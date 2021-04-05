РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9145 посетителей онлайн
Новости
21 174 93

Дело об угрозах Мураева главному редактору Цензор.НЕТ Бутусову расследует полиция

Дело об угрозах Мураева главному редактору Цензор.НЕТ Бутусову расследует полиция

Следствие ведут по статье об угрозе в адрес журналиста в связи с его профессиональной деятельностью. Наказание по ней - от исправительных работ до лишения свободы на срок до 3 лет.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.

"Информацию о конфликте обнародовал на своей странице в социальной сети журналист, главный редактор одного из информационных интернет-порталов Юрий Бутусов. Он заявил, что после завершения программы на одном из телеканалов в его гримерку зашли граждане, один из которых начал угрожать физической расправой", - сказано в сообщении полиции.

У Бутусова приняли заявление, его допросили, и сейчас полицейские проводят следственные действия для установления и проверки всех обстоятельств совершения преступления.

"Правовая квалификация - ч. 1 ст. 345-1 Уголовного кодекса Украины, это - угроза убийством, насилием или уничтожением или повреждением имущества в отношении журналиста в связи с осуществлением этим журналистом законной профессиональной деятельности. Предусмотренное наказание за совершенное уголовное преступление - от исправительных работ и до трех лет лишения свободы", - отметили в полиции.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Все твои хозяева в Москве", - главред Цензор.НЕТ Бутусов - собственнику пророссийского телеканала "Наш" Мураеву. ВИДЕО

Напомним, 2 апреля главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов рассказал, что накануне ему угрожал собственник пророссийского телеканала "НАШ", экс-нардеп Евгений Мураев. По словам Бутусова, Мураев после эфире на телеканале "Украина 24" угрожал ему в присутствии десятка свидетелей.

Автор: 

Нацполиция (16703) угрозы (857) Бутусов Юрий (4409) Мураев Евгений (142)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+42
Молодец, Юра! Один из немногих, кто не боится предателям из "пятой колонны" говорить правду в лицо. Путинский сливной бачек "наш", "страну-уа", "интеры" нужно немедленно закрывать и лишать лицензий на вещание, хватит устраивать дешевые флешмобы, нужны эффективные масштабные дела по закрытию каналов путинской пропаганды в информационном поле Украины ...
показать весь комментарий
05.04.2021 18:25 Ответить
+39
Всё зависит от президента и его курса . 7 лет война , а у нас мураевы , как у себя дома .
показать весь комментарий
05.04.2021 18:20 Ответить
+37
Пффф....то такі розслідувачі, що справу перекинуть на обвинувачення Бутусову
показать весь комментарий
05.04.2021 18:17 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пффф....то такі розслідувачі, що справу перекинуть на обвинувачення Бутусову
показать весь комментарий
05.04.2021 18:17 Ответить
Не виключено, на жаль.
показать весь комментарий
05.04.2021 18:29 Ответить
Мураєв стане "жертвою", "потерпілим".
показать весь комментарий
05.04.2021 18:38 Ответить
Як на мене, мурляєв і є жертвою - жертвою кримінального аборту.
показать весь комментарий
05.04.2021 18:56 Ответить
Ну, рюзкє...
показать весь комментарий
05.04.2021 20:09 Ответить
Ну так нє Мураєв же поліз розбиратись, а якийсь кримінальний тип, не виключено, що з російським паспортом
показать весь комментарий
05.04.2021 20:42 Ответить
То була мураєвська охорона.
показать весь комментарий
05.04.2021 22:36 Ответить
я здогадуюсь. Як здогадуюсь і про те звідки в нього можуть бути гроші та ті ж охоронці
показать весь комментарий
06.04.2021 09:18 Ответить
а де це відео є?
показать весь комментарий
05.04.2021 21:55 Ответить
Мураєв - гнида з азаровського клопівника.
показать весь комментарий
05.04.2021 22:34 Ответить
такі само, що й у шкарлєта

