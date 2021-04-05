На автобус и экспресс в "Борисполь" спецпропуска не нужны, - аэропорт

На экспресс из Киева в аэропорт "Борисполь", а также на автобус №322 (Sky Bus) не требуются специальные пропуска, которые действуют для общественного транспорта Киева.

Сам аэропорт работает в штатном режиме, говорится в сообщении.

Напомним, с 5 апреля в Киеве начали действовать более строгие ограничения карантина из-за критической ситуации с коронавирусом. Меры введены минимум до 16 апреля, но могут быть продлены.