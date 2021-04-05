РУС
Медикам при 25 тыс. больных коронавирусом в сутки придется сортировать больных, - профессор Дубров

Если в течение недели суточная заболеваемость COVD-19 достигнет 25 тысяч, врачи будут вынуждены проводить медицинскую сортировку при оказании помощи.

Об этом на пресс-конференции в "Укринформе" заявил профессор кафедры анестезиологии и интенсивной терапии Национального медицинского университета им. А.А.Богомольца Сергей Дубров, информирует Цензор.НЕТ.

"Если в течение этой недели количество новых случаев будет на уровне 25-30 тысяч, очень не хочется этого говорить, но мы будем стоять на грани сортировки... Если в течение этой недели мы получим 25 тысяч (больных в сутки. - Ред.) в течение всей недели - это будет катастрофа для медицинской системы. И даже если каким-то чудом мы найдем койки, найдем - теоретически - кислород, мы не найдем квалифицированных работников, которые будут оказывать эту помощь, поскольку все они задействованы для оказания помощи тем пациентам, которые сейчас в ней нуждаются", - отметил Дубров.

Он рассказал, что в отделениях интенсивной терапии некоторых медучреждений уже нет мест.

"Пациенты находятся в переоборудованных инфекционных отделениях без надлежащей помощи... Да, врачи-терапевты, врачи-инфекционисты уже научились проводить СИПАП (Constant Positive Airway Pressure, CPAP - неинвазивную искусственную вентиляцию легких. - Ред.) - то, что ранее проводилось исключительно в отделениях интенсивной терапии. Но проводят респираторную поддержку по применению аппаратов СИПАП-терапии и в терапевтических отделениях. И здесь вопрос критический - максимально быстро нам необходимо уменьшить количество новых случаев", - заявил Дубров.

Как сообщал Цензор.НЕТ, в Украине за минувшие сутки зафиксировали 10 179 новых случаев COVID-19, умерли 254 человека, выздоровели 4 946. За все время пандемии в Украине COVID-19 заболели 1 755 888 человек, выздоровели 1 352 139 человек, летальных исходов зарегистрировано 34 587.

Топ комментарии
+5
І в тему. Пульсоксиметр. Визначає сатурацію кисню в крові і пульс. Норм. 99-95. Якщо 70, то негайно до лікаря, бо легені вражені. Як прищепка. Одягаєш на палець і натискуєш кнопку і всьо. Без проколу шкіри.Медикам при 25 тыс. больных коронавирусом в сутки придется сортировать больных, - профессор Дубров - Цензор.НЕТ 9565
показать весь комментарий
05.04.2021 19:00 Ответить
+5
Год, целый год был на подготовку. Не только ученые, но обычные люди которые умеют работать с источниками информация прекрасно знали, что через год ( март 2021) будет самая высокая смертность. Это было предопределенно год назад. Палат у нас более чем нужно, не успели оптимизировать раздутый коечный фонд, кислород организовать совсем недорого, ИВЛ - дорого , но за год вполне реальная задача. Из студентов и выпускников медвузов за год можно было сформировать бригады в помощь ковидным анастезиологам..

Сам когдато был медиком студентом и большинство парней с моей группы мечтали работать на скорой или в реанимации, для многих молодых это шанс быстро стать опытным врачом , фельдшером, медсестрой. Все возможно была бы Голова у государства, а так сами знаете кто и что вместо головы.
показать весь комментарий
05.04.2021 19:07 Ответить
+5
ПРИНЦИНЫ СОРТИРОВКИ:
1. Голосовал за ЗЕ и СН - в морг.
2. Голосовал за ЗЕ и СН но раскаиваюсь - на свежий асфальт.
3. Голосовал не за ЗЕ и СН, а за голосящих самосебе помогающих старух-колясочниц с погонами полковника и с мешком - предлагать выбор а) морг, б) асфальт, в) коридор в ковидном отделении но без кислорода. Лекарства за счёт семей больных данной группы.
показать весь комментарий
05.04.2021 19:08 Ответить
Юлька вирішила зібрати всі наявні в Україні штами коронавірусу

Медикам при 25 тыс. больных коронавирусом в сутки придется сортировать больных, - профессор Дубров - Цензор.НЕТ 3207
показать весь комментарий
05.04.2021 18:41 Ответить
а маску на писок ? ретушь попортится? а как ее и шоблу без масок и одноразовых накидок на уличную одежду запустили пиарится в больнички???
показать весь комментарий
05.04.2021 18:45 Ответить
У Юлі такий "слой" ботексу на морді , що їй маска не потрібна...

