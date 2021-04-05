Ермак грубо нарушил этикет на переговорах в Катаре, закинув ногу на ногу, - журналистка Высоцкая. ФОТО
На опубликованных пресс-службой президента фото визита украинской делегации в Катар видно, что глава ОП Андрей Ермак сидит, заложив нога за ногу. Такая поза является грубым нарушением этикета этой страны.
Об этом пишет в Фейсбуке журналистка Татьяна Высоцкая, информирует Цензор.НЕТ.
"Любой, кто минимально интересуется традициями государств, которые посещает, знает, что на Востоке показывать подошвы своих ботинок собеседнику считается оскорблением и проявлением неуважения", - отметила журналистка.
Она предположила, что визит в Катар будет иметь "хороший" результат.
"В лицо им никто ничего не скажет, но дела должны затормозиться", - считает Высоцкая.
Также на Цензор.НЕТ: Зеленский в Катаре: Украина готова выступить гарантом мировой продовольственной безопасности
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Як казав Зе, "Всє ми прєзідєнти!"
Кто-то бы еще Авакову рассказал, что когда встречается с шейхами, руки из карманов штанов надо вытаскивать.
якi ще сюрпризи чекають всiх нас до кiнця ************* шмарклi?
Команда Зеленского сознательно ссорит Украину со всеми, кто может оказать поддержку.
Саботаж высшей пробы.