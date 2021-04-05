"ЕС" требует повторных выборов на 87 округе "из-за фальсификаций, админресурса и невозможности установить достоверные результаты голосования"
"Европейская Солидарность" требует проведения повторных выборов на 87 округе из-за грубых фальсификаций, применения властью админресурса и невозможности установить достоверные результаты голосования.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "ЕС".
"События на 87 избирательном округе стали позорным повторением практики времен режима Януковича.
Прежде всего, требуют ответа вопросы, каким образом на избирательных участках исчезали бюллетени. И что делали на участках, вне контроля и наблюдения, сотрудники СБУ. Кто уполномочил народных депутатов от "Слуги народа" осуществлять давление на избирательные комиссии в поддержку своего кандидата. Почему сотрудники полиции не прекращали нарушений избирательного законодательства, а подыгрывали депутатам от власти", - говорится в заявлении..
Подчеркивается, что нарушения зафиксированы представителями влиятельных общественных наблюдательных организаций, которые сделали об этом соответствующие заявления.
"Требуем реакции на представленные общественными организациями ОПОРА, КИУ и другими доказательства нарушений избирательного законодательства", - заявляют в "ЕС".
В заявлении партии подчеркивается, что проведение честных и прозрачных выборов является личной ответственностью Президента Украины как гаранта соблюдения прав и свобод граждан. В 2019 году, по признанию всех международных наблюдателей, были проведены образцовые президентские выборы. А если бы они проводились методами, которые нынешняя власть применяет на 87 округе, - Владимир Зеленский никогда не мог бы стать Президентом.
Нельзя забывать, что злоупотребление избирательными процедурами в угоду властным интересам ведет к росту автократии. Об этом нам напоминают примеры и России, и Беларуси, где избирательная состязательность давно превратились в шоу одного актера. Когда творятся беззакония и разрушают демократические принципы, молчать нельзя.
"Выборы на 87 округе по ряду показателей отбрасывают Украину от упомянутого восприятия в мире. Это не только на совести, это - и ответственность действующей украинской власти и лично Президента Зеленского.
Поэтому обращаемся к Парламентской ассамблее ОБСЕ, главам государств и правительств демократических стран, прежде всего Большой Семерки. Рассчитываем на то, что международные организации дадут свою оценку тем событиям, которые происходили на 87 округе. Зафиксированным нарушением должна быть предоставлена адекватная оценка со стороны международных партнеров, которые болеют за здоровье украинской демократии", - отметили в "Европейской Солидарности".
Ввиду того, что многочисленные нарушения не позволяют установить достоверные результаты голосования, - партия "ЕС" требует:
- Защитить волеизъявление граждан и право на честные выборы и представительство;
- Привлечь к ответственности виновных в нарушениях избирательного законодательства - безотносительно к должностям и к тому, от кого исходили указания о нарушении законодательства;
- Провести повторные выборы народного депутата Украины на 87 избирательном округе.
В "ЕС" также призывали ОБСЕ направить на повторные выборы наблюдателей, чтобы сделать невозможным повторение позорных практик, которыми отличились нынешние выборы.
"Обращаемся к украинским демократическим силам, политическим партиям и общественным организациям объединить усилия для недопущения фальсификации выборов, лишения граждан права на выбор, защиты украинской демократии", - заявили в "Европейской Солидарности".
Хіба що Піррова перемога! Ще кілька таких перемог і Європа відмовиться визнавати результати виборів в Україні такими, що відповідають демократичним принципам.
- аби не дешеві тарифи;
- аби не дешеві олія, гречка і т.і.;
- аби не вакцинація як в цивілізованих країнах;
- аби не було чесних виборів;
...
- аби не жити як люди!
питання- яким чином він виграв вибори ?
Які плюси ?
Він вже почав з викрадення голосів.
Зовсім за лохів вас приймають. Ще й Коля Тищенко з своїми "географічними знаннями" у групі підтримки/
Тому чесною та переконливою перемогою це не можна вважати.
Свобода и ес вместе вообще зашквар.
Да, вспомни высказывания тягныбакса в 2014 и последствия
вирастюк - сам шестёрка, на зарплате у олигарха. Он, что, из личных средств потратился на предвыборную компанию и попёрся в далёкий регион, чтобы осчастливить тамошний народ, просто так, по зову сердца? Кто в это верит? Это такой-же бред, что зеля - прАстой парень, вне политики, который, внезапно, решил бороться с олигархами и стать великим государственным деятелем...