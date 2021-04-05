РУС
Новости
4 569 10

Завершение отопительного сезона в Киеве отложено на несколько дней из-за похолодания, - Кличко

В связи с похолоданием завершение отопительного сезона в Киеве было отложено на несколько дней.

 Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"В связи с тем, что в столице в последующие дни сохраняется прохладная погода и среднесуточная температура ниже +8 градусов, отключение тепла в Киеве вынуждены отложить на несколько дней. В частности, в среду ночью температура опустится до -1 градуса и возможен снег, а в четверг температура в ночное время будет держаться на отметке 0 градусов", - указывается в сообщении.

Также на решение повлияло усиление карантинных ограничений, в связи с которыми часть киевлян будет работать дистанцонно из дома.

Также читайте: С 5 апреля в столице начнут процесс отключения отопления в жилых домах, - Кличко

Согласно прогнозам синоптиков, отключение отопления в столице можно будет начать 10 апреля. Решение об отключении тепла принимается, когда среднесуточная температура поднимается выше +8 градусов по Цельсию в течение трех дней.

Как сообщалось, завершение отопительного сезона в Киеве должно было начаться в понедельник, 5 апреля. Ожидалось, что в течение пяти дней теплоснабжение в столице будет полностью отключено.

При этом социальные объекты - больницы, детские сады и школы - будут отключаться только по соответствующим заявкам руководителей учреждений.

Также читайте: Власти Киева не выполнили должным образом задачу по обеспечению спецпропусками для проезда в общественном транспорте, - Офис Президента

Киев (25996) Кличко Виталий (4674) отопительный сезон (532)
Топ комментарии
+2
хорошо топить! Ташкент в квартире!
05.04.2021 18:23 Ответить
+2
жара дома, что все окна открыты. перевод тупо ресурсов и выкачка бабла с людей.
05.04.2021 18:40 Ответить
+2
Берите пример с Днепра - на улице нулевая температура, в городе вспышка простудных заболеваний, а мэрчик Борис отключил отопление еще 1 апреля! Типа что бы больших счетов за тепло не было. Теперь большие счета будут за электричество.
05.04.2021 18:42 Ответить
05.04.2021 18:23 Ответить
а в Днепре с первого выключили... холодина собачья!
показать весь комментарий
05.04.2021 18:26 Ответить
А в Боярке от Киева 15 км отопление по 63 грн метр квадтратный. Мэр Зарубин со своей мафией беспредельничают! Лес вырубили, дороги как после атомной войны, а народ его опять выбрал. Бараны, а не жители!
показать весь комментарий
05.04.2021 18:35 Ответить
этим собакам и в августе + 45 холодно.. что с чего столоваться то???
показать весь комментарий
05.04.2021 18:37 Ответить
05.04.2021 18:40 Ответить
05.04.2021 18:42 Ответить
Это при том, что Мечникова забита?
показать весь комментарий
05.04.2021 21:05 Ответить
была бы их воля , они бы и летом топили за такие бабки.....
показать весь комментарий
05.04.2021 19:19 Ответить
В частности, в среду ночью температура опустится до -1 градуса и возможен снег, а в четверг температура в ночное время будет держаться на отметке 0 градусов

а тут по "желанию трудящихся" - взяли і відключили
05.04.2021 21:18 Ответить
У нас, в Полтаве, в доме, по звонку, 2 апреля, отключили, на сутки. Днем было более-менее, а ночью -дубарь, все остыло. На вечер опять включили отопление. Сейчас, днем не топят, на ночь включают.
показать весь комментарий
05.04.2021 21:26 Ответить
 
 