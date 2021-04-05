По делу оккупации Крыма уже 40 человек привлекли к ответственности, - руководитель ГБР Сухачев

Государственное бюро расследований проверяет причастность высших должностных лиц Украины к совершению госизмены во время оккупации Крыма.

Об этом заявил и.о. директора ГБР Алексей Сухачев в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"Уже в этом году в суд направлены 4 обвинительных акта относительно 10 человек, получены разрешения на осуществление специального досудебного расследования, что позволит привлечь виновных лиц к уголовной ответственности уже в этом году", - рассказал он, отметив, что эти дела исторически и морально связаны с "делами Майдана".

По словам Сухачева, в прошлом году следователи ГБР по согласованию с Офисом генерального прокурора в этом деле привлекли к уголовной ответственности 40 человек: 25 представителей правоохранительных органов, 5 судей, 2 прокуроров, 8 гражданских.

"В этом году ГБР сообщило о подозрении бывшим президенту и премьер-министру Украины за совершение государственной измены при подготовке и подписании соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины. Это создало условия для неконтролируемого увеличения личного состава и вооружения на территории Крыма и города Севастополя, что повлекло за собой дальнейшую оккупацию Вооруженными силами РФ территории Украины", - добавил и. о. директора ГБР.

Отдельно Сухачев рассказал, что сейчас существует немало препятствий для начала "заочного правосудия" относительно бывших высокопоставленных лиц, обвиняемых в госизмене, которые скрываются за границей, поэтому Верховная Рада должна принять изменения в закон.