Украина должна создать в Бабьем Яре мощный современный музей и мемориал. Это задача не частных доноров, не важно, откуда они - из России или Канады, - Дробович

Украинское государство должно создать в Бабьем Яре мощный современный музей и мемориал.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович.

"Украинское государство должно выполнить свою задачу по мемориализации Бабьего Яра, и она заключается в создании мощного современного музея Бабьего Яра. Это задача не частных доноров (не важно, откуда они - из России или Канады). И если украинское государство не выполнит эту задачу, то это также станет предметом критики. Нас будут обвинять, что мы сами не способны решить этот вопрос.

Я не менял позиции с первого дня, когда этот вопрос начал обостряться. Будет ли государству легко создать такой музей? Не легко, потому что сейчас сложное время в связи с пандемией. Но государство уже сделало очень много. В советское время это было местом забвения, где дети играли в футбол, а ночью аллеи даже не освещались. Посмотрите на это пространство сейчас: вымощены аллеи, информационные стенды. Достаточно ли этого? Очевидно, что нет. Но нельзя обесценивать усилия государства, а с другой - опускать руки из-за сложной экономической ситуации. Ведь на этот год было предусмотрено финансирование на завершение создания государством музея", - отметил он.



Государственный музей памяти жертв Бабьего Яра по плану должен расположиться в единственном сохранившемся историческом здании на территории Бабьего Яра - здании бывшей конторы еврейского кладбища. В 2015 году здание было возвращено в государственную собственность, на его реставрацию и расширение государство потратило миллионы гривен. Однако сейчас Мемориальный Центр Холокоста "Бабий Яр" (МЦХБЯ, так называемый "частный проект" - Ред.), поддерживаемый Офисом Президента и арендующий два участка рядом, ставит вопрос о передаче ему этого здания, а также территории всего историко-мемориального заповедника.

На вопрос, останется ли здание в государственной собственности и появится ли там государственный музей, Дробович ответил: "Раздается вопрос о передаче этого помещения Мемориальному центру Холокоста "Бабий Яр". Однако у государства есть ресурс, чтобы завершить музей собственными силами".

Комментируя предположения о заказной кампании против позиции государства в этом вопросе, глава УИНП отметил: "Я специально не делал мониторинг, но если то, что вы говорите, заметно, то это говорит о заказной кампании по дискредитации страны, и на это должны реагировать спецслужбы. Насколько мне известно, спецслужбы держат этот вопрос на контроле, несмотря на отдельные заявления о том, что таких вопросов к этому проекту нет".

Также Дробович сообщил, что Офис Президента, поддержавший частный проект МЦХБЯ, не консультируется с Институтом нацпамяти по этому поводу.

Рассказывая о том, как складывается коммуникация между УИНП и МЦХБЯ, а также почему последний не хочет участвовать в проекте, где у государства будет главная и контролирующая роль, Дробович сообщил:

"На позапрошлой неделе я встречался с директором проекта. Они повторяют самоуверенно, что только они могут сделать это (мемориализацию - Ред) качественно. Учитывая то количество скандалов и негатива, которое порождается непродуманными шагами, это странно. Я настаиваю на соблюдении всей процедуры. Они е придерживаются не всегда. Стоит только вспомнить случай с последним строительством мемориальной синагоги - если бы не принципиальная позиция отдельных должностных лиц Минкультуры и УИНП, то этих нарушений было бы еще больше. Например, это касается поисковых земляных работ, частный проект не хотел проводить их перед строительством. Однако мы добились проведения работ, и теперь точно знаем, что на том месте человеческие останки.

Я написал Яковеру (директор МЦХБЯ Максим Яковер - Ред.) большое письмо, где изложил все проблемные вопросы. Ответа сих пор нет. Они раньше говорили, что готовы что-то финансировать в Бабьем Яру, если это будет под их управлением и гарантиями. Если не будет установлен диалог, то снова и снова будут возникать скандалы вместо памяти. В идеале должно быть государственно-частное партнерство при лидирующей роли государства. Нанятый современный менеджмент, который будет получать рыночные зарплаты, будет под контролем общества. Должен быть создан Наблюдательный совет, которому будут доверять все. В мировой практике не бывает такого, что государство все отдает частному партнеру".

