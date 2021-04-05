РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10136 посетителей онлайн
Новости Оккупация Крыма
1 134 10

По делу оккупации Крыма уже 40 человек привлекли к ответственности, - руководитель ГБР Сухачев

По делу оккупации Крыма уже 40 человек привлекли к ответственности, - руководитель ГБР Сухачев

Государственное бюро расследований проверяет причастность высших должностных лиц Украины к совершению госизмены во время оккупации Крыма.

Об этом заявил и.о. директора ГБР Алексей Сухачев в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"Уже в этом году в суд направлены 4 обвинительных акта относительно 10 человек, получены разрешения на осуществление специального досудебного расследования, что позволит привлечь виновных лиц к уголовной ответственности уже в этом году", - рассказал он, отметив, что эти дела исторически и морально связаны с "делами Майдана".

По словам Сухачева, в прошлом году следователи ГБР по согласованию с Офисом генерального прокурора в этом деле привлекли к уголовной ответственности 40 человек: 25 представителей правоохранительных органов, 5 судей, 2 прокуроров, 8 гражданских.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ проводит обыски в офисах движения Медведчука "Украинский выбор-Право народа" (обновлено)

"В этом году ГБР сообщило о подозрении бывшим президенту и премьер-министру Украины за совершение государственной измены при подготовке и подписании соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины. Это создало условия для неконтролируемого увеличения личного состава и вооружения на территории Крыма и города Севастополя, что повлекло за собой дальнейшую оккупацию Вооруженными силами РФ территории Украины", - добавил и. о. директора ГБР.

Отдельно Сухачев рассказал, что сейчас существует немало препятствий для начала "заочного правосудия" относительно бывших высокопоставленных лиц, обвиняемых в госизмене, которые скрываются за границей, поэтому Верховная Рада должна принять изменения в закон.

Автор: 

Крым (26451) ГБР (3178) Сухачев Алексей (60)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+1
Уже 40 за 7 лет, впечатляет масштаб, лет через 100 если остальные не сдохнут сами, точно сядут.
показать весь комментарий
05.04.2021 20:48 Ответить
+1
а что делать с 20 тысячами военных, ментов и эсбэушников, крыSS, давших присягу Украине и ушедших к рашистам в полицаи?
показать весь комментарий
05.04.2021 21:05 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Уже 40 за 7 лет, впечатляет масштаб, лет через 100 если остальные не сдохнут сами, точно сядут.
показать весь комментарий
05.04.2021 20:48 Ответить
Как же это создало условия для увеличения численного состава, если договор должен был вступить в действие в 2017?
показать весь комментарий
05.04.2021 20:49 Ответить
от і нову дату хотєлок вже оголосили

https://twitter.com/FirsLastin dmych https://twitter.com/FirsLastin @FirsLastin https://twitter.com/FirsLastin/status/1378952011568316417 10 ч

А проблемы-то реальные.
Крыму этим летом кирдык без воды.
А тут 9 мая подпирает.
Война может быть запланирована только на две недели в конце апреля.
показать весь комментарий
05.04.2021 20:50 Ответить
Та даа , дєло можна закривати. Залишилося ще зловити кабаєва і все. Всіх винних наказали. Операцію очолював лічно зєля-Напаліон)))
показать весь комментарий
05.04.2021 20:50 Ответить
Тыц😂🌷××
показать весь комментарий
05.04.2021 20:58 Ответить
а что делать с 20 тысячами военных, ментов и эсбэушников, крыSS, давших присягу Украине и ушедших к рашистам в полицаи?
показать весь комментарий
05.04.2021 21:05 Ответить
Та розкажіть ...
Більшість вироків - "условноє наказаніє".
показать весь комментарий
05.04.2021 21:07 Ответить
Так садите тех,кто был в то время при власти,они прикрыли свои высокие посты,крымом,просто здали!в обмен на свою безопасность,и власть с деньгами .
показать весь комментарий
05.04.2021 21:15 Ответить
 
 