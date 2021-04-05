РУС
Очень непростые выборы состоялись. Будем устанавливать результаты с учетом судебных решений, которые вступят в законную силу, - ЦИК об округе №87

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) в пределах своих полномочий будет устанавливать результаты выборов аа одномандатном избирательном округе №87 на Ивано-Франнковщине с учетом судебных решений, которые вступят в законную силу.

Об этом сегодня заявил глава ЦИК Олег Диденко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Сообщается, что 5 апреля после перерыва Центральная избирательная комиссия продолжила работу в режиме заседания, во время которого приняла для дальнейшей обработки протокол окружной избирательной комиссии об итогах голосования в одномандатном избирательном округе №87 на промежуточных выборах народного депутата Украины 28 марта 2021 года.

На заседании глава окружной избирательной комиссии ОИО №87 огласил данные протокола и отчитался о работе комиссии. Доклад вызвал много вопросов у членов ЦИК, которые озвучили их в ходе заседания.

"Очень непростые выборы состоялись. Есть много сигналов о нарушениях, среди которых серьезное беспокойство вызывают установленные факты исчезновения избирательных бюллетеней. Призываем правоохранительные органы как можно быстрее провести беспристрастное расследование и привлечь к ответственности лиц, совершивших эти нарушения. В свою очередь ЦИК будет детально прорабатывать все материалы от ОИК и в пределах своих полномочий устанавливать результаты выборов с учетом судебных решений, которые вступят в законную силу", - отметил Диденко.

я более грязных выборов и не помню наверно
коля-котлета зажег по взрослому
цирк с окружной комиссией не снился спецам по выборам наверное в страшных снах
охреневшие от своего выбора жители прикарпатья...
трэш и угар
показать весь комментарий
05.04.2021 17:30 Ответить
показать весь комментарий
05.04.2021 21:23 Ответить
Верастюк???!!!...
показать весь комментарий
05.04.2021 17:34 Ответить
Це "состоялись"? Серйозно?
Це треш. Ганьбіще для влади. Реальна оцінка плісняви.
Без зЕзідента з катлетою, баканова та цвк, брехні та адмінресурсу, у "слуг" немає шансу на перемогу. Фсьо, бобік здох.
показать весь комментарий
05.04.2021 17:36 Ответить
За такі вибори декого треба вже на "котлети" пускати. Ця "клоунада" виходить за межі закону і моралі.
показать весь комментарий
05.04.2021 17:46 Ответить
"Непростые выборы" - недостаточно адекватный термин произошедшему, не все поймут. Это банальный бандитизм в классическом проявлении в исполнении зеленского и его кодла.
показать весь комментарий
05.04.2021 17:46 Ответить
3,14дарастюки про якісь судові рішення розказують? А про вила Ляшка не забули? А вони і без Олежека стрілятимуть смачно, готуйте г...зно...
показать весь комментарий
05.04.2021 22:09 Ответить
вирастюк борется с ковидом пока зеленский по оманам шляется,
вирастюк чемпион, он он он
показать весь комментарий
05.04.2021 23:11 Ответить
он будет подсаживать бабадакаля на корабельную сосну
показать весь комментарий
05.04.2021 23:12 Ответить
 
 