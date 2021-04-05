Герб на Родине-матери, Мост Патона, памятник Щорсу, "Легендарная тачанка", скандалы в Харькове: Для окончания визуальной декоммунизации надо сделать последнее усилие, - Дробович

Украинскйи институт национальной памяти провел консультации с МВД по наиболее резонансным делам, где либо саботируется декоммунизация, либо долго продолжается расследование уголовных дел по этому поводу.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович.

"Как раз продолжается реставрация Моста Патона, идут переговоры о том, как оттуда устранить серпы и молоты. По Родине-матери мы изучили все обстоятельства, нашли людей, которые были готовы профинансировать демонтаж советского герба со щита, но с началом карантина это остановилось. По поводу Родины-матери очень важно, чтобы была четкая политическая воля государства. То есть должно быть распоряжение Кабмина или решения Минкультуры, после которого надо начинать искать финансирование. Это дорого стоит и в бюджете на это средств нет, особенно в то время, когда все силы брошены на борьбу с ковидом. Но в целом здесь хотя бы есть ясность и согласие сторон, как действовать. По Щорсу - аналогичная история. Надо понимать, куда его переместить.

Наблюдая за ситуацией в течение года работы в УИНП, могу сказать, что должно быть распоряжение правительства о плане мероприятий по окончательному устранению элементов советского коммунистического режима из публичного пространства. Там должен быть составлен перечень, определены места, куда перевезти эти памятники или символику, и предусмотрены средства на демонтаж и транспортировку. Наконец должен быть определен уполномоченный орган, в идеале - УИНП. Такой порядок отвечал бы взвешенному государственному решению. Осталось немного, поэтому надо сделать последнее усилие. А вот декоммунизация в головах продлится десятилетия", - отметил он.

По поводу могилы Ватутина и памятника над ней в самом центре Киева, глава УИНП сообщил, что для перемещения необходимо обращение родственников генерала, поскольку могили не подпадают под закон о декоммунизации.

"Когда я пришел на должность, то сразу эту тему поднял, но большого интереса к ней не было. То, что это сложная точка, и она может дать негатив, если на нее закрывать глаза, - это да. Очень жаль, что это не все понимают", - ответил он на вопрос о том, не боится ли, что памятник Ватутину снесут также, как и памятник Ленину.

На вопрос, почему до сих пор не создан государственний парк скульптур советского периода, который планировали создать в Киеве на ВДНХ, Дробович сказал:

"В этом процессе были задействованы киевские власти, общественные активисты, руководство ВДНХ и Институт нацпамяти. Была наработана концепци, но как только дошло дело, что кто-тодолжен построить пространство, ни у города, ни у государства не хватило средств. Я несколько раз встречался с кураторами. Они сообщили, что все готово для запуска, вопрос только в финансировании. Очевидно этом году на средства также не стоит надеяться".

Читайте также: На создание Архива нацпамяти перебросят 34 млн с программ Минкультуры, - Дробович

Дробович также сообщил, что в случае "Легендарной тачанке" в Каховке проведены общественные слушания и разработан проект концепции мемориального места, которая была вынесена на обсуждение Кабинета министров, однако процесс остановлен из-за пандемии. Однако, по е8о словам, это - "продуктивный кейс общения с обществом, а не просто эмоциональные выпады".

По поводу действий харьковский властей по возвращению топонимики и символики коммунистического тоталитарного режима, то глава УИНП напомнил, что это незаконно.

Также Дробович сообщил, что месяц назад УИНП провел консультации с МВД по наиболее резонансным делам, где либо саботируется декоммунизация, либо долго продолжается расследование уголовных дел по этому поводу:

"За этот год мы направили 650 писем органам власти, в том числе 370 с рекомендациями органам местного самоуправления по недопущению использования в публичном пространстве коммунистической символики. Как правило, написанию писем предшествуют обращения возмущенних граждан. А в других случаях граждане сами идут к исполкомам, берут за грудки своих местных представителей и сносят эти монументы или символику".

Полное интервью с Антоном Дробовичем читайте здесь.

Читайте также: Будет создано центральное военное кладбище для воинов, погибших в нынешней российско-украинской войне, - Дробович