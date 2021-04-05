РУС
Герб на Родине-матери, Мост Патона, памятник Щорсу, "Легендарная тачанка", скандалы в Харькове: Для окончания визуальной декоммунизации надо сделать последнее усилие, - Дробович

Герб на Родине-матери, Мост Патона, памятник Щорсу,

Украинскйи институт национальной памяти провел консультации с МВД по наиболее резонансным делам, где либо саботируется декоммунизация, либо долго продолжается расследование уголовных дел по этому поводу.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович.

"Как раз продолжается реставрация Моста Патона, идут переговоры о том, как оттуда устранить серпы и молоты. По Родине-матери мы изучили все обстоятельства, нашли людей, которые были готовы профинансировать демонтаж советского герба со щита, но с началом карантина это остановилось. По поводу Родины-матери очень важно, чтобы была четкая политическая воля государства. То есть должно быть распоряжение Кабмина или решения Минкультуры, после которого надо начинать искать финансирование. Это дорого стоит и в бюджете на это средств нет, особенно в то время, когда все силы брошены на борьбу с ковидом. Но в целом здесь хотя бы есть ясность и согласие сторон, как действовать. По Щорсу - аналогичная история. Надо понимать, куда его переместить.

Наблюдая за ситуацией в течение года работы в УИНП, могу сказать, что должно быть распоряжение правительства о плане мероприятий по окончательному устранению элементов советского коммунистического режима из публичного пространства. Там должен быть составлен перечень, определены места, куда перевезти эти памятники или символику, и предусмотрены средства на демонтаж и транспортировку. Наконец должен быть определен уполномоченный орган, в идеале - УИНП. Такой порядок отвечал бы взвешенному государственному решению. Осталось немного, поэтому надо сделать последнее усилие. А вот декоммунизация в головах продлится десятилетия", - отметил он.

По поводу могилы Ватутина и памятника над ней в самом центре Киева, глава УИНП сообщил, что для перемещения необходимо обращение родственников генерала, поскольку могили не подпадают под закон о декоммунизации.

"Когда я пришел на должность, то сразу эту тему поднял, но большого интереса к ней не было. То, что это сложная точка, и она может дать негатив, если на нее закрывать глаза, - это да. Очень жаль, что это не все понимают", - ответил он на вопрос о том, не боится ли, что памятник Ватутину снесут также, как и памятник Ленину.

На вопрос, почему до сих пор не создан государственний парк скульптур советского периода, который планировали создать в Киеве на ВДНХ, Дробович сказал:

этом процессе были задействованы киевские власти, общественные активисты, руководство ВДНХ и Институт нацпамяти. Была наработана концепци, но как только дошло дело, что кто-тодолжен  построить пространство, ни у города, ни у государства не хватило средств. Я несколько раз встречался с кураторами. Они сообщили, что все готово для запуска, вопрос только в финансировании. Очевидно этом году на средства также не стоит надеяться".

Дробович также сообщил, что в случае "Легендарной тачанке" в Каховке проведены общественные слушания и разработан проект концепции мемориального места, которая была вынесена на обсуждение Кабинета министров, однако процесс остановлен из-за пандемии. Однако, по е8о словам, это - "продуктивный кейс общения с обществом, а не просто эмоциональные выпады".

По поводу действий харьковский властей по возвращению топонимики и символики коммунистического тоталитарного режима, то глава УИНП напомнил, что это незаконно.

Также Дробович сообщил, что месяц назад УИНП провел консультации с МВД по наиболее резонансным делам, где либо саботируется декоммунизация, либо долго продолжается расследование уголовных дел по этому поводу:

"За этот год мы направили 650 писем органам власти, в том числе 370 с рекомендациями органам местного самоуправления по недопущению использования в публичном пространстве коммунистической символики. Как правило, написанию писем предшествуют обращения возмущенних граждан. А в других случаях граждане сами идут к исполкомам, берут за грудки своих местных представителей и сносят эти монументы или символику".

Полное интервью с Антоном Дробовичем читайте здесь.

+11
Декомунізація без дерусифікації це профанація.
05.04.2021 18:16 Ответить
+10
"Дякуємо" жителям совка за преЗедента їб@нька
05.04.2021 18:18 Ответить
+5
Розумно пише, а тоді ...
"Всі сили кинуті на боротьбу з ковід"
Тю.
Всі сили та засоби кидаються на безперебійне забезпечення "великого крадівництва".
Буба по всьому світові за баблом мотається.
05.04.2021 18:22 Ответить
Декомунізація без дерусифікації це профанація.
05.04.2021 18:16 Ответить
Діяльність зеленої плісняви ,це лише імітація !!!)))
05.04.2021 19:02 Ответить
Герб на Батьківщині-Матері (Київ)

