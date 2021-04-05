РУС
800 млн детей во всем мире до сих пор не вернулись к полноценному обучению в школах из-за пандемии COVID-19, - ЮНИСЕФ

По данным детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) 800 миллионов детей во всем мире до сих пор не вернулись к полноценному обучению в школах из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Издание The Guardian пишет, что в по крайней мере 90 странах мира школы или закрыты, или предлагают смешанную форму обучения.

Руководитель образовательного отдела ЮНИСЕФ Роберт Дженкинс в комментарии газете заявил, что закрытие школ является частью "невероятного" нарушения в процессе обучения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Включение вакцины от COVID-19 в список обязательных для школьников было бы правильным решением, - образовательный омбудсмен Горбачев

"На пике пандемии 1,6 миллиарда детей не посещали школу, и вот прошел год, а 800 миллионов все еще страдают из-за частичного или полного нарушения образования. Есть много уроков, которые нужно изучить, и один из них - влияние длительного закрытия школы на детей ", - сказал Дженкинс.

дети (6679) карантин (16729) школа (3031) ЮНИСЕФ (167) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)
Я бы не сказала, что дети 'страдают'. Больше страдают родители, дети , наоборот, довольны.
05.04.2021 17:58 Ответить
до ковида было очень много болезней....сейчас классс-----один ковид.
05.04.2021 18:25 Ответить
А навіщо їм вчитися? Чим більше дурнів та баранів тим краще та легше ними маніпулювати і тримати в стойлі. Чого тільки вартує ось цей злочинний соціальний ковідний експеримент. Далі буде веселіше.....
05.04.2021 18:37 Ответить
Учиться можно и дома...
А вы хотите передачи родственникам в больницы носить?
Если вас эта беда не коснулась, это не значит что ее нет
И не надо мне счас говорить про другие болезни..от них человек не сгорает за неделю..
