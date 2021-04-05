Дело об угрозах Мураева главному редактору Цензор.НЕТ Бутусову расследует полиция
Следствие ведут по статье об угрозе в адрес журналиста в связи с его профессиональной деятельностью. Наказание по ней - от исправительных работ до лишения свободы на срок до 3 лет.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.
"Информацию о конфликте обнародовал на своей странице в социальной сети журналист, главный редактор одного из информационных интернет-порталов Юрий Бутусов. Он заявил, что после завершения программы на одном из телеканалов в его гримерку зашли граждане, один из которых начал угрожать физической расправой", - сказано в сообщении полиции.
У Бутусова приняли заявление, его допросили, и сейчас полицейские проводят следственные действия для установления и проверки всех обстоятельств совершения преступления.
"Правовая квалификация - ч. 1 ст. 345-1 Уголовного кодекса Украины, это - угроза убийством, насилием или уничтожением или повреждением имущества в отношении журналиста в связи с осуществлением этим журналистом законной профессиональной деятельности. Предусмотренное наказание за совершенное уголовное преступление - от исправительных работ и до трех лет лишения свободы", - отметили в полиции.
Смотрите на Цензор.НЕТ: "Все твои хозяева в Москве", - главред Цензор.НЕТ Бутусов - собственнику пророссийского телеканала "Наш" Мураеву. ВИДЕО
Напомним, 2 апреля главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов рассказал, что накануне ему угрожал собственник пророссийского телеканала "НАШ", экс-нардеп Евгений Мураев. По словам Бутусова, Мураев после эфире на телеканале "Украина 24" угрожал ему в присутствии десятка свидетелей.
...і тому в нас ні освіти, ані науки
Министр образования и науки Украины, Сергей Шкарлет, заявил, что по его иску против НАЗЯВО принято решение о незаконности действий Комитета по вопросам этики.
Об этом он рассказал в своем https://t.me/SerhiyShkarlet/153 Telegram-канале.
По словам Шкарлета, Окружной админсуд столицы "признал противоправными действия ответчика по установлению наличия текстовых заимствований без ссылки на источник в ряде его научных работ".
Министр образования отметил, что защитил свое имя и поздравил с фиаско "всех своих политических оппонентов, которые пытались на этом построить целую кампанию по дискредитации".
Сергей Шкарлет подчеркнул, что сейчас считает эту историю исчерпанной."Законопроект народных депутатов о запрете занимать должности в Кабмине лицам, в чьих работах обнаружен плагиат, считаю уместным. Главное, чтобы этот документ был профессиональным... только так он не будет иметь шансов превратиться в очередное оружие для политического преследования кому-то невыгодных кандидатов", - резюмировал министр образования и науки Украины.
Главное и единственное достижение - создание локальной сети в провинциальном ВУЗе...
Що, уродам площадки для брехні мало стало?
Молоде, а таке бридке.
Так на четвертий день сабаков дав команду припинити...
Если честно то мне ПОХ как закроют кацапскую мразь...можно за угрозы Бутусову. можно за неуплату налогов, можно как сексуального извращенца-педофила (посмеялись бы) ...можно более жестко за пропаганду страны агрессора (лично я против...латентная вата начнет возбуждаться)...
Но закрыть надо вместе подонками журналюгами...
Может истоки зеленого "патриотизма" в том, что рейтинг опэзежопников выше мураевского в 5 раз и мураев рейтингу зебила не угрожает?
Он даже Медведчука не уважает и Рабиновицем пользовался как туалетной бумажкой.Рабинивич, ****, верни ТОРУ или 7 кГ золота. И не забывай про долги от Гризодубовой!