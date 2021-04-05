Россия и США контактируют по ситуации на Донбассе, - замглавы МИД РФ Рябков
Российская Федерация и США на высоком уровне контактируют относительно ситуации в Украине. В частности, обсуждалась эскалация на Донбассе.
Об этом заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости".
"Мы с американцами контактируем. Это проводится на высоком уровне", - отметил он.
По его словам, Вашингтон выразил Москве озабоченность по поводу очередной эскалации на Донбассе, на что "мы им в ответ сказали, что эта озабоченность беспочвенна".
Рябков, комментируя стягивание российских войск к границе Украины, подчеркнул, что российская армия осуществляет на своей территории те мероприятия, которые считает нужными.
"И какие-то американские сигналы не имеют к этому ни малейшего отношения. Можно сказать, что мы эти сигналы полностью игнорируем", - добавил Рябков.
А плешивая моль заявляла, что Расея нигде не заканчивается.
https://twitter.com/fomichevsky
https://twitter.com/fomichevsky Fomichewski
https://twitter.com/fomichevsky @fomichevsky https://twitter.com/fomichevsky/status/1378984678330355713 7 ч
Блеф.
По аналогии с полетами дедушки-самолета ТУ-95, барражирующего вдоль границ стран НАТО.
https://twitter.com/IvanGonta72
https://twitter.com/IvanGonta72
Дев'єть з половино
@IvanGonta72
·https://twitter.com/IvanGonta72/status/1379040451009912832 3 ч
Міняємо Будапештський меморандум і велике занепокоєння Заходу на ядерну зброю, що в нас відібрали продажні політики.
К тому же как бы не было, у многих украинцев есть родственники, друзья в России. А твари и хорошие люди есть в любом государстве, будь это Россия, Зимбабве или Украина.
https://twitter.com/pryvid888 ALPHA_CENTAVRA https://twitter.com/pryvid888 @pryvid888 https://twitter.com/pryvid888/status/1378985132615479301 7 ч
Понты дорого стоят.
Кремль всегда создавал проблему - потом все его уговаривали убрать ее.
Взамен пуйло и ко что-то себе выторговывали. И так всегда было.
А тут сказали, что морде дадут, без базара. Но пуйло все еще ждет, что "с ним будут считаться".
НЕТ! По морде, так по морде...
Эрэфиянам дают почувствовать себя значимыми, и эрэфияне покупают это за чистую монету.