зараза до зарази не пристає )
показать весь комментарий
05.04.2021 18:51 Ответить
У неё фильтры в носопырке и глотке. Ну и ещё в одной дырке. Или в двух? Да какая разница.
показать весь комментарий
05.04.2021 19:15 Ответить
Повір вона про ці віруси і їхні пташино свиняч ослині штами і "боротьбу" з такими "пандеміями" знає стільки, що зараз вона просто заздрить по чорному тим виродкам, які зараз "борються" з цим пандемічним вірусом. Їй тоді такий шик і не снився....
показать весь комментарий
05.04.2021 18:59 Ответить
Понти для розумово дефектних українців.
показать весь комментарий
05.04.2021 19:00 Ответить
А шо їм всім залишається, якшо більшість вимагає боротьби з вірусами? Хто би як не боровся зараз, це все - понти.
показать весь комментарий
05.04.2021 19:28 Ответить
докерувались.
показать весь комментарий
05.04.2021 18:50 Ответить
В принципі, я чув, що у крематоріях не всі койки зайняті, а апаратура простоює.
показать весь комментарий
05.04.2021 19:48 Ответить
І в тему. Пульсоксиметр. Визначає сатурацію кисню в крові і пульс. Норм. 99-95. Якщо 70, то негайно до лікаря, бо легені вражені. Як прищепка. Одягаєш на палець і натискуєш кнопку і всьо. Без проколу шкіри.Медикам при 25 тыс. больных коронавирусом в сутки придется сортировать больных, - профессор Дубров - Цензор.НЕТ 9565
показать весь комментарий
05.04.2021 19:00 Ответить
Вважаєш, що людині з сатурацією 70 потрібен цей прилад, щоб виявити пневмонію?
показать весь комментарий
06.04.2021 01:18 Ответить
Год, целый год был на подготовку. Не только ученые, но обычные люди которые умеют работать с источниками информация прекрасно знали, что через год ( март 2021) будет самая высокая смертность. Это было предопределенно год назад. Палат у нас более чем нужно, не успели оптимизировать раздутый коечный фонд, кислород организовать совсем недорого, ИВЛ - дорого , но за год вполне реальная задача. Из студентов и выпускников медвузов за год можно было сформировать бригады в помощь ковидным анастезиологам..

Сам когдато был медиком студентом и большинство парней с моей группы мечтали работать на скорой или в реанимации, для многих молодых это шанс быстро стать опытным врачом , фельдшером, медсестрой. Все возможно была бы Голова у государства, а так сами знаете кто и что вместо головы.
показать весь комментарий
05.04.2021 19:07 Ответить
Так, нема задачі когось від чогось лікувати, є наміри вимотати людей, шоб вони забули, шо колись жили, як люди, а не як рибки в акваріумі: схотів - покормив, не схотів - не покормив, воду теж можна не міняти і не фільтрувати - хто не здохне - звикне.
показать весь комментарий
05.04.2021 19:43 Ответить
ивл это уже реанимация, кислород можно давать даже одев 5 литровую бутылку на голову и приделав шланг через штуцер, главное что бы деньги были на медицину, а не только на асфальт
показать весь комментарий
05.04.2021 22:29 Ответить
ПРИНЦИНЫ СОРТИРОВКИ:
1. Голосовал за ЗЕ и СН - в морг.
2. Голосовал за ЗЕ и СН но раскаиваюсь - на свежий асфальт.
3. Голосовал не за ЗЕ и СН, а за голосящих самосебе помогающих старух-колясочниц с погонами полковника и с мешком - предлагать выбор а) морг, б) асфальт, в) коридор в ковидном отделении но без кислорода. Лекарства за счёт семей больных данной группы.
показать весь комментарий
05.04.2021 19:08 Ответить
Зато с каким пиаром с БТР-ами и спецназом и ЗЕ с маской самого заботливого о нации, запихнул год назад 30 человек собранных со всего Китая, даже без подозрения на контакт в Новые санжары, потом пиар первого локдауна. Теперь когда надо действовать Янелох засунул голову, как страус в песок и сказал вы там сами на местах разбирайтесь
показать весь комментарий
05.04.2021 19:24 Ответить
Друг голубовской?
показать весь комментарий
05.04.2021 19:28 Ответить
Дуброву,погані,аби сортувати,й кишені баблом набивати...
показать весь комментарий
05.04.2021 20:33 Ответить
Что за проблемы у Вас? У нас все решилось мгновенно! В день когда соси-алисты объявили ЧП,у нас были 60 и более скончавшихся за один день. Как объявили ЧП,-на второй день все стало на свои места,- 40-42 погибших за день! Правда удивительно? Прямо как будто безработный дандон сказал: -Коронавирус Стой! Раз,два! Дебилы,тля...
показать весь комментарий
05.04.2021 20:56 Ответить
Я и не знал,что в Англии есть населенный пункт с названием Сочи.
показать весь комментарий
06.04.2021 05:58 Ответить
А где это?
показать весь комментарий
06.04.2021 06:42 Ответить
 
 