Ермак грубо нарушил этикет на переговорах в Катаре, закинув ногу на ногу, - журналистка Высоцкая. ФОТО

На опубликованных пресс-службой президента фото визита украинской делегации в Катар видно, что глава ОП Андрей Ермак сидит, заложив нога за ногу. Такая поза является грубым нарушением этикета этой страны.

"Любой, кто минимально интересуется традициями государств, которые посещает, знает, что на Востоке показывать подошвы своих ботинок собеседнику считается оскорблением и проявлением неуважения", - отметила журналистка.

Она предположила, что визит в Катар будет иметь "хороший" результат.

"В лицо им никто ничего не скажет, но дела должны затормозиться", - считает Высоцкая.

