2 158 64

"ЕС" требует повторных выборов на 87 округе "из-за фальсификаций, админресурса и невозможности установить достоверные результаты голосования"

"Европейская Солидарность" требует проведения повторных выборов на 87 округе из-за грубых фальсификаций, применения властью админресурса и невозможности установить достоверные результаты голосования.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "ЕС".

"События на 87 избирательном округе стали позорным повторением практики времен режима Януковича.

Прежде всего, требуют ответа вопросы, каким образом на избирательных участках исчезали бюллетени. И что делали на участках, вне контроля и наблюдения, сотрудники СБУ. Кто уполномочил народных депутатов от "Слуги народа" осуществлять давление на избирательные комиссии в поддержку своего кандидата. Почему сотрудники полиции не прекращали нарушений избирательного законодательства, а подыгрывали депутатам от власти", - говорится в заявлении..

Подчеркивается, что нарушения зафиксированы представителями влиятельных общественных наблюдательных организаций, которые сделали об этом соответствующие заявления. 

"Требуем реакции на представленные общественными организациями ОПОРА, КИУ и другими доказательства нарушений избирательного законодательства", - заявляют в "ЕС".

В заявлении партии подчеркивается, что проведение честных и прозрачных выборов является личной ответственностью Президента Украины как гаранта соблюдения прав и свобод граждан. В 2019 году, по признанию всех международных наблюдателей, были проведены образцовые президентские выборы. А если бы они проводились методами, которые нынешняя власть применяет на 87 округе, - Владимир Зеленский никогда не мог бы стать Президентом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Европейская Солидарность" показала готовность к настоящему объединению патриотических сил ради Украины, - заявление партии

Нельзя забывать, что злоупотребление избирательными процедурами в угоду властным интересам ведет к росту автократии. Об этом нам напоминают примеры и России, и Беларуси, где избирательная состязательность давно превратились в шоу одного актера. Когда творятся беззакония и разрушают демократические принципы, молчать нельзя.

"Выборы на 87 округе по ряду показателей отбрасывают Украину от упомянутого восприятия в мире. Это не только на совести, это - и ответственность действующей украинской власти и лично Президента Зеленского.

Поэтому обращаемся к Парламентской ассамблее ОБСЕ, главам государств и правительств демократических стран, прежде всего Большой Семерки. Рассчитываем на то, что международные организации дадут свою оценку тем событиям, которые происходили на 87 округе. Зафиксированным нарушением должна быть предоставлена ​​адекватная оценка со стороны международных партнеров, которые болеют за здоровье украинской демократии", - отметили в "Европейской Солидарности".

Ввиду того, что многочисленные нарушения не позволяют установить достоверные результаты голосования, - партия "ЕС" требует:

  • Защитить волеизъявление граждан и право на честные выборы и представительство;
  • Привлечь к ответственности виновных в нарушениях избирательного законодательства - безотносительно к должностям и к тому, от кого исходили указания о нарушении законодательства;
  • Провести повторные выборы народного депутата Украины на 87 избирательном округе.

Читайте также: Сюмар о довыборах на Прикарпатье: Точно победил админресурс и точно проиграли патриотические силы, которые не смогли объединиться до конца

В "ЕС" также призывали ОБСЕ направить на повторные выборы наблюдателей, чтобы сделать невозможным повторение позорных практик, которыми отличились нынешние выборы.

"Обращаемся к украинским демократическим силам, политическим партиям и общественным организациям объединить усилия для недопущения фальсификации выборов, лишения граждан права на выбор, защиты украинской демократии", - заявили в "Европейской Солидарности".

