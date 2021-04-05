РУС
США обратились к РФ за объяснениями в связи с передвижением российских войск у границ Украины.

Об этом сообщил представитель госдепартамента США Нед Прайс, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы обсудили нашу обеспокоенность относительно роста напряженности и нарушений режима прекращений огня с союзниками по НАТО и обратились к России за объяснениями", - сказал Прайс.

Вместе с тем он отказался ответить на вопрос журналиста, не является ли передвижение российских войск у границ Украины попыткой запугивания Киева.

"В мою работу не входит говорить о том, что движет Россией, моя работа - говорить о том, что об этом думает администрация США. Позвольте мне ясно сказать, мы обеспокоены недавней эскалацией российской агрессии на востоке Украины, это касается и заслуживающих доверия сообщений о передвижении российских войск у границ Украины и в оккупированном Крыму", - сказал Прайс.

Он отметил, что оценивать подобные перемещения нужно, помня о событиях 2014 года в Украине. "Контекст имеет значение", - подчеркнул Прайс.

США обратились к РФ за объяснениями в связи с передвижением российских войск у границ Украины, - Госдепартамент - Цензор.НЕТ 6678
05.04.2021 21:21
+28
https://twitter.com/S_vivat
https://twitter.com/S_vivat

Selvestor Vivat

@S_vivat

·https://twitter.com/S_vivat/status/1379057536343621635 5 ч

На китайском ТВ идет дискуссия о том как турецкие БПЛА Bayraktar TB2 утилизируют российскую бронетанковую "мощь" включая системы российские системы ПВО, РЗСО прочее железо России. Всю передачу на заднем фоне непрерывно крутят видео как российская "мощь" превращается в утиль.

США обратились к РФ за объяснениями в связи с передвижением российских войск у границ Украины, - Госдепартамент - Цензор.НЕТ 9744
05.04.2021 21:23
+27
Блазні нічого самі не здатні зробити для держави - обтяжена спадковість, мотивація "прибарахліться" та "сваліть із етой страни"...
05.04.2021 21:23
Комментировать
Сортировать:
Правила форума
США обратились к РФ за объяснениями в связи с передвижением российских войск у границ Украины, - Госдепартамент - Цензор.НЕТ 6678
05.04.2021 21:21
Моль і Пуйло - дві різні людини. Зовсім різні. Кажуть, що цей Пуйло навіть німецької не знає. Може людина забути мову, якщо вона її колись добре знала?
05.04.2021 22:38
Це одна людина.Він просто пластику робив.А німецьку він ніколи не знав,тільки деякі фрази і читати міг.
06.04.2021 02:44
отмазал шефа, молодец
06.04.2021 10:54
От скажіть у вас щось з головою?
06.04.2021 11:20
А Бубочці т якось.... по роялю. Тим самим.
05.04.2021 21:21
Бубочька казав, що він до всього готовий.

США звернулися до РФ за поясненнями у зв'язку з переміщенням російських військ біля кордонів України, - Держдепартамент - Цензор.НЕТ 5509
06.04.2021 11:38
Блазні нічого самі не здатні зробити для держави - обтяжена спадковість, мотивація "прибарахліться" та "сваліть із етой страни"...
05.04.2021 21:23
Зеленскому все меньше удается прикрывать встречи со своими российскими кураторами, официальными поездками на Ближний Восток. https://www.youtube.com/watch?v=UqFRbDY4XqM
05.04.2021 21:23
Кремлівське вже звикло давати"разьяснєнія" на "глубокую озабочєность". Таку реакцію воно розглядає, як слабкість.
05.04.2021 21:24
Тут ключова фраза "союзник НАТО".
05.04.2021 21:27
Ответ дикарей будет истинно духовноскрэпный - "ну и чО?".
05.04.2021 21:25
Салям Макс!

а якщо по є...лу ?
як думаєш, зрозуміють ?
05.04.2021 21:28
Ва-Алейкум Салямчик! А они по-другому никогда не понимали. Исключительно по рылу с ноги.
05.04.2021 21:32
Схоже цього разу рашка отримає в пятак від дядька Сема.
Не для того він в Україну більше $2 міліардів закопав, щоб всякі паршивці лізли
05.04.2021 21:48
или "какие ваши доказательства?"
05.04.2021 23:11
я дико извиняюсь, шолом. "ну и чО?"_______ да ниЧо, через плеЧо... когда красная площадь окрасится в их любимый красный цвет, от горбов - народ сам наведет порядок порядок и размажет всех от ...Уйла, до Жилика и прочих телевизионных шакалов...
06.04.2021 08:49
США обратились к РФ за объяснениями в связи с передвижением российских войск у границ Украины, - Госдепартамент - Цензор.НЕТ 1982
Бубочка роз'їзний клоун у президента України Джо Байдена
05.04.2021 21:26
Было уже в Сирии - « войск нет»
Ну США И НЕМНОГО ПОСТРЕЛЯЛИ - 200 двухсотых « ихтамнет» 😀😀😀
05.04.2021 21:28
Экскурсия по Кремлю. Турист экскурсоводу: - А что это у вас висит вооон на том фонаре? - - А это Путин - - Как так?! Революция была 10 лет назад, а он до сих пор висит?! - - Воля покойного. Перед самой революцией он подписал указ, что он может оставаться в Кремле ещё два срока. -
05.04.2021 21:28
США обратились к РФ за объяснениями в связи с передвижением российских войск у границ Украины, - Госдепартамент - Цензор.НЕТ 8942
05.04.2021 21:29
почему-то (!)- другие спрашивают, шо за возня, а объект возни - мечется в догадках и версиях самостоятельно(( - що це - скромность, или тупость???
05.04.2021 21:29
Меняю Бубочку на Байдена.
05.04.2021 21:30
https://twitter.com/S_vivat
https://twitter.com/S_vivat

