В Хмельницкой области с 7 по 18 апреля будут действовать ограничения "красной" зоны, - ОГА

В Хмельницкой области с 7 по 18 апреля будут действовать ограничения

Ограничения, определенные для "красной зоны" эпидемиологической опасности начнут действовать с 7 апреля на территории Хмельницкой области согласно решению Хмельницкой областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Хмельницкой областной государственной администрации.

На период действия ограничений будет запрещена работа общепита, торгово-развлекательных центров, спортивных залов и бассейнов, проведение массовых мероприятий, торговля на рынках, кроме продовольственных, посещение учебных заведений, регулярные перевозки пассажиров автомобильным и железнодорожным транспортом в пределах области.

При этом будет разрешена работа субъектов хозяйствования, которые торгуют товарами на торговых площадях, не менее 60% которых предназначены для торговли продуктами питания, топливом, лекарственными средствами, средствами гигиены и бытовой химией, средствами связи.

Ограничения будут действовать до воскресенья 18 апреля, говорится в сообщении.

В Израиле большая часть населения привита .
показать весь комментарий
05.04.2021 18:30 Ответить
Дауны нах вы на стадионы людей пускает.а потом всю эту ересь вводите
показать весь комментарий
05.04.2021 20:05 Ответить
 
 