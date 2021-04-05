РУС
На автобус и экспресс в "Борисполь" спецпропуска не нужны, - аэропорт

На экспресс из Киева в аэропорт "Борисполь", а также на автобус №322 (Sky Bus) не требуются специальные пропуска, которые действуют для общественного транспорта Киева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Сам аэропорт работает в штатном режиме, говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комендантский час в Киеве могут ввести, если "цифры будут зашкаливать" и произойдет коллапс медсистемы, - Кличко

Напомним, с 5 апреля в Киеве начали действовать более строгие ограничения карантина из-за критической ситуации с коронавирусом. Меры введены минимум до 16 апреля, но могут быть продлены.

А чем они отличаются, или ковид боится шума турбин самолетов.
05.04.2021 18:57 Ответить
Люди со своим авто могут ездить, а социальные слои населения подыхайте без работы. Идет еще большее расслоение общества. В западных странах локдаун носит совсем иной характер - у нас это кривое зеркало.
05.04.2021 19:49 Ответить
І ось ти без перепустки посеред Києва. Добре, що ще немає коменданської години.
05.04.2021 20:09 Ответить
Пора валить из этой страны. (С)
