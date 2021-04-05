"ЕС" требует повторных выборов на 87 округе "из-за фальсификаций, админресурса и невозможности установить достоверные результаты голосования"

"Европейская Солидарность" требует проведения повторных выборов на 87 округе из-за грубых фальсификаций, применения властью админресурса и невозможности установить достоверные результаты голосования.

"События на 87 избирательном округе стали позорным повторением практики времен режима Януковича.

Прежде всего, требуют ответа вопросы, каким образом на избирательных участках исчезали бюллетени. И что делали на участках, вне контроля и наблюдения, сотрудники СБУ. Кто уполномочил народных депутатов от "Слуги народа" осуществлять давление на избирательные комиссии в поддержку своего кандидата. Почему сотрудники полиции не прекращали нарушений избирательного законодательства, а подыгрывали депутатам от власти", - говорится в заявлении..

Подчеркивается, что нарушения зафиксированы представителями влиятельных общественных наблюдательных организаций, которые сделали об этом соответствующие заявления.

"Требуем реакции на представленные общественными организациями ОПОРА, КИУ и другими доказательства нарушений избирательного законодательства", - заявляют в "ЕС".

В заявлении партии подчеркивается, что проведение честных и прозрачных выборов является личной ответственностью Президента Украины как гаранта соблюдения прав и свобод граждан. В 2019 году, по признанию всех международных наблюдателей, были проведены образцовые президентские выборы. А если бы они проводились методами, которые нынешняя власть применяет на 87 округе, - Владимир Зеленский никогда не мог бы стать Президентом.

Нельзя забывать, что злоупотребление избирательными процедурами в угоду властным интересам ведет к росту автократии. Об этом нам напоминают примеры и России, и Беларуси, где избирательная состязательность давно превратились в шоу одного актера. Когда творятся беззакония и разрушают демократические принципы, молчать нельзя.

"Выборы на 87 округе по ряду показателей отбрасывают Украину от упомянутого восприятия в мире. Это не только на совести, это - и ответственность действующей украинской власти и лично Президента Зеленского.

Поэтому обращаемся к Парламентской ассамблее ОБСЕ, главам государств и правительств демократических стран, прежде всего Большой Семерки. Рассчитываем на то, что международные организации дадут свою оценку тем событиям, которые происходили на 87 округе. Зафиксированным нарушением должна быть предоставлена ​​адекватная оценка со стороны международных партнеров, которые болеют за здоровье украинской демократии", - отметили в "Европейской Солидарности".

Ввиду того, что многочисленные нарушения не позволяют установить достоверные результаты голосования, - партия "ЕС" требует:

Защитить волеизъявление граждан и право на честные выборы и представительство;

Привлечь к ответственности виновных в нарушениях избирательного законодательства - безотносительно к должностям и к тому, от кого исходили указания о нарушении законодательства;

Провести повторные выборы народного депутата Украины на 87 избирательном округе.

В "ЕС" также призывали ОБСЕ направить на повторные выборы наблюдателей, чтобы сделать невозможным повторение позорных практик, которыми отличились нынешние выборы.

"Обращаемся к украинским демократическим силам, политическим партиям и общественным организациям объединить усилия для недопущения фальсификации выборов, лишения граждан права на выбор, защиты украинской демократии", - заявили в "Европейской Солидарности".