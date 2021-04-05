Путин стремится повторить в Украине грузинский сценарий 2008 года, - Atlantic Council
Наращивание вооруженных сил РФ вблизи границы Украины может быть связано с предстоящими парламентскими выборами в России и снижением рейтинга правящей партии.
Такое мнение высказали эксперты Atlantic Council, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт организации.
По мнению директора Евразийского центра Atlantic Council Джона Хербста, распространение российскими СМИ фейков о якобы обстрелах со стороны ВСУ и подготовке Киевом наступления может быть как раз показателем готовящегося наступления со стороны РФ.
"Целью может быть захват Мариуполя или канала в Херсонской области, где берут воду из реки Днепр в Крым. Или же Россия будет стремиться ввести "миротворцев" в так называемые "ЛНР" и "ДНР", - говорит Хербст.
Также это может быть стремлением запугать президента Украины Владимира Зеленского и проверкой на решимость новой администрации США.
"Если это так, то Байден прошел тест, потому что на прошлой неделе Вашингтон просто бомбардировал Киев звонками. Звонил сам президент США, а также его советник по вопросам безопасности Джейк Салливан, государственный секретарь Энтони Блинкен, министр обороны США Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли. Последний, чтобы убедиться, что Кремль получил сообщение, позвонил еще и в Москву, - объясняет директор Евразийского центра.
Он уверен, что все это уменьшает шансы на удар Москвы. Зато, говорит он, бессмысленная реакция Берлина и Парижа, которые призывают и Россию, и Украину избегать провокационных шагов, делает противоположное.
Старший научный сотрудник Атлантического совета Андерс Ослунд напоминает, что Россия неоднократно сосредоточивала свои военные силы вокруг Украины за последние семь лет.
"Однако на этот раз концентрация сил выглядит очень серьезно, поскольку сопровождается обвинениями против Украины, которые являются такими же громкими, как и абсурдными. У Путина, безусловно, есть веские причины выбрать военное наступление, поскольку его ждут выборы в Думу в сентябре, а его любимая избирательная тактика заключается в проведении небольшой победоносной войны", - отмечает Ослунд.
По его убеждению, президенту США необходимо отправить четкое сообщение Путину с требованием прекратить агрессию против Украины.
Директор центра Новая Европа Алена Гетьманчук также высказывает мнение, что российское военное наращивание вблизи украинской границы является напоминанием о том, что война в Украине не является "замороженным конфликтом". Наоборот, война России против Украины находится в активной фазе.
Старший научный сотрудник Атлантического совета Брайан Уитмор считает, что наращивание российских военных сил грозит не только Украине, но и членам НАТО, Латвии, Литве и Польше.
Профессор Национального университета Киево-Могилянская академия Тарас Кузьо сомневается, что Россия начнет полномасштабное вторжение в Украину, поскольку это приведет к длительной войне и полному разрушению отношений России с Западом.
"Владимир Путин, скорее всего, стремится повторить ловушку, которую он устроил президенту Грузии Михаилу Саакашвили в 2008 году, когда провокации со стороны Южной Осетии привели к вмешательству Грузии в сепаратистский регион. Это дало России повод "для защиты своих граждан" и унижения Саакашвили", - говорит он.
По его словам, Россия стремится провоцировать Украину так же. По грузинскому сценарию, Кремль раздал сотни тысяч российских паспортов украинцам, проживающим на оккупированной восточной Украине. Также российские СМИ активно обвиняют Украину в подготовке наступления.
"Однако между Грузией и Украиной существует ряд существенный различий, которые вызывают сомнение в эффективности тактики Кремля. В конце концов за Саакашвили в Грузии пошел более благосклонный к России Бидзина Иванишвили. В Украине нет ни одного пророссийского лидера, который мог бы завоевать парламентское или президентское большинство", - уверен Кузьо.
Кроме того, Украина значительно больше Грузии. Обычное вторжение и оккупация потребует половины всех вооруженных сил РФ.
Як це нема? Прокацапський Зе виграв президентські вибори з результатом 73% і створив у парламенті монобільшість.
