Дело об угрозах Мураева главному редактору Цензор.НЕТ Бутусову расследует полиция

Следствие ведут по статье об угрозе в адрес журналиста в связи с его профессиональной деятельностью. Наказание по ней - от исправительных работ до лишения свободы на срок до 3 лет.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.

"Информацию о конфликте обнародовал на своей странице в социальной сети журналист, главный редактор одного из информационных интернет-порталов Юрий Бутусов. Он заявил, что после завершения программы на одном из телеканалов в его гримерку зашли граждане, один из которых начал угрожать физической расправой", - сказано в сообщении полиции.

У Бутусова приняли заявление, его допросили, и сейчас полицейские проводят следственные действия для установления и проверки всех обстоятельств совершения преступления.

"Правовая квалификация - ч. 1 ст. 345-1 Уголовного кодекса Украины, это - угроза убийством, насилием или уничтожением или повреждением имущества в отношении журналиста в связи с осуществлением этим журналистом законной профессиональной деятельности. Предусмотренное наказание за совершенное уголовное преступление - от исправительных работ и до трех лет лишения свободы", - отметили в полиции.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Все твои хозяева в Москве", - главред Цензор.НЕТ Бутусов - собственнику пророссийского телеканала "Наш" Мураеву. ВИДЕО

Напомним, 2 апреля главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов рассказал, что накануне ему угрожал собственник пророссийского телеканала "НАШ", экс-нардеп Евгений Мураев. По словам Бутусова, Мураев после эфире на телеканале "Украина 24" угрожал ему в присутствии десятка свидетелей.