США обратились к РФ за объяснениями в связи с передвижением российских войск у границ Украины, - Госдепартамент
США обратились к РФ за объяснениями в связи с передвижением российских войск у границ Украины.
Об этом сообщил представитель госдепартамента США Нед Прайс, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы обсудили нашу обеспокоенность относительно роста напряженности и нарушений режима прекращений огня с союзниками по НАТО и обратились к России за объяснениями", - сказал Прайс.
Вместе с тем он отказался ответить на вопрос журналиста, не является ли передвижение российских войск у границ Украины попыткой запугивания Киева.
"В мою работу не входит говорить о том, что движет Россией, моя работа - говорить о том, что об этом думает администрация США. Позвольте мне ясно сказать, мы обеспокоены недавней эскалацией российской агрессии на востоке Украины, это касается и заслуживающих доверия сообщений о передвижении российских войск у границ Украины и в оккупированном Крыму", - сказал Прайс.
Он отметил, что оценивать подобные перемещения нужно, помня о событиях 2014 года в Украине. "Контекст имеет значение", - подчеркнул Прайс.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ повідомив про розмову з президентом Володимиром Зеленським, у якій заявив про підтримку суверенітету і територіальної цілісності України з боку Північноатлантичного альянсу.
«Я зателефонував президентові Зеленському, щоб висловити серйозне занепокоєння російською військовою діяльністю в Україні та навколо неї та порушеннями режиму припинення вогню. НАТО твердо підтримує суверенітет та територіальну цілісність України. Ми продовжуємо підтримувати наше тісне партнерство», - написав у твітері очільник альянсу.
