Герб на Родине-матери, Мост Патона, памятник Щорсу, "Легендарная тачанка", скандалы в Харькове: Для окончания визуальной декоммунизации надо сделать последнее усилие, - Дробович
Украинскйи институт национальной памяти провел консультации с МВД по наиболее резонансным делам, где либо саботируется декоммунизация, либо долго продолжается расследование уголовных дел по этому поводу.
Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович.
"Как раз продолжается реставрация Моста Патона, идут переговоры о том, как оттуда устранить серпы и молоты. По Родине-матери мы изучили все обстоятельства, нашли людей, которые были готовы профинансировать демонтаж советского герба со щита, но с началом карантина это остановилось. По поводу Родины-матери очень важно, чтобы была четкая политическая воля государства. То есть должно быть распоряжение Кабмина или решения Минкультуры, после которого надо начинать искать финансирование. Это дорого стоит и в бюджете на это средств нет, особенно в то время, когда все силы брошены на борьбу с ковидом. Но в целом здесь хотя бы есть ясность и согласие сторон, как действовать. По Щорсу - аналогичная история. Надо понимать, куда его переместить.
Наблюдая за ситуацией в течение года работы в УИНП, могу сказать, что должно быть распоряжение правительства о плане мероприятий по окончательному устранению элементов советского коммунистического режима из публичного пространства. Там должен быть составлен перечень, определены места, куда перевезти эти памятники или символику, и предусмотрены средства на демонтаж и транспортировку. Наконец должен быть определен уполномоченный орган, в идеале - УИНП. Такой порядок отвечал бы взвешенному государственному решению. Осталось немного, поэтому надо сделать последнее усилие. А вот декоммунизация в головах продлится десятилетия", - отметил он.
По поводу могилы Ватутина и памятника над ней в самом центре Киева, глава УИНП сообщил, что для перемещения необходимо обращение родственников генерала, поскольку могили не подпадают под закон о декоммунизации.
"Когда я пришел на должность, то сразу эту тему поднял, но большого интереса к ней не было. То, что это сложная точка, и она может дать негатив, если на нее закрывать глаза, - это да. Очень жаль, что это не все понимают", - ответил он на вопрос о том, не боится ли, что памятник Ватутину снесут также, как и памятник Ленину.
На вопрос, почему до сих пор не создан государственний парк скульптур советского периода, который планировали создать в Киеве на ВДНХ, Дробович сказал:
"В этом процессе были задействованы киевские власти, общественные активисты, руководство ВДНХ и Институт нацпамяти. Была наработана концепци, но как только дошло дело, что кто-тодолжен построить пространство, ни у города, ни у государства не хватило средств. Я несколько раз встречался с кураторами. Они сообщили, что все готово для запуска, вопрос только в финансировании. Очевидно этом году на средства также не стоит надеяться".
Дробович также сообщил, что в случае "Легендарной тачанке" в Каховке проведены общественные слушания и разработан проект концепции мемориального места, которая была вынесена на обсуждение Кабинета министров, однако процесс остановлен из-за пандемии. Однако, по е8о словам, это - "продуктивный кейс общения с обществом, а не просто эмоциональные выпады".
По поводу действий харьковский властей по возвращению топонимики и символики коммунистического тоталитарного режима, то глава УИНП напомнил, что это незаконно.
Также Дробович сообщил, что месяц назад УИНП провел консультации с МВД по наиболее резонансным делам, где либо саботируется декоммунизация, либо долго продолжается расследование уголовных дел по этому поводу:
"За этот год мы направили 650 писем органам власти, в том числе 370 с рекомендациями органам местного самоуправления по недопущению использования в публичном пространстве коммунистической символики. Как правило, написанию писем предшествуют обращения возмущенних граждан. А в других случаях граждане сами идут к исполкомам, берут за грудки своих местных представителей и сносят эти монументы или символику".
"Всі сили кинуті на боротьбу з ковід"
Тю.
Всі сили та засоби кидаються на безперебійне забезпечення "великого крадівництва".
Буба по всьому світові за баблом мотається.
ВИ Б ЩЕ І НАДАЛІ ДЕМОНСТРУВАЛИ БИ РАДЯНСЬКІ КОМЕДІЇ НА ВСЮ УКРАЇНУ БЕЗ
УКРАЇНСЬКОГО ДУБЛЯЖУ І НАДАЛІ Б ДИВУВАЛИСЬ ЧОМУ ЦЕ СОВОК ЖИВЕ У
ГОЛОВАХ ЛЮДЕЙ ?
- Какой смысл от сноса этих памятников? Это все показуха и отмыв денег. Сначала остальные проблемы решить надо, а потом декоммунизацией заниматься можно.
- Вот ты на заработках где был, В Польше?
- Да и что?
- Уровень жизни в Польше выше чем в Украине?
- Да.
- Так вот поляки в первую очередь декоммунизацию у себя провели - а теперь ты к ним на заработки едешь. Понял в чем смысл?
Під час навчання на магістратурі Інституту філософської освіти та науки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова визнавався «Кращим студентом року 2010»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%95%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 [3] .
Магістр філософії (2010), кандидат філософських наук (2014), магістр правознавства (2018). Випускник програми «Цінності та суспільство» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%90%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B0 The Aspen Institute Kyiv https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%95%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 [4] . Регулярно модерував філософські семінари на цьому майданчику.
Лауреат ІV мистецтвознавчого конкурсу Stedley Art Foundation, автор циклу лекцій на тему міфології у мистецтві, а також понад 50 наукових публікацій у сфері філософії, культурології та антропології. Член правління Молодіжної асоціації релігієзнавців.
Працював в органах державної влади, державних закладах культури та освіти, у тому числі - на посаді радника Міністра освіти і науки України, керівника служби стратегії музейного планування та розвитку НКММК https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BB «Мистецький Арсенал» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%95%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%D0%B4-5 [5] .За УКРАЇНУ НЕ ВОЮВАВ.
Чи я помиляюся ?
между прочит, нынешние и прошлые власти да олигархи должны коммун символику утром и вечером целовать.
Это же всё их богатство, что было создано народом с 45 по 91 год они грабят-грабят, никак до конца не разграбят.
В той самий час ЖОДЕН "комуніст" не постраждав. 95% йшли в партії щоб краще жити.
Якось воно по "добкінськи" в нас виходить.