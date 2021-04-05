800 млн детей во всем мире до сих пор не вернулись к полноценному обучению в школах из-за пандемии COVID-19, - ЮНИСЕФ
По данным детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) 800 миллионов детей во всем мире до сих пор не вернулись к полноценному обучению в школах из-за пандемии коронавируса.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Издание The Guardian пишет, что в по крайней мере 90 странах мира школы или закрыты, или предлагают смешанную форму обучения.
Руководитель образовательного отдела ЮНИСЕФ Роберт Дженкинс в комментарии газете заявил, что закрытие школ является частью "невероятного" нарушения в процессе обучения.
"На пике пандемии 1,6 миллиарда детей не посещали школу, и вот прошел год, а 800 миллионов все еще страдают из-за частичного или полного нарушения образования. Есть много уроков, которые нужно изучить, и один из них - влияние длительного закрытия школы на детей ", - сказал Дженкинс.
