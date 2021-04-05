Очень непростые выборы состоялись. Будем устанавливать результаты с учетом судебных решений, которые вступят в законную силу, - ЦИК об округе №87
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) в пределах своих полномочий будет устанавливать результаты выборов аа одномандатном избирательном округе №87 на Ивано-Франнковщине с учетом судебных решений, которые вступят в законную силу.
Об этом сегодня заявил глава ЦИК Олег Диденко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦИК.
Сообщается, что 5 апреля после перерыва Центральная избирательная комиссия продолжила работу в режиме заседания, во время которого приняла для дальнейшей обработки протокол окружной избирательной комиссии об итогах голосования в одномандатном избирательном округе №87 на промежуточных выборах народного депутата Украины 28 марта 2021 года.
На заседании глава окружной избирательной комиссии ОИО №87 огласил данные протокола и отчитался о работе комиссии. Доклад вызвал много вопросов у членов ЦИК, которые озвучили их в ходе заседания.
"Очень непростые выборы состоялись. Есть много сигналов о нарушениях, среди которых серьезное беспокойство вызывают установленные факты исчезновения избирательных бюллетеней. Призываем правоохранительные органы как можно быстрее провести беспристрастное расследование и привлечь к ответственности лиц, совершивших эти нарушения. В свою очередь ЦИК будет детально прорабатывать все материалы от ОИК и в пределах своих полномочий устанавливать результаты выборов с учетом судебных решений, которые вступят в законную силу", - отметил Диденко.