выборы (24774) Ивано-Франковская область (945) Европейская Солидарность (1076)
+21
Это была только репетиция зебильём массовых фальсификаций всех следующих выборов.
05.04.2021 19:18 Ответить
+15
ЗЕбіле, якщо є рішення Окружного суду Івано-Франківської області про незаконність перерахунку голосів на ОВО №87, то що ж це за перемога?
Хіба що Піррова перемога! Ще кілька таких перемог і Європа відмовиться визнавати результати виборів в Україні такими, що відповідають демократичним принципам.
05.04.2021 19:18 Ответить
+15
Хто сказав, що не краде ?
Він вже почав з викрадення голосів.
05.04.2021 19:33 Ответить
ЗЕбіле, якщо є рішення Окружного суду Івано-Франківської області про незаконність перерахунку голосів на ОВО №87, то що ж це за перемога?
Хіба що Піррова перемога! Ще кілька таких перемог і Європа відмовиться визнавати результати виборів в Україні такими, що відповідають демократичним принципам.
05.04.2021 19:18 Ответить
Вітаємо з блатною проксі) супервайзер ахмед задоволений тобою!
05.04.2021 19:27 Ответить
В ЗЕбілів на кшталт https://censor.net/ru/user/462589 "Абинепорошенко" виросло із кореня "абинездоровийглузд" і поступово "вродило" "плоди":
- аби не дешеві тарифи;
- аби не дешеві олія, гречка і т.і.;
- аби не вакцинація як в цивілізованих країнах;
- аби не було чесних виборів;
...
- аби не жити як люди!
05.04.2021 19:28 Ответить
та гарна дорога на цвинтар (обіцянка Шевченка пархвіянам одній із громад)
05.04.2021 19:47 Ответить
Кацап насмоктав на бундівську проксі! Вітаємо!!!!
показать весь комментарий
05.04.2021 19:18 Ответить
Так и есть. Зебилье орет, мол порохоботы вы что хотите что бы Шевченко победил, не понимая, что тут идет обкатка технологии на следующие выборы
05.04.2021 19:21 Ответить
Там тупо хотели украсть победу у Вирастюка.
05.04.2021 19:24 Ответить
по всіх показниках він займав третє місце
питання- яким чином він виграв вибори ?
05.04.2021 19:27 Ответить
украсть ворованное ?
05.04.2021 19:43 Ответить
А чому не у Кошулинського?
05.04.2021 20:37 Ответить
Всё эти твари понимают... Идёт "сознательная работа"... Липовыми опросами и последующими откровенными фальсификациями убирают адекватных, оставляя выбор между конкретными чертями и "своими", типа "центристами". А потом, запускают указанный тезис "... вы что хотите чтобы бойко, (мураев, медведчук и т.д.) победил..."
05.04.2021 19:50 Ответить
Главное требует, а попросить не хотите? Так вам слуги и отдадут, испугаются, они в законе.
05.04.2021 19:18 Ответить
ну, демократі іншого і не передбачає... на жаль. Звичайно, до чергового Майдану (якщо влада доведе до того). А там - для початку сміттєконтейнерна люстрація. і т.д.
05.04.2021 20:07 Ответить
Ну вот ЕС и прокололась. Я так понимаю, что если они за перевыборы, то значит за друзей олигарха( Бени). А фальсификации там были против Вирастюка ,это и так всем ясно. Как же ЕС загавнилась коррупцией.
05.04.2021 19:23 Ответить
А чим Вірастюк кращий за олігарха ?
Які плюси ?
05.04.2021 19:26 Ответить
Не ворует. Это уже супер .
05.04.2021 19:29 Ответить
Хто сказав, що не краде ?
Він вже почав з викрадення голосів.
05.04.2021 19:33 Ответить
Забагато зафіксованих порушень та танців з відміною виборів на дільницях задля перемоги "слуги".
Зовсім за лохів вас приймають. Ще й Коля Тищенко з своїми "географічними знаннями" у групі підтримки/
Тому чесною та переконливою перемогою це не можна вважати.
05.04.2021 19:40 Ответить
ним можна управлять. він на дізель шоу у ролях не говоре майже.
05.04.2021 19:33 Ответить
Чому Вава чи Беня? Чому не Кошулинський? Ви щось маєте проти "Свободи", яку підтримала "ЄС"?