Selvestor Vivat

@S_vivat

·https://twitter.com/S_vivat/status/1379057536343621635 5 ч

На китайском ТВ идет дискуссия о том как турецкие БПЛА Bayraktar TB2 утилизируют российскую бронетанковую "мощь" включая системы российские системы ПВО, РЗСО прочее железо России. Всю передачу на заднем фоне непрерывно крутят видео как российская "мощь" превращается в утиль.

США обратились к РФ за объяснениями в связи с передвижением российских войск у границ Украины, - Госдепартамент - Цензор.НЕТ 9744
05.04.2021 21:32
Скинь ссылку- хочу поржать и порадоваться за кацапов !
05.04.2021 22:59
Кацапи могли не все зрозуміти з почутого.
Бо то English.
05.04.2021 21:34
https://twitter.com/den_kazansky
https://twitter.com/den_kazansky

Денис Казанський

@den_kazansky

·https://twitter.com/den_kazansky/status/1379009729285001218 8 ч

Стрелков о "героях Новороссии": Ходаковский - гнида, Безлер - мародер, Абхаз - жулик и бандит, Козицын - торговец оружием, Захарченко - алкаш, Гиви - наркоман. Никакая украинская пропаганда не нужна. Витязи русского мира сами все расскажут друг о друге

США обратились к РФ за объяснениями в связи с передвижением российских войск у границ Украины, - Госдепартамент - Цензор.НЕТ 2153
05.04.2021 21:36
база NATO в Украине строится скорее,
чем ожидается объяснение от паРаши
05.04.2021 21:37
А что в это время делает Главнокомандующий Зеленский?!
А... он же в Катаре.
05.04.2021 21:37
...блажен кто посетил катар,
в его минуты роковые
05.04.2021 21:40
А шо в это время делает твоё *****? А, ну да, на бункере прячется
05.04.2021 21:41
Ховається на відпочинку.
06.04.2021 10:48
США обратились к РФ за объяснениями в связи с передвижением российских войск у границ Украины, - Госдепартамент - Цензор.НЕТ 4205
05.04.2021 21:42
https://www.youtube.com/watch?v=3J3h7ThSQSI&t=8s Вся мощь наРФии за 2 минуты.
05.04.2021 21:45
США обратились к РФ за объяснениями в связи с передвижением российских войск у границ Украины, - Госдепартамент - Цензор.НЕТ 8723
05.04.2021 21:51
У нас мудрый нарід устал от войны. Бубочка обещал ведь мир. И шо теперь? А вот макшане не устали почему то....
05.04.2021 21:52
из твитера и фейсбука

Просьба ко всем

НЕ публикуйте фото, видео и текстовые сообщения о военной технике которую вы видите, видели или слышали о ней!
05.04.2021 21:57
естественно речь про технику ВСУ и НГУ
05.04.2021 21:58
Слава Богу, хоч американці за нас турбуються, бо генералісімусу ніколи, він в Катарі гріється.
05.04.2021 22:04
Слава Богу, що президент Байден, а не Трамп.
06.04.2021 10:49
а Украину этот вопрос не волнует? только США???
05.04.2021 22:48
Заслуживающіх довєрія???
А де ж їх супутники?
05.04.2021 22:56
Зеленый из разговора с Байденом понял только одно, что США нас поддержат против кацапов и тут же поехал отдыхать и перепрятывать тяжелым "трудом" наворованные бабки)))
Оно не понимает разницу между "поможем" и "будем воевать ВМЕСТО вас"!
05.04.2021 23:50
И правильно спросили их. Потому что нужно дать Мордору возможность полностью себя обос.ать,и чтобы не было возможности в будущем,оправдываться!!
06.04.2021 05:55
Держдепівські бандерівці нас захищають. Трампістам це дуже не подобається, для них чим нам гірше, тим їм краще.
06.04.2021 06:31
Штаты больше переживают за Украину чем её руководство
06.04.2021 07:03
Генеральний секретар НАТО висловив Зеленському підтримку на тлі подій на кордоні та на Донбасі

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ повідомив про розмову з президентом Володимиром Зеленським, у якій заявив про підтримку суверенітету і територіальної цілісності України з боку Північноатлантичного альянсу.
«Я зателефонував президентові Зеленському, щоб висловