С начала суток зафиксирован 1 вражеский обстрел - в районе Новоалександровки, - пресс-центр ОС
С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от населенного пункта Новоалександровка враг открывал огонь из стрелкового оружия.
Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.
Хлопці і дівчата, наші захисники, бережи вас Господь.
Наші, українські військові, вони говорять що по-перше, це не 2014 рік, а по-друге у нас все готово для зустрічі свинособак 👏🏽👏🏽👏🏽💪
https://twitter.com/Shift2015 John Kutrapali https://twitter.com/Shift2015 @Shift2015 https://twitter.com/Shift2015/status/1378823310675488770 18 ч
Это может быть координация давления и приготовления совместно с Китаем.
Пуйло на Украину, а одновременно Китай на Тайвань.
Тогда NATO гораздо труднее скоординироваться кого защищать важнее.
Так что кремлевская скотина мутит воду целенаправлено.
В Днепре в областной клинической больнице имени Мечникова спасают жизни бойцу, которого привезли из Красногоровки. Во время обстрела у него взорвался снаряд и обломками ранило живот.
Как сообщается, солдату - 38 лет. Мужчину прооперировали. Сейчас он в реанимации.
«Провели операцию на тонком кишечнике. Тонкий кишечник перебит в нескольких местах. Есть проявления перитонита. Тяжелое. Пока в реанимации политравмы»,