...і тому в нас ні освіти, ані науки

Министр образования и науки Украины, Сергей Шкарлет, заявил, что по его иску против НАЗЯВО принято решение о незаконности действий Комитета по вопросам этики.
Об этом он рассказал в своем https://t.me/SerhiyShkarlet/153 Telegram-канале.
По словам Шкарлета, Окружной админсуд столицы "признал противоправными действия ответчика по установлению наличия текстовых заимствований без ссылки на источник в ряде его научных работ".
Министр образования отметил, что защитил свое имя и поздравил с фиаско "всех своих политических оппонентов, которые пытались на этом построить целую кампанию по дискредитации".
Сергей Шкарлет подчеркнул, что сейчас считает эту историю исчерпанной."Законопроект народных депутатов о запрете занимать должности в Кабмине лицам, в чьих работах обнаружен плагиат, считаю уместным. Главное, чтобы этот документ был профессиональным... только так он не будет иметь шансов превратиться в очередное оружие для политического преследования кому-то невыгодных кандидатов", - резюмировал министр образования и науки Украины.
показать весь комментарий
05.04.2021 19:01 Ответить
А вы видели его диссертацию?
Главное и единственное достижение - создание локальной сети в провинциальном ВУЗе...
показать весь комментарий
05.04.2021 19:48 Ответить
...і за це він теж не розрахувався?
показать весь комментарий
05.04.2021 19:50 Ответить
Это настоящий абсурд и беспредел , шкарлет и зеленский -мрази ,без малейшей капли совести , а с судьи шкуру содрать и шакалам выбросить 🤮 День у земразей это ночь
показать весь комментарий
05.04.2021 20:00 Ответить
Всё зависит от президента и его курса . 7 лет война , а у нас мураевы , как у себя дома .
показать весь комментарий
05.04.2021 18:20 Ответить
И от их большинства в ВР!
показать весь комментарий
05.04.2021 20:06 Ответить
Справу про погрози Мураєва головному редактору Цензор.НЕТ Бутусову розслідує поліція - Цензор.НЕТ 2120
показать весь комментарий
05.04.2021 21:27 Ответить
)))))) на засРашке плакат с одним словом "негодяй" адресуют #*****, оскорбление президента. тут можно применить классику-если в кране нет воды, Порошенко продал на Мальдивы, через Липецк.
показать весь комментарий
05.04.2021 23:57 Ответить
А у нас нет призидента
показать весь комментарий
05.04.2021 20:08 Ответить
Який може бути курс у блазня?!
показать весь комментарий
05.04.2021 20:10 Ответить
Теперь, если с Бутусовым (или его имуществом) что-нибудь случится, то мураевских охранников затаскают по следователям и судам.
показать весь комментарий
05.04.2021 18:21 Ответить
Хочу побачить цю падлюку Мураєва на параші за грою в півника з неголеним убивцем.
показать весь комментарий
05.04.2021 18:22 Ответить
показать весь комментарий
05.04.2021 18:25 Ответить
Якраз мураєву нічого й не буде бо погрожували охоронці а його треба доводити як замовника і не факт що доведуть.
показать весь комментарий
05.04.2021 18:26 Ответить
Бутусов звертався до нього, а не до банди охоронців.
показать весь комментарий
05.04.2021 18:36 Ответить
Мураев - типичный классный сцикливый чмошник и козёл отпущения. Вспомните свои школьные годы, непременно у каждного из вас в класе был такой мураев.
показать весь комментарий
05.04.2021 18:25 Ответить
Муравьев и Мураев , - Поразительное сходство, не находите.
показать весь комментарий
05.04.2021 18:25 Ответить
Молодец, Юра! Один из немногих, кто не боится предателям из "пятой колонны" говорить правду в лицо. Путинский сливной бачек "наш", "страну-уа", "интеры" нужно немедленно закрывать и лишать лицензий на вещание, хватит устраивать дешевые флешмобы, нужны эффективные масштабные дела по закрытию каналов путинской пропаганды в информационном поле Украины ...
показать весь комментарий
05.04.2021 18:25 Ответить
Моледец или не молодец, это как посмотреть, но именно юра и цензор сделал многое что бы такие ****** пришли к власти. И это- факт неоспоримый!!!
показать весь комментарий
05.04.2021 22:28 Ответить
Не только закрывать тут ,но и открывать пропаганду на них в наших интересах...ламая невыгодное нам и насаждая свое по всем видам аудиторий...Не оборонятся ,а наступать...
показать весь комментарий
05.04.2021 22:54 Ответить
Гнида чМураев отмажется, к сожалению!
показать весь комментарий
