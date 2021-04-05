С начала суток зафиксирован 1 вражеский обстрел - в районе Новоалександровки, - пресс-центр ОС

С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от населенного пункта Новоалександровка враг открывал огонь из стрелкового оружия.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: На позиции ВСУ со стороны террористов прилетел детский самолет, начиненный взрывчаткой, - штаб ООС. ФОТО