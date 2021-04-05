Похищение судьи Чауса: НАБУ пока не получало информацию, СБУ и пограничники - не комментируют

Компетентные органы Молдовы пока не проинформировали Национальное антикоррупционное бюро о случившемся с экс-судьей Николаем Чаусом.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"По состоянию на сейчас официальных сообщений о похищении (бывшего. - Ред.) судьи (Чауса. - Ред.) в НАБУ от компетентных органов Молдовы не поступало", - сообщили в пресс-службе.

СБУ и Госпогранслужба отказались комментировать информацию о похищении Чауса.

"СБУ не комментирует события, которые произошли на территории других государств. А в самой Службе уголовных производств в отношении господина Чауса нет", - сказал пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко.

В Госпогранслужбе комментарий по поводу возможного пересечения границы Чаусом также не дали, ссылаясь на тайну персональных данных.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Похищение экс-судьи Чауса в Кишиневе. ВИДЕО

Напомним, что 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. Сразу после этого судья ушел в отпуск, где находился с 10 августа по 1 сентября 2016 года. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года он был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы, где находится до сих пор. В июле 2017 года в Высший совет правосудия поступила жалоба Нели Ластовки на систематическое отсутствие Чауса на работе, после чего 2 августа в отношении судьи было открыто дисциплинарное дело.

Также на Цензор.НЕТ: Судью Чауса похитили иностранцы. Они уже пересекли молдавско-украинскую границу. Одного подозреваемого задержали, - МВД Молдовы

4 октября 2017 года Третья Дисциплинарная палата Совета правосудия отстранила Николая Чауса от осуществления правосудия и рекомендовала его уволить. 6 октября стало известно, что Молдова отказала Чаусу в политическом убежище. В настоящее время в Кишиневе рассматривается дело об экстрадиции судьи в Украину.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса.