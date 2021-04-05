Путин стремится повторить в Украине грузинский сценарий 2008 года, - Atlantic Council

Наращивание вооруженных сил РФ вблизи границы Украины может быть связано с предстоящими парламентскими выборами в России и снижением рейтинга правящей партии.

Такое мнение высказали эксперты Atlantic Council, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт организации.

По мнению директора Евразийского центра Atlantic Council Джона Хербста, распространение российскими СМИ фейков о якобы обстрелах со стороны ВСУ и подготовке Киевом наступления может быть как раз показателем готовящегося наступления со стороны РФ.

"Целью может быть захват Мариуполя или канала в Херсонской области, где берут воду из реки Днепр в Крым. Или же Россия будет стремиться ввести "миротворцев" в так называемые "ЛНР" и "ДНР", - говорит Хербст.

Также это может быть стремлением запугать президента Украины Владимира Зеленского и проверкой на решимость новой администрации США.

"Если это так, то Байден прошел тест, потому что на прошлой неделе Вашингтон просто бомбардировал Киев звонками. Звонил сам президент США, а также его советник по вопросам безопасности Джейк Салливан, государственный секретарь Энтони Блинкен, министр обороны США Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли. Последний, чтобы убедиться, что Кремль получил сообщение, позвонил еще и в Москву, - объясняет директор Евразийского центра.

Он уверен, что все это уменьшает шансы на удар Москвы. Зато, говорит он, бессмысленная реакция Берлина и Парижа, которые призывают и Россию, и Украину избегать провокационных шагов, делает противоположное.

Старший научный сотрудник Атлантического совета Андерс Ослунд напоминает, что Россия неоднократно сосредоточивала свои военные силы вокруг Украины за последние семь лет.

"Однако на этот раз концентрация сил выглядит очень серьезно, поскольку сопровождается обвинениями против Украины, которые являются такими же громкими, как и абсурдными. У Путина, безусловно, есть веские причины выбрать военное наступление, поскольку его ждут выборы в Думу в сентябре, а его любимая избирательная тактика заключается в проведении небольшой победоносной войны", - отмечает Ослунд.

По его убеждению, президенту США необходимо отправить четкое сообщение Путину с требованием прекратить агрессию против Украины.

Директор центра Новая Европа Алена Гетьманчук также высказывает мнение, что российское военное наращивание вблизи украинской границы является напоминанием о том, что война в Украине не является "замороженным конфликтом". Наоборот, война России против Украины находится в активной фазе.

Старший научный сотрудник Атлантического совета Брайан Уитмор считает, что наращивание российских военных сил грозит не только Украине, но и членам НАТО, Латвии, Литве и Польше.

Профессор Национального университета Киево-Могилянская академия Тарас Кузьо сомневается, что Россия начнет полномасштабное вторжение в Украину, поскольку это приведет к длительной войне и полному разрушению отношений России с Западом.

"Владимир Путин, скорее всего, стремится повторить ловушку, которую он устроил президенту Грузии Михаилу Саакашвили в 2008 году, когда провокации со стороны Южной Осетии привели к вмешательству Грузии в сепаратистский регион. Это дало России повод "для защиты своих граждан" и унижения Саакашвили", - говорит он.

По его словам, Россия стремится провоцировать Украину так же. По грузинскому сценарию, Кремль раздал сотни тысяч российских паспортов украинцам, проживающим на оккупированной восточной Украине. Также российские СМИ активно обвиняют Украину в подготовке наступления.

"Однако между Грузией и Украиной существует ряд существенный различий, которые вызывают сомнение в эффективности тактики Кремля. В конце концов за Саакашвили в Грузии пошел более благосклонный к России Бидзина Иванишвили. В Украине нет ни одного пророссийского лидера, который мог бы завоевать парламентское или президентское большинство", - уверен Кузьо.

Кроме того, Украина значительно больше Грузии. Обычное вторжение и оккупация потребует половины всех вооруженных сил РФ.