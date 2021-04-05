РУС
Новости Коронавирус и карантин
5 527 39

"Нас ждет напряженная ситуация с третьей волной COVID-19. Это может быть около 25 тысяч в сутки", - Степанов

В ближайшие две недели заболеваемость COVID-19 в Украине может вырасти до 25 тысяч случаев в сутки.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил в эфире телеканала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, еще две недели будет фиксироваться рост по числу новых заболевших и числу госпитализированных.

"Нас ждет достаточно напряженная ситуация с третьей волной COVID-19. Это может быть около 25 тысяч за сутки", - подчеркнул Степанов.

Напомним, ранее Степанов допустил, что напряженная ситуация с коронавирусом в стране будет наблюдаться еще не менее 10 дней. А после 15 апреля она может стабилизироваться.

Министр добавил, что ухудшение ситуации с заболеваемостью связано с нарушением карантинных ограничений.

Напомним, ранее Степанов допустил, что напряженная ситуация с коронавирусом в стране будет наблюдаться еще не менее 10 дней. А после 15 апреля она может стабилизироваться.

Кроме того, он анонсировал, что на этой неделе Украина подпишет контракт на поставку вакцин от COVID. По его словам, это будет достаточно большое количество доз. Что касается ближайших поставок, то ожидается 367 000 доз AstraZeneca из Южной Кореи и 117 000 доз Pfizer по глобальному механизму COVAX. До конца мая украинская сторона должна получить не менее, чем 1,7 млн вакцин.

карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)
+6
стєпашка потірає ручки...ще не на одну курточку заробить.
зебілій наш в Катар відлетів, ніби всі проблеми вдома порішав.
ой...триндець країні, добра частина від ковіду згорить
05.04.2021 18:16
+5
манділь, звільни ідіота з поста міністра охорони здоров'я.
05.04.2021 18:16
+5
У нас зараз на ногах всього 30% медиків лишилося. Мені ще дільницю накидають, я відмовився- і так на межі нервового зриву. Реально почуваюся як загнаний кінь.
05.04.2021 18:18
Порадьте Степанову знайти вакцину від печерної некомпетентності влади популістів, це Україні ще більше потрібно.
05.04.2021 18:15
У нас зараз на ногах всього 30% медиків лишилося. Мені ще дільницю накидають, я відмовився- і так на межі нервового зриву. Реально почуваюся як загнаний кінь.
05.04.2021 18:18
Це вже занадто. Людина може стільки, скільки вона може.
Бережи себе.
05.04.2021 18:23
Намагаюся. Руки від спирту облазять як у хронічного алкаша.
05.04.2021 18:34
Цю ситуацію могла б пригальмувати вакцинація, але ії майже немає. А Степанов зайняв зручну позицію стороннього спостерігача.
05.04.2021 18:18
пора сваливать
05.04.2021 18:22
25 тисяч с куртки?...
05.04.2021 18:28
Откуда такие прогнозы?
05.04.2021 18:33
отсюда
https://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=7641
05.04.2021 19:08
Бюро прогнозов? Вот ещё одни дармоеды нарисовались
05.04.2021 19:24
ну хоть поржали напоследок.
05.04.2021 19:30
Дужe цікавий матeріал. Нe розумію, що Вам в ньому нe сподобалося.
05.04.2021 21:28
От деятельности ваших избранников.
05.04.2021 19:13
И во Франции тоже они, мои избранники?
05.04.2021 19:23
А каким боком вы к Франции?
05.04.2021 19:26
А каким боком мировая пандемия к моим избранникам?
05.04.2021 20:33
Судя по вашему ответу вы еврейка. Да и по фамилии судя.
Впрочем, не дождавшись ответа на мой вопрос, я таки отвечу на ваш.
Ваши избранники, находящиеся сегодня у власти, к мировой пандемии имеют непосредственное отношение, как воры разворовавшие 64 миллиарда гривень ковидного фонда Украины, путём не целевого использования денежных средств находящихся ни его счетах, удорожанием минимум в 2 раза стоимости строительства (ремонта) 1 км. дорог и другими противозаконными схемами, что и привело нас к той ситуации, кою мы с вами можем наблюдать сегодня у нас в стране. И это ещё при фальсификации вашими избранниками статистики заболеваемости коронавирусом и смерти от онного.
05.04.2021 21:04
Я терпеть не могу антисемитов. И вообще вопрос национальности для меня не существует. Это очень глупо , несовременно, отстойно судить о человеке по его национальности. Если ещё и учесть что Христос еврей, что нет 'чистых рас' в принципе, что расовую дискриминацию и ксенофобию приравнивается просто к психическим расстройствам , то ваша оценка меня, как оппонента , ничтожна.
Кстати, я не еврейка.
05.04.2021 21:15
А разве я что то сказал антисимитическое?
Нет и ещё раз нет. Я просто констатировал факт.
Поздравляю вас СОВРАМШИ.
И где вы увидели вашу оценку данную мной вам в ответ на ваш вопрос вмсето ответа на мой вопрос?
Поздравляю вас ДВАЖДЫ СОВРАМШИ!
И судя по вашему ответу, вы удовлетворены тем, какое отношение к мировой пандемии имеют ваши избранники, они же "мастера" спрота и борцуны с коронавирусом.
05.04.2021 21:35
Если у вас есть данные о фальсификации статистики по коронавирусу, то обратитесь в соответствующие органы. А если все на уровне сплетен и догадок, то тогда это разговор ни о чем. Мировая пандемия - все заключено в названии. Правительство делает максимум при всех исходных . После попередников осталась шикарная медицина? Больницы, дороги, парк скорых и тд? Нет. Остались руины. Вот из этих руин вы и требуете у правительства сотворить чудо и удовлетворить ваши пожелания? Конечно, лучшее - это закрыть всех по домам, раздав при этом по млн долларов каждому, а больных лечить в лучших больницах, оснащённых по последнему слову науки и техники, но где взять на все это деньги?
06.04.2021 07:58
1. Непременно обратимся в соответствующие органы. НЕПРЕМЕННО, аккурат после изгнания с поста и помещение под стражу нонешнего гидранта и его соучастников по многочисленным преступлениям. И показания врачей будут очень интересными для следствия и судей.
2. КАК ОДНАКО ВЫ ЗАПЕЛИ о требовании "чуда" от ЗЕлёной своры? А не вы ли и вам подобные требовали ЧУДА от попередников? И о каких руинах от папиредников вы тут нам вещаете, аки Пифия? О строительстве дорог при Гройсмане по цене в 2 раза ниже чем при этом, как его, ааа, при менеджере Ахметова Шмагале?
3. Где взять на больницы деньги? ИЗ ФОНДА КОВИДНОГО. Того, что эта свора ЗЕлёная раскрала. Оттуда и возьмите. Правда там нуль от 64 миллиардов, но, как гласит закон Архимандрита Кривобивневского "О сохранении бабла", - если денег в ковидном фонде Украины убыло, то на счетах Зеленского в офшорах денег прибыло т.к. деньги ни ооткуда просто так не появляются и ни куда бесследно не исчезают.
06.04.2021 11:31
Вже 30000 ! Як почали тестувати у Львівскій області так більше всього нових випадкіів. Ви тестуйте, то будуть нові!
05.04.2021 18:36
"Нас чекає напружена ситуація з третьою хвилею COVID-19. Це може бути близько 25 тисяч на добу", - Степанов - Цензор.НЕТ 7424
05.04.2021 19:06
Не удивлюсь если будет по 25 000 трупов в сутки. От этого ворья министра и ЗЕ стоит этого ожидать. Тьфу, тьфу, тьфу что бы не сбылось.
05.04.2021 19:12
Уже https://censor.net/ru/news/3257580.
05.04.2021 19:29
Когда уже этого недоумка - Степанова уберут от корыта? Сволочь
05.04.2021 19:49
Во Франции по 80000 в день и не плачут!
05.04.2021 19:55
Так там нет откатов
05.04.2021 20:10
Восени минулого року почалося залякування населення владою від стєпашки: "буде більше 10тис хворих на добу - локдаун", потім були і 12 тис, і 15, і т.д. Рейтинги падають, співпраця з МВФ в комі, економіка в конвульсіях, фінанси готуються до співу романсів... Терміново потрібне нове "пугало"... Ось він, ковід-спаситель! І дороги з Катаром він не буде заважати будувать, бо по ним, з визнаними водійськими правами, катарці їхатимуть до нас, а ми до них! Ну і Бєня від залишків бітуму позбавиться (з великим гешефтом)...
Як там "найвеличніше" казало про кордони, які московія "трішки пересовує"? Теж саме можна сказати про червоні лініі, які ця зелена плісняве "пересовує"... Курви жадібні...
05.04.2021 20:02
Где тобой обещанная вакцина в феврале?
05.04.2021 20:02
Коли Ваш пес нечемний, спробуйте йому сказати, що він "Стіпанаф". Побачите реакцію...
Але будьте обережні!
05.04.2021 20:08
З такими "міністрами" буде ще й 4-та, і 5-та і n-на хвиля - готуємо дошки для серфінгу
05.04.2021 20:15
Доки не здохне степанов, Ковід знищуватиме українців
05.04.2021 20:36
"Нас чекає напружена ситуація з третьою хвилею COVID-19. Це може бути близько 25 тисяч на добу", - Степанов - Цензор.НЕТ 2687
05.04.2021 21:34
В Азербайджане, несмотря на отсталость и скептицизм людей в отношении вируса, проблему решили радикально и это оказалось очень эффективно - заставили ходить в масках абсолютно всех и везде, включая улицу. Штрафы огромные, кто не носит. И это отлично работает, а азербайджанцы - очень неорганизованный народ, как цыгане. Но штрафы сделали свое дело и заболеваемость удается удерживать примерно на одном уровне довольно долго уже. А так же, во всех общественных местах стоят бутыли со спиртом, включая столы макдональдса на улице и в аптеках продается спирт по литру примерно по 60 гр за литр. А теперь посмотрите почем продают спирт для дезинфекции в укр.аптеках, а самое смешное - в каких количествах. 100 мл, really?
05.04.2021 21:37
От такой дезинфекции печень отвалится
05.04.2021 22:46
Дебіл, вас слугоупоротих утирків ця ситуація не чекає, вона вже ламає двері цілий рік, а може й більше, а ви зі своїм придурком квартальним цього не бачите і не чуєте. Як же можна таке побачити коли тут бабла тихенько можна тирити як цур дурного поки при владі.
06.04.2021 07:17
 
 