"ЄС" вимагає повторних виборів на 87 окрузі через фальсифікації, адмінресурс і неможливість встановити достовірні результати голосування - Цензор.НЕТ 5096
05.04.2021 19:36 Ответить
Я имею. Многие имеют против свободы, выборы последних лет тому подтверждение.
Свобода и ес вместе вообще зашквар.
Да, вспомни высказывания тягныбакса в 2014 и последствия
05.04.2021 19:51 Ответить
Та й я не прихильниця тягнибика, та про Кошулинського всі кажуть, як про порядну людину.
05.04.2021 20:21 Ответить
Why are you hiding behind the US flag?
05.04.2021 20:38 Ответить
вирастюк - сам шестёрка, на зарплате у олигарха. Он, что, из личных средств потратился на предвыборную компанию и попёрся в далёкий регион, чтобы осчастливить тамошний народ, просто так, по зову сердца? Кто в это верит? Это такой-же бред, что зеля - прАстой парень, вне политики, который, внезапно, решил бороться с олигархами и стать великим государственным деятелем...
05.04.2021 20:03 Ответить
05.04.2021 20:04 Ответить
Коммент адресовался заспамленному https://censor.net/ru/user/117771 и ушёл не туда... не могу нормально отправить...
05.04.2021 20:07 Ответить
знищ, бо ти такий далекий... и попёрся в далёкий регион, чтобы осчастливить тамошний народ... Це нічого, що він родом з цього краю?
05.04.2021 21:56 Ответить
А ничего, что с 1999г он там не живёт и политикой никогда не занимался... Вдруг, без всяких договорняков и поддержки от богатых и влиятельных, прАстой парень из нарИда идёт на выборы и сразу побеждает! Так бывает только в сериальных фантазиях зебилов...
05.04.2021 23:02 Ответить
мені петляння не цікаві... Так що, має він з цим краєм зв'язок чи будемо маніпулювати?
07.04.2021 14:39 Ответить
Этот регион уже больше 20-ти лет для него далёкий, в чём манипуляция? И в главном вопросе не петляй - кто и за какие средства обеспечил ему успешную предвыборную кампанию? Наверняка серьёзные дяди, чей заказ он теперь и отрабатывает... Так, что не надо лепить из него простого парня который вернулся из столицы, чтобы помочь своему месту рождения стать процветающим регионом...
07.04.2021 17:20 Ответить
петляй куди хочеш, потрібне ти мені.
08.04.2021 02:56 Ответить
Ну ты и мразь, русский
05.04.2021 19:37 Ответить
Та пусть дальше унижается😂
05.04.2021 19:38 Ответить
Неужто там на самом деле так мутно?
05.04.2021 19:46 Ответить
😂
05.04.2021 19:48 Ответить
Пральна! Нема чого перевибори робити. Якби Вірастюк програв - тоді масові фальсифікації справді були б підставою для перевиборів. А так - Вася виграв. Тому не зрозуміло, навіщо ці перевибори? Закон, кажете? Справедливість? Все є! Подивіться серіал "Слуга народа".
05.04.2021 19:51 Ответить
Cтесняюсь спросить, а чей-же там админ-ресурс, случайно не Шевченка?
05.04.2021 19:53 Ответить
05.04.2021 20:19 Ответить
Вот если бы ЕС и Свобода победили бы в 50м округе,тогда да -они победители,а так -лузеры, не смогли победить какую-то зеленушку.
05.04.2021 19:53 Ответить
От що можна вимагати від циркових абізянок-95?
05.04.2021 20:04 Ответить
Пусте, ви свого кандидата зняли.
05.04.2021 20:08 Ответить
Проигравшие всегда недовольны выборами и говорят о фальсификациях. Уж мы то знаем.
05.04.2021 20:20 Ответить
звідки такому кроту як ти, знати як виглядає сонце та вибори? Заперечиш, сраколиз таргана лукашенка?
05.04.2021 22:24 Ответить
ПЦ,
05.04.2021 20:21 Ответить
После пандемии зеЛю и его банду будем выносить.
05.04.2021 20:32 Ответить
Что Марусе опять готовиться?
05.04.2021 22:04 Ответить
Як завжди все в стилі "ЕС" НІЧОГО самі не зафіксували, зате шуму - вагон.
05.04.2021 23:20 Ответить
Вимоги про перевибори в 2016 по 206 окрузі від цього партійного блоку, тоді іменного, чомусь не було: і десант був, і гречка, та навіть прямий підкуп - змінилась точка сидіння.
06.04.2021 10:22 Ответить
 
 