Медикам при 25 тыс. больных коронавирусом в сутки придется сортировать больных, - профессор Дубров

Если в течение недели суточная заболеваемость COVD-19 достигнет 25 тысяч, врачи будут вынуждены проводить медицинскую сортировку при оказании помощи.

Об этом на пресс-конференции в "Укринформе" заявил профессор кафедры анестезиологии и интенсивной терапии Национального медицинского университета им. А.А.Богомольца Сергей Дубров, информирует Цензор.НЕТ.

"Если в течение этой недели количество новых случаев будет на уровне 25-30 тысяч, очень не хочется этого говорить, но мы будем стоять на грани сортировки... Если в течение этой недели мы получим 25 тысяч (больных в сутки. - Ред.) в течение всей недели - это будет катастрофа для медицинской системы. И даже если каким-то чудом мы найдем койки, найдем - теоретически - кислород, мы не найдем квалифицированных работников, которые будут оказывать эту помощь, поскольку все они задействованы для оказания помощи тем пациентам, которые сейчас в ней нуждаются", - отметил Дубров.

Он рассказал, что в отделениях интенсивной терапии некоторых медучреждений уже нет мест.

"Пациенты находятся в переоборудованных инфекционных отделениях без надлежащей помощи... Да, врачи-терапевты, врачи-инфекционисты уже научились проводить СИПАП (Constant Positive Airway Pressure, CPAP - неинвазивную искусственную вентиляцию легких. - Ред.) - то, что ранее проводилось исключительно в отделениях интенсивной терапии. Но проводят респираторную поддержку по применению аппаратов СИПАП-терапии и в терапевтических отделениях. И здесь вопрос критический - максимально быстро нам необходимо уменьшить количество новых случаев", - заявил Дубров.

Как сообщал Цензор.НЕТ, в Украине за минувшие сутки зафиксировали 10 179 новых случаев COVID-19, умерли 254 человека, выздоровели 4 946. За все время пандемии в Украине COVID-19 заболели 1 755 888 человек, выздоровели 1 352 139 человек, летальных исходов зарегистрировано 34 587.