05.04.2021 18:26 Ответить
чого санкції не вводять?
Що, уродам площадки для брехні мало стало?
показать весь комментарий
05.04.2021 18:27 Ответить
Если бы жаловался мураев из реанимации было бы гораздо интереснее
показать весь комментарий
05.04.2021 18:27 Ответить
Такие, как Мураев и дальше будут наглеть пока им не дадут отпор.
показать весь комментарий
05.04.2021 18:28 Ответить
Прихвостень Х#йла!Справу про погрози Мураєва головному редактору Цензор.НЕТ Бутусову розслідує поліція - Цензор.НЕТ 7586
показать весь комментарий
05.04.2021 18:28 Ответить
Вата і сєпари підняли голову в Україні у часи Зе
показать весь комментарий
05.04.2021 18:32 Ответить
Так же ж сваі у власті-бль!
показать весь комментарий
05.04.2021 20:11 Ответить
Прочла сваты у всласти )))(((((
показать весь комментарий
05.04.2021 20:22 Ответить
З такими, як Мураєв, вороги нам не потрібні.
Молоде, а таке бридке.
показать весь комментарий
05.04.2021 18:33 Ответить
Гнида отрабатывающая свои сребрянники
показать весь комментарий
05.04.2021 19:09 Ответить
Юрию респект за позицию и смелость!
показать весь комментарий
05.04.2021 18:37 Ответить
Портнову открыли подозрение за угрозы прокурорам и активистам?
показать весь комментарий
05.04.2021 18:44 Ответить
Наоборот , портнов , при клоуне - смотрящий за судовой системойи и все его угрозы в действии - патриоты в тюрьмах , Антоненко полтора года , убийства замаскированные
показать весь комментарий
05.04.2021 19:13 Ответить
Пане Юрію , тримайтеся 👍🏼👍🏼👍🏼😊
показать весь комментарий
05.04.2021 18:45 Ответить
Не забувайте,що у нас зараз "поліції",як державного захисного органу конституційного громадянства...НЕ МАЄ. Це особи Авакова- їх так можна називати ( знаю особисто по своїх з ними,вірніш, через них справами). Взагалі то, практично-реально,я навіть не впевнений,що вони не стануть допомогати окупантам,як ті що в Донецьку,Криму,Луганську,а потім 2 травня в Одесі.Всі це бачили і знають,що надії на них ..НЕ МАЄ. Присяги конкретно вони не дотримуються, законів теж,на Конституцію...зверхньо по своєму,ну і т.д. Наша єдина надія- це армія Порошенка,Турчинова, Забродслкого,Полторака,Кривоноса і таких же героїв. Прошу,всіляких агентів Крмля в Україні вияваляйте без опаски і заставляйте працювати і міліцію і СБУ. Про все сповіщайте пресу. Лайно треба вияваляти своєчасно!
показать весь комментарий
05.04.2021 18:45 Ответить
армія порошенка??? закушуй інколи
показать весь комментарий
05.04.2021 23:23 Ответить
расследует ...
показать весь комментарий
05.04.2021 18:47 Ответить
Хай тільки ***** полізе треба з цими щось робити швидко
показать весь комментарий
05.04.2021 18:52 Ответить
этого подон..а мураева пора в асфальт закатать, что б не вякал.
показать весь комментарий
05.04.2021 18:59 Ответить
Написали и завтра никто не будет вспоминать, какое расследование? Нашли событие века, даже морды не порозбивали, театр абсурда.
показать весь комментарий
05.04.2021 19:23 Ответить
Мураев мне кажется переоценил свои возможности...
показать весь комментарий
05.04.2021 19:26 Ответить
ну и где же все эти нацжёны, почему какой то паскуда угрожает украинскому патриоту, ээээ, где вы хреново нацжёны.
показать весь комментарий
05.04.2021 19:29 Ответить
пам'ятаєте, коли закрили три мертвечукові анали - то нацсуки три дні волали під аналом мураєва?
Так на четвертий день сабаков дав команду припинити...
показать весь комментарий
05.04.2021 19:51 Ответить
Полиция бездействует. Закон похерят и спустят ...
показать весь комментарий
05.04.2021 19:49 Ответить
Мураев конфликтует с медведчуком,всем известным агентом путина, пострадавший от угроз тоже является тщательно замаскированным агентом лубянки,поэтому картина вырисовывается понятная - промосковские пытаются нейтрализовать конкурента за ватного избирателя.
показать весь комментарий
05.04.2021 19:51 Ответить
Какой там позывной бутусову придумали в казематах фсб?
показать весь комментарий
05.04.2021 23:36 Ответить
То у ротенберга.
показать весь комментарий
06.04.2021 01:12 Ответить
Едгар Ґувер ці питання вирішував на "раз плюнути" калібром 9 мм.
показать весь комментарий
05.04.2021 20:13 Ответить
К сожалению все решит суд((((
