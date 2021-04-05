РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9145 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
614 6

С начала суток зафиксирован 1 вражеский обстрел - в районе Новоалександровки, - пресс-центр ОС

С начала суток зафиксирован 1 вражеский обстрел - в районе Новоалександровки, - пресс-центр ОС

С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от населенного пункта Новоалександровка враг открывал огонь из стрелкового оружия.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: На позиции ВСУ со стороны террористов прилетел детский самолет, начиненный взрывчаткой, - штаб ООС. ФОТО

Автор: 

обстрел (29050) Донбасс (26960) операция Объединенных сил (6766)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
С начала суток зафиксирован 1 вражеский обстрел - в районе Новоалександровки, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 9703
показать весь комментарий
05.04.2021 18:29 Ответить
Один ворожий остріл, це вже кінець режиму тиші. Та то таке. Зеленій владі закони не писані.
Хлопці і дівчата, наші захисники, бережи вас Господь.
показать весь комментарий
05.04.2021 18:31 Ответить
Знаєте хто найбільш спокійно сприйняв звістку про пересування рашавійськ і військових рашазалізяк навколо українських кордонів?
Наші, українські військові, вони говорять що по-перше, це не 2014 рік, а по-друге у нас все готово для зустрічі свинособак 👏🏽👏🏽👏🏽💪
показать весь комментарий
05.04.2021 18:53 Ответить
https://twitter.com/Shift2015

https://twitter.com/Shift2015 John Kutrapali https://twitter.com/Shift2015 @Shift2015 https://twitter.com/Shift2015/status/1378823310675488770 18 ч

Это может быть координация давления и приготовления совместно с Китаем.
Пуйло на Украину, а одновременно Китай на Тайвань.
Тогда NATO гораздо труднее скоординироваться кого защищать важнее.
Так что кремлевская скотина мутит воду целенаправлено.
показать весь комментарий
05.04.2021 18:55 Ответить
///
В Днепре в областной клинической больнице имени Мечникова спасают жизни бойцу, которого привезли из Красногоровки. Во время обстрела у него взорвался снаряд и обломками ранило живот.
Как сообщается, солдату - 38 лет. Мужчину прооперировали. Сейчас он в реанимации.
«Провели операцию на тонком кишечнике. Тонкий кишечник перебит в нескольких местах. Есть проявления перитонита. Тяжелое. Пока в реанимации политравмы»,
показать весь комментарий
05.04.2021 20:04 Ответить
 
 