Похищение судьи Чауса: НАБУ пока не получало информацию, СБУ и пограничники - не комментируют

Компетентные органы Молдовы пока не проинформировали Национальное антикоррупционное бюро о случившемся с экс-судьей Николаем Чаусом.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"По состоянию на сейчас официальных сообщений о похищении (бывшего. - Ред.) судьи (Чауса. - Ред.) в НАБУ от компетентных органов Молдовы не поступало", - сообщили в пресс-службе.

СБУ и Госпогранслужба отказались комментировать информацию о похищении Чауса.

"СБУ не комментирует события, которые произошли на территории других государств. А в самой Службе уголовных производств в отношении господина Чауса нет", - сказал пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко.

В Госпогранслужбе комментарий по поводу возможного пересечения границы Чаусом также не дали, ссылаясь на тайну персональных данных.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Похищение экс-судьи Чауса в Кишиневе. ВИДЕО

Напомним, что 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. Сразу после этого судья ушел в отпуск, где находился с 10 августа по 1 сентября 2016 года. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года он был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы, где находится до сих пор. В июле 2017 года в Высший совет правосудия поступила жалоба Нели Ластовки на систематическое отсутствие Чауса на работе, после чего 2 августа в отношении судьи было открыто дисциплинарное дело.

Также на Цензор.НЕТ: Судью Чауса похитили иностранцы. Они уже пересекли молдавско-украинскую границу. Одного подозреваемого задержали, - МВД Молдовы

4 октября 2017 года Третья Дисциплинарная палата Совета правосудия отстранила Николая Чауса от осуществления правосудия и рекомендовала его уволить. 6 октября стало известно, что Молдова отказала Чаусу в политическом убежище. В настоящее время в Кишиневе рассматривается дело об экстрадиции судьи в Украину.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса.

Топ комментарии
+4
Если это сбушники, то это было бы круто. Яныку приготовиться
05.04.2021 19:26 Ответить
+3
находился в отпуске по 1 сентября 2016 года.. после чего пропал, и только в июле 2017 года "заметили" его отсутствие на работе. Как это ? как такое вообще может быть?
05.04.2021 19:30 Ответить
+1
https://point.md/ru/novosti/obschestvo/chausa-perevozili-v-bagazhnike-avto-prinadlezhashchego-posol-stvu-ukrainy скоро ждите гостя
05.04.2021 19:38 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Если это сбушники, то это было бы круто. Яныку приготовиться
05.04.2021 19:26 Ответить
Вагнеровцы уже готовы.
05.04.2021 20:54 Ответить
Они с этим Чаусом в полной заднице окажутся. Семь раз отмерь, один раз отрежь. У зелёных пока наоборот...
05.04.2021 19:28 Ответить
а зебіли кажуть, що це Порох організував...

Кому вірити?
05.04.2021 19:59 Ответить
находился в отпуске по 1 сентября 2016 года.. после чего пропал, и только в июле 2017 года "заметили" его отсутствие на работе. Как это ? как такое вообще может быть?
05.04.2021 19:30 Ответить
https://point.md/ru/novosti/obschestvo/chausa-perevozili-v-bagazhnike-avto-prinadlezhashchego-posol-stvu-ukrainy скоро ждите гостя
05.04.2021 19:38 Ответить
Чауса перевозили в багажнике авто, принадлежащего посольству Украины
05.04.2021 19:39 Ответить
Украинского судью Николая Чаус вывезли в Украину в багажнике автомобиля «Toyota RAV 4», принадлежащего посольству Украины в Кишиневе. Этот автомобиль в субботу был припаркован неподалеку от молдо-украинской границы Атаки, после чего переехал в соседнюю страну по «зеленому коридору», избежав таможенного контроля.
05.04.2021 19:40 Ответить
Дутен пула! 🙂
05.04.2021 19:56 Ответить
кизда мети
05.04.2021 20:01 Ответить
Ніколай і Влад, я тільки один вас зрозумів?
05.04.2021 20:29 Ответить
05.04.2021 21:56 Ответить
ДЕБИЛ!!!!
05.04.2021 23:19 Ответить
Ти чєво так громко крічіш? Всєм і так понятно, кто ти!
05.04.2021 23:41 Ответить
"СБУ и пограничники - не комментируют" - не комментируют сколько им заплатили за транспортировку Чауса через государственную границу.
05.04.2021 19:45 Ответить
В обе стороны, в разное время и при разных президентах - не комментиуют .
05.04.2021 20:36 Ответить
бабло должно быть у всех, а не у некоторых.
правда, преЗедент?
05.04.2021 19:57 Ответить
https://uainfo.org/blognews/1617548869-propavshiy-v-moldove-ukrainskiy-sudya-chaus-obnaruzhen-v-rumynii.html Пропавший в Молдове украинский судья Чаус обнаружен в Румынии

Беглый украинский судья Николай Чаус после исчезновения в Молдове якобы нашелся в Румынии. Об этом https://t.me/pepermd сообщает Телеграм-канал "Молдавский перец". На опубликованном фото показан человек, у которого шапкой накрыта верхняя часть головы, видно только нос и подбородок. Также у мужчины на снимке частично забинтована правая рука.
"Наши подписчики прислали информацию, что скандальный украинский судья Чаус живой и здоровый находится на территории Румынии", - говорится в сообщении.
05.04.2021 19:57 Ответить
Неправда! Він уже в Аргентині під прізвищем Чавес.
05.04.2021 20:00 Ответить
оригінально...
05.04.2021 20:39 Ответить
кому выгодна проблема с Молдовой? Тот и выкрал
05.04.2021 20:03 Ответить
Его русские выкрали?
05.04.2021 20:46 Ответить
Заказчиком этого похищения может быть экс-президент Порошенко, который очень не хочет, чтобы Чаус «заговорил» . Кроме того, заказчиком может быть нынешний замглавы ОП Андрей Смирнов, в то время, когда судью тайно вывезли из Украины в Молдову, он работал на Порошенко и принимал активное участие в этом деле.
Естественно, на жулика и вора Порошенко работали соответствующие пройдохи.
Ну а потом многие из них «дивным чином» оказались в команде Зеленского…(с)
05.04.2021 20:51 Ответить
Да, да!!! Давай, развівай тєму! Ето как глоток халявного віскаря для зубожілого зелохторату!
05.04.2021 20:58 Ответить
это ни тема - это факты которые знаю все адекваты !!
05.04.2021 21:50 Ответить
Огласите весь список "может быть" заказчиков, пожалйста.
05.04.2021 20:58 Ответить
спросите у своего шефа.. он наверняка знает..
05.04.2021 21:51 Ответить
 
 