Россия и США контактируют по ситуации на Донбассе, - замглавы МИД РФ Рябков

Российская Федерация и США на высоком уровне контактируют относительно ситуации в Украине. В частности, обсуждалась эскалация на Донбассе.

Об этом заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости".

"Мы с американцами контактируем. Это проводится на высоком уровне", - отметил он.

По его словам, Вашингтон выразил Москве озабоченность по поводу очередной эскалации на Донбассе, на что "мы им в ответ сказали, что эта озабоченность беспочвенна".

Рябков, комментируя стягивание российских войск к границе Украины, подчеркнул, что российская армия осуществляет на своей территории те мероприятия, которые считает нужными.

"И какие-то американские сигналы не имеют к этому ни малейшего отношения. Можно сказать, что мы эти сигналы полностью игнорируем", - добавил Рябков.

россия (96910) США (27726) Донбасс (26960) Рябков Сергей (58)
+3
}{уйловские подлодки "героически" проломили лёд в Арктике своими рубками. Ракетные шахты, правда, остались подо льдом. На мостики вышли пьяные парашные командиры и дружно пукнули в направлении Штатов. Штаты очень этого испугались.
05.04.2021 18:29 Ответить
+2
...а нужників для екіпажу на цих "мєдвєдях" конструктори не передбачили

https://twitter.com/fomichevsky

https://twitter.com/fomichevsky Fomichewski

https://twitter.com/fomichevsky @fomichevsky https://twitter.com/fomichevsky/status/1378984678330355713 7 ч

Блеф.
По аналогии с полетами дедушки-самолета ТУ-95, барражирующего вдоль границ стран НАТО.

Россия и США контактируют по ситуации на Донбассе, - замглавы МИД РФ Рябков - Цензор.НЕТ 7638
05.04.2021 18:35 Ответить
+2
https://twitter.com/IvanGonta72
https://twitter.com/IvanGonta72
https://twitter.com/IvanGonta72
Дев'єть з половино

@IvanGonta72

·https://twitter.com/IvanGonta72/status/1379040451009912832 3 ч

Міняємо Будапештський меморандум і велике занепокоєння Заходу на ядерну зброю, що в нас відібрали продажні політики.
05.04.2021 18:36 Ответить
Рябков, комментируя стягивание российских войск к границе Украины, подчеркнул, что российская армия осуществляет на своей территории те мероприятия, которые считает нужными.Источник: https://censor.net/ru/n3257780

А плешивая моль заявляла, что Расея нигде не заканчивается.
05.04.2021 18:25 Ответить
Ватные уроды . Скоро раша развалится .
05.04.2021 18:26 Ответить
Прихвостни военного преступника и крысы-нулёвки что-то вякают. Падлы.
05.04.2021 18:26 Ответить
Ну так, війну треба розпланувати наперед. Її не можна тепер оцінювати без відриву від бізнес-інтересів головних світових сімей.
05.04.2021 18:29 Ответить
При гетьману скільки складів зірвали? Спочатку звичайній зброї раду треба дати...
05.04.2021 22:37 Ответить
Можно оскорблять, ненавидеть и упрекать Россию ( и это заслуженно), но того, что они грозная сила в мировом масштабе , это не отменит. И дальше будут действовать с позиции силы, а США не пойдет на открытый конфликт, пока дело не коснется ее государственных границ. Возможно со временем доведут себя до точки невозврата и разрушат все что имеют, но это не в ближайшем будущем к сожалению. Жаль обычный народ( что их ,что наш), который пострадает из-за полномасштабной войны, если она не дай Бог будет.
05.04.2021 18:38 Ответить
а с какого жалеть их народ.. за их полную бесхребетность и массовый пофигизм .. им глобоко плевать чем там крыса кремлевская занимается... подсели массово на псевдопатриотизм что бы хоть в своих глазах выглядеть достойно.... не хочу говорить о всех ... но в массе своей это путинские бараны стойлового содержания.. и народ ли это если от них практически ничего не зависит.. это тупое забитое безмолвное стадо
05.04.2021 18:52 Ответить
Я говорю с человеческой точки зрения, мне жаль обычных людей, которые просто хотят жить. Ибо война это всегда смерти невинных.
К тому же как бы не было, у многих украинцев есть родственники, друзья в России. А твари и хорошие люди есть в любом государстве, будь это Россия, Зимбабве или Украина.
05.04.2021 18:56 Ответить
ну да с человеческой.... не с их ли молчаливого согласия.. "обычных людей.. которые просто хотят жить" им все равно кого и где убивают их же соотечественники носители рЮського мира.. много ли вы видели возмущенных
05.04.2021 19:42 Ответить
если завтра вся эта мразь что стягивает плешивая крыса к нашим границам начнет вторжение .. вы думаете россияне взбунтуются? шоры то снимите.. они жить хотят.. они жрать да спать сладко хотят а там трава не расти.. или вы думаете что весь этот " народ" не понимает каким образом был отжат тот же крым... так что не надо пускать пыль в глаза ни себе не людям про человеческую точку зрения
05.04.2021 19:47 Ответить
С человеческой точки зрения лично для меня кацап не представляет никакого интереса и не вызывает никаких человеческих чувств сочувствия или сострадания. Извините, но нет. Я в них вижу только врагов. Причем не разделяя во всех. Вирус "амперскага вяличия" их всех поразил давно. И тут ничего личного в отношении к ним. Просто срабатывает инстинкт самосохранения. И я не намерен для себя очеловечивать кацапов. Уж извините. Тут или мы или они. Я предпочитаю, чтобы мы. Т.с. прямая заинтересованность в этом.
05.04.2021 20:46 Ответить
https://twitter.com/pryvid888

https://twitter.com/pryvid888 ALPHA_CENTAVRA https://twitter.com/pryvid888 @pryvid888 https://twitter.com/pryvid888/status/1378985132615479301 7 ч

Понты дорого стоят.
Кремль всегда создавал проблему - потом все его уговаривали убрать ее.
Взамен пуйло и ко что-то себе выторговывали. И так всегда было.
А тут сказали, что морде дадут, без базара. Но пуйло все еще ждет, что "с ним будут считаться".
НЕТ! По морде, так по морде...
05.04.2021 18:48 Ответить
а, преЗЕдент в Катаре
05.04.2021 19:55 Ответить
Сітуацьія то у вас с обнульоньішом.
05.04.2021 20:21 Ответить
Вот видите,все хорошо!америка тоже выразила озабоченность ,как и германия,а а забоченность,это вам не просто так!это б...ь.озабоченность!!!вот если бы она была ещё и глубокой как у немцев,тогда вообще,мы бы этой озабоченностью всех победили!да шмаркля?а,ты опять долбиш,ну ну.
05.04.2021 20:26 Ответить
"мы с американцами", говорят эрефияне. И что же это такое до боли знакомое? А, так это старый советский фильм про д"артаньяна, там был такой эпизод, -- "галантерейщик и кардинал - это сила!"
Эрэфиянам дают почувствовать себя значимыми, и эрэфияне покупают это за чистую монету.
05.04.2021 20:32 Ответить
 
 