Если честно то мне ПОХ как закроют кацапскую мразь...можно за угрозы Бутусову. можно за неуплату налогов, можно как сексуального извращенца-педофила (посмеялись бы) ...можно более жестко за пропаганду страны агрессора (лично я против...латентная вата начнет возбуждаться)...
Но закрыть надо вместе подонками журналюгами...
показать весь комментарий
05.04.2021 20:29 Ответить
БУТУСОВУ - РЕСПЕКТ !! Мураєва давно пора прикрить.
показать весь комментарий
05.04.2021 20:43 Ответить
И почему-то канал мураева, куда перебралось все мертвечуковское кодло, осел Оманский не закрывает)))
Может истоки зеленого "патриотизма" в том, что рейтинг опэзежопников выше мураевского в 5 раз и мураев рейтингу зебила не угрожает?
показать весь комментарий
05.04.2021 20:56 Ответить
Сажайте уже это Мураева, я за.
показать весь комментарий
05.04.2021 21:04 Ответить
6 охранников по пятам за эти мурлом... знает курва кацапская, что по е..лищу может получить в любой момент... прячется за спинами...
показать весь комментарий
05.04.2021 21:37 Ответить
Недоношенный петушок мураев крылышки пытается расправить.
показать весь комментарий
05.04.2021 22:06 Ответить
а що таке, не зміг просто забанити того дьрьмаєва на сцензорі, як робить з усіма, хто скаже, щось, що йому не подобається, хоча дьрьмаєва треба забанити так років на 15
показать весь комментарий
05.04.2021 22:07 Ответить
Ідиотизм нікому не подобається.
показать весь комментарий
05.04.2021 23:34 Ответить
а він, що істина в останній інстанції, щоб визначати, що ідіотизм, чи тільки те, що йому особисто не подобається, особливо критика дурналіздів, що пишуть на цей сайт.
показать весь комментарий
06.04.2021 10:04 Ответить
Бывшие (хотя бывших не бывает) рыговские суки действуют все так же по своей отработанной бандитской технологии-шантаж,запугивание,террор и прессинг!...
показать весь комментарий
05.04.2021 23:23 Ответить
Почему эта гнида мураев так вольготно себя чувстукет? Риторический вопрос.
показать весь комментарий
05.04.2021 23:33 Ответить
На палю маскальську крису!
показать весь комментарий
05.04.2021 23:37 Ответить
Ворогів, ЗРАДНИКІВ України під час війни ТРЕБА ЗНЕШКОДИТИ. ІНШОГО ШЛЯХУ НЕМАЄ.
показать весь комментарий
05.04.2021 23:40 Ответить
Бутусов порядочный парень. А Мураев -ЗАНОСЧИВЫЙ ПОЦ!
Он даже Медведчука не уважает и Рабиновицем пользовался как туалетной бумажкой.Рабинивич, ****, верни ТОРУ или 7 кГ золота. И не забывай про долги от Гризодубовой!
показать весь комментарий
06.04.2021 03:20 Ответить
Мураєв - підготовлений ГРУ ГШ РФ диверсант.
показать весь комментарий
06.04.2021 03:44 Ответить
этот мураев,такая же гнида,как у нас кедми,но ничего не поделаешь,демократия грёбанная...
показать весь комментарий
06.04.2021 06:02 Ответить
Дорогий ZXX,у Вас цей Кедмі мабуть один,а у нас їх десятки тисяч і плюс ще маса диверсантів. До речі,цей гнидонос Кедмі, і Україні і Ізраїлю срань велику робить,бо сидить це падло в Москві,позбирало біля себе гнидоту з України,типу Васермана та Долинського і підставляє Ізраїль вже реально під санкції через звязки з терористичною фашиською Росією. Розберіться самі з ним або разом з нами!
показать весь комментарий
06.04.2021 06:49 Ответить
уважаемый Марат,у нас,этой ватной мерзоты,понаехавшей из пуйлостана,тоже немеряно,другое дело,что кроме как виртуально,в инете вонять,от них вреда никакого,да и наши правители,на это смотрят свозь пальцы,не хотят это рашистское дерьмо трогать,которое на наших границах окопалось и при любом удобном случае,задействует своих арабесовских союзников,а это опять война,которой никто не хочет..
показать весь комментарий
06.04.2021 09:00 Ответить
На днях "Інтер" подав нашу країну,як ... нє совсєм государством в Європє. Тобіш, ми не європейці,а невідомо що. Представте,якби таке ляпнули щось в ефірі любої Європейської країни,що б там було б з цією "ЗМІ"?
показать весь комментарий
06.04.2021 06:43 Ответить
пора валить всех этих ...дарасов мураевых, медведчуков, добкиных и всю остальную ************* мразоту!
показать весь комментарий
06.04.2021 06:50 Ответить
Это всё? Так и будешь на кнопки давить или пойдёшь и сделаешь дело.
показать весь комментарий
06.04.2021 07:39 Ответить
Прийде час, робитимемо усій кАзлоті діло, а ти своє табло не соромся означити, щоб і ти під роздачу ділОВ потрапив.
показать весь комментарий
06.04.2021 17:08 Ответить
 
 