05.04.2021 22:09 Ответить
"Дякуємо" жителям совка за преЗедента їб@нька
05.04.2021 18:18 Ответить
Время лечит .
05.04.2021 18:18 Ответить
На жаль не україгців !!! Яскравий приклад-Віслючок Оманський !!!))))
05.04.2021 18:42 Ответить
Зеленского надо декоммунизировать в первую очередь. Бо йому "какая разница"
05.04.2021 18:19 Ответить
Розумно пише, а тоді ...
"Всі сили кинуті на боротьбу з ковід"
Тю.
Всі сили та засоби кидаються на безперебійне забезпечення "великого крадівництва".
Буба по всьому світові за баблом мотається.
05.04.2021 18:22 Ответить
ВИ Б ЩЕ І НАДАЛІ ДЕМОНСТРУВАЛИ БИ РАДЯНСЬКІ КОМЕДІЇ НА ВСЮ УКРАЇНУ БЕЗ
УКРАЇНСЬКОГО ДУБЛЯЖУ І НАДАЛІ Б ДИВУВАЛИСЬ ЧОМУ ЦЕ СОВОК ЖИВЕ У
ГОЛОВАХ ЛЮДЕЙ ?
05.04.2021 18:28 Ответить
УкрТБ транслює українські серіали ,дубльовані російською !!!Реванш сепарсько-колорадської гидоти триває та прогресує !!!)))
показать весь комментарий
05.04.2021 18:31 Ответить
Из разговора с представителем "мудрого нарида".
- Какой смысл от сноса этих памятников? Это все показуха и отмыв денег. Сначала остальные проблемы решить надо, а потом декоммунизацией заниматься можно.
- Вот ты на заработках где был, В Польше?
- Да и что?
- Уровень жизни в Польше выше чем в Украине?
- Да.
- Так вот поляки в первую очередь декоммунизацию у себя провели - а теперь ты к ним на заработки едешь. Понял в чем смысл?
05.04.2021 18:32 Ответить
І Польща заборонила партфукціонерам займати керівні посади ,а українці вибрали преза Кравчука !!! В 1994 р,обрали Кучму ,саме за його президенство ,на комунячому грунті, виріс український олігархат !!!)))
05.04.2021 18:40 Ответить
Яка декомунізація ,реванш кремлівської гидоти прогресує !!!))))
05.04.2021 18:33 Ответить
атрибуты фашизма=комунизма должны быть смыты кровью комуняк
05.04.2021 18:45 Ответить
Последнее усилие и примемся за вакцинирование. Шо значит не вовремя сделали.
05.04.2021 19:08 Ответить
А барельефы на метро Вокзальная в Киеве? Аж стогнуть, так в плавильную печь просятся. На крайняк, в музей тоталитаризма.
05.04.2021 19:52 Ответить
Яка дурня. Може використаємо це проти самої московії. Це частина нашої історії. Не путін-***** здобув для 93 бригади почесне наіменування "Гвардійска". Це наші з вами діди і прадіди - українці в бою здобули. Не шойгу дійшов до Берліна в 1945 році, а мій дід Іван, а шойгу і його бюряти в 2014 році били з артелерії по його хаті в Луганській області. Ось нехай ці піда***и і штурмують на свої піда****і свята фанерну хату діда Івана. Що вони в принципі на моськві і роблять. А для гвардійців у внутрішній службі надо мати кардинала, інакше це віськова поліція або жандармерія. Все треба називати своми іменами, а не з перепою.
05.04.2021 19:52 Ответить
Треба проводити і довести декомунізацію до логічного кінця.
05.04.2021 20:06 Ответить
Біографія, досягнення[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%95%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&veaction=edit&section=1 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%95%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&section=1 ред. код ]
Під час навчання на магістратурі Інституту філософської освіти та науки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова визнавався «Кращим студентом року 2010»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%95%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 [3] .
Магістр філософії (2010), кандидат філософських наук (2014), магістр правознавства (2018). Випускник програми «Цінності та суспільство» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%90%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B0 The Aspen Institute Kyiv https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%95%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 [4] . Регулярно модерував філософські семінари на цьому майданчику.
Лауреат ІV мистецтвознавчого конкурсу Stedley Art Foundation, автор циклу лекцій на тему міфології у мистецтві, а також понад 50 наукових публікацій у сфері філософії, культурології та антропології. Член правління Молодіжної асоціації релігієзнавців.
Працював в органах державної влади, державних закладах культури та освіти, у тому числі - на посаді радника Міністра освіти і науки України, керівника служби стратегії музейного планування та розвитку НКММК https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BB «Мистецький Арсенал» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%95%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%D0%B4-5 [5] .За УКРАЇНУ НЕ ВОЮВАВ.
05.04.2021 20:20 Ответить
потомков граждан ссср тоже нужно убрать. если зачищать, то нужно все делать качественно.
05.04.2021 20:28 Ответить
Доки,є маланці, Декомунізація - лозунг
05.04.2021 20:34 Ответить
"Легендарная тачанка" - переробити у памятник Батькові Махно - адже він їх придумав та ввів в озброєння .

Чи я помиляюся ?
05.04.2021 21:02 Ответить
Как такие эксперты становятся руководителями? Памятник Щорсу реально красив и он должен остаться. Хотя бы как напоминание...
05.04.2021 22:17 Ответить
"По поводу могилы Ватутина и памятника над ней в самом центре Киева, глава УИНП сообщил, что для перемещения необходимо обращение родственников генерала, поскольку могили не подпадают под закон о декоммунизации." Но могилы, как правило, находятся на кладбище, а не в центре города, вот и примите решение о перемещении на кладбище.
05.04.2021 22:37 Ответить
ага. и сразу заживём!
между прочит, нынешние и прошлые власти да олигархи должны коммун символику утром и вечером целовать.
Это же всё их богатство, что было создано народом с 45 по 91 год они грабят-грабят, никак до конца не разграбят.
06.04.2021 02:47 Ответить
Цікава в нас декомунізація. Перейменувати вулиці, демонтувати памятники і т.д.
В той самий час ЖОДЕН "комуніст" не постраждав. 95% йшли в партії щоб краще жити.
Якось воно по "добкінськи" в нас виходить.
06.04.2021 08:15 Ответить
 
 