Кто "надерет", клован? Да он в числе первых сдаст страну, продвигая "новый мирный план" сытой Европы, который, по сути новый "Мюнхен" :
"...Обнародованы детали предложенного «мирного плана», который Берлин и Париж недавно подготовили и выдвинули на обсуждение в рамках нормандского формата.
И то, что нам стало известно - неприятно и тревожно. Это не принесет хороших последствий ни для Украины, ни для единства Европы, ни даже для трансатлантического альянса.
https://nv.ua/world/geopolitics/putin-provel-peregovory-s-merkel-i-makronom-podrobnosti-50151091.html 30 марта лидеры Германии и Франции действительно провели переговоры со своим российским коллегой . Сперва все три стороны вели себя очень скрытно, неохотно говоря о планах - хотя Москва заранее воспользовалась утечкой новости о подготовке к переговорам, подчеркнув, что они не будут частью нормандского формата, касающегося российско-украинского конфликта на Донбассе.
Хоть и наряду с прочими темами, но все же эта проблема обсуждалась без Украины.
...
Итак, Германия и Франция предлагают, чтобы в ответ на уступки Москвы в вопросах безопасности, сделанные в четко очерченные временные рамки и разбитые по направлениям на кластеры (от перемирий до вывода вооруженных сил, которые, конечно же, они не называли русскими), Киев должен согласиться на целый спектр разрушительных политических уступок, ослабляющих ее суверенитет.
Аналитик подытожил, что «план» - это ослабление Украины, а французско-немецкие предложения упускают возможность пересмотра минских соглашений.
В официальных сообщениях о состоявшихся переговорах Берлин и Париж не упоминают «мирный план» и занижают важность украинского элемента в их беседе с Путиным. Кажется, они хотят, чтобы сложилось впечатление, что их основной темой обсуждения было сотрудничество ради поставок вакцины Sputnik V, чтобы бороться с пандемией COVID-19 в Европе (идея, не скоординированная с Брюсселем) и обсуждали другие международные проблемы (происходящее в Сирии, Ливии и Иране).
Нужно отдать им должное, они подняли темы происходящего в Беларуси и заключения российского оппозиционера Алексея Навального. Но официальное заявление России указывает на то, что проблема продолжающегося конфликта на Донбасе была основной темой. Президент Путин возложил вину за последнюю эскалацию на украинскую сторону и вновь напомнил о стандартных московских «мирных условиях». Даже сейчас он явно не готов отступить даже на сантиметр.
Ему на руку сыграло то, что нормандская четверка отделила вопрос российской оккупации Крыма от ее действий на востоке Украины.
Поэтому учитывая недавнюю беседу между Берлином, Парижем и Москвой, есть соблазн думать, что «нормандский» формат тайно превращают в «московский». А роль Украины уменьшают, превращая из субъекта и ровни в объект, а именно - виновника. Жертву превращают в соучастника, если не в того, кто совершает упомянутые преступления.
Киев храбро держался и ответил на эти неоправданные немецко-французские жесты спокойно и тактично. Не желая оттолкнуть от себя Берлин и Париж или показаться неблагодарной за их поддержку, особенно за поддержание санкций против Москвы, украинская сторона подчеркнула, что никакие решения не могут быть и не будут приняты об Украине без нее.
До сих пор неизвестно, кто стал инициатором переговоров трех лидеров. А это способствует подозрениям и спекуляциям. Например, Москва намекает, что это была идея Берлина и Парижа.
В этом году и Францию, и Германию ждут выборы. Лидеры обеих стран хотят произвести хорошее впечатление дома, не подставить свой электорат экономически, а поэтому, скорее всего, будут продолжать бизнес as usual настолько, насколько это возможно в двусторонних отношениях с Москвой.
Но все же очень жаль, что это произошло в такой сложный момент в международных отношениях. Агрессией не только против Украины, но и проводя широкую и амбициозную атаку, нацеленную на разрушение западной демократии и ее единства, Россия не только оттолкнула Вашингтон и Лондон, но и Брюссель и все, что последний олицетворяет.
https://nv.ua/opinion/rossiya-putin-v-chem-oshibayutsya-makron-i-merkel-poslednie-novosti-50152254.html?utm_campaign=main_page_heads&utm_medium=heads&utm_source=site