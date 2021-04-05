"Нас ждет напряженная ситуация с третьей волной COVID-19. Это может быть около 25 тысяч в сутки", - Степанов
В ближайшие две недели заболеваемость COVID-19 в Украине может вырасти до 25 тысяч случаев в сутки.
Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил в эфире телеканала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, еще две недели будет фиксироваться рост по числу новых заболевших и числу госпитализированных.
"Нас ждет достаточно напряженная ситуация с третьей волной COVID-19. Это может быть около 25 тысяч за сутки", - подчеркнул Степанов.
Министр добавил, что ухудшение ситуации с заболеваемостью связано с нарушением карантинных ограничений.
Напомним, ранее Степанов допустил, что напряженная ситуация с коронавирусом в стране будет наблюдаться еще не менее 10 дней. А после 15 апреля она может стабилизироваться.
Кроме того, он анонсировал, что на этой неделе Украина подпишет контракт на поставку вакцин от COVID. По его словам, это будет достаточно большое количество доз. Что касается ближайших поставок, то ожидается 367 000 доз AstraZeneca из Южной Кореи и 117 000 доз Pfizer по глобальному механизму COVAX. До конца мая украинская сторона должна получить не менее, чем 1,7 млн вакцин.
зебілій наш в Катар відлетів, ніби всі проблеми вдома порішав.
ой...триндець країні, добра частина від ковіду згорить
Бережи себе.
https://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=7641
Впрочем, не дождавшись ответа на мой вопрос, я таки отвечу на ваш.
Ваши избранники, находящиеся сегодня у власти, к мировой пандемии имеют непосредственное отношение, как воры разворовавшие 64 миллиарда гривень ковидного фонда Украины, путём не целевого использования денежных средств находящихся ни его счетах, удорожанием минимум в 2 раза стоимости строительства (ремонта) 1 км. дорог и другими противозаконными схемами, что и привело нас к той ситуации, кою мы с вами можем наблюдать сегодня у нас в стране. И это ещё при фальсификации вашими избранниками статистики заболеваемости коронавирусом и смерти от онного.
Кстати, я не еврейка.
Нет и ещё раз нет. Я просто констатировал факт.
Поздравляю вас СОВРАМШИ.
И где вы увидели вашу оценку данную мной вам в ответ на ваш вопрос вмсето ответа на мой вопрос?
Поздравляю вас ДВАЖДЫ СОВРАМШИ!
И судя по вашему ответу, вы удовлетворены тем, какое отношение к мировой пандемии имеют ваши избранники, они же "мастера" спрота и борцуны с коронавирусом.
2. КАК ОДНАКО ВЫ ЗАПЕЛИ о требовании "чуда" от ЗЕлёной своры? А не вы ли и вам подобные требовали ЧУДА от попередников? И о каких руинах от папиредников вы тут нам вещаете, аки Пифия? О строительстве дорог при Гройсмане по цене в 2 раза ниже чем при этом, как его, ааа, при менеджере Ахметова Шмагале?
3. Где взять на больницы деньги? ИЗ ФОНДА КОВИДНОГО. Того, что эта свора ЗЕлёная раскрала. Оттуда и возьмите. Правда там нуль от 64 миллиардов, но, как гласит закон Архимандрита Кривобивневского "О сохранении бабла", - если денег в ковидном фонде Украины убыло, то на счетах Зеленского в офшорах денег прибыло т.к. деньги ни ооткуда просто так не появляются и ни куда бесследно не исчезают.
Як там "найвеличніше" казало про кордони, які московія "трішки пересовує"? Теж саме можна сказати про червоні лініі, які ця зелена плісняве "пересовує"... Курви жадібні...
Але будьте обережні!