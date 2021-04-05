Завершение отопительного сезона в Киеве отложено на несколько дней из-за похолодания, - Кличко

В связи с похолоданием завершение отопительного сезона в Киеве было отложено на несколько дней.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"В связи с тем, что в столице в последующие дни сохраняется прохладная погода и среднесуточная температура ниже +8 градусов, отключение тепла в Киеве вынуждены отложить на несколько дней. В частности, в среду ночью температура опустится до -1 градуса и возможен снег, а в четверг температура в ночное время будет держаться на отметке 0 градусов", - указывается в сообщении.

Также на решение повлияло усиление карантинных ограничений, в связи с которыми часть киевлян будет работать дистанцонно из дома.

Согласно прогнозам синоптиков, отключение отопления в столице можно будет начать 10 апреля. Решение об отключении тепла принимается, когда среднесуточная температура поднимается выше +8 градусов по Цельсию в течение трех дней.

Как сообщалось, завершение отопительного сезона в Киеве должно было начаться в понедельник, 5 апреля. Ожидалось, что в течение пяти дней теплоснабжение в столице будет полностью отключено.

При этом социальные объекты - больницы, детские сады и школы - будут отключаться только по соответствующим заявкам руководителей учреждений.

