корит їх проганяють...
05.04.2021 23:08
Бальчун виноват, 100%.
06.04.2021 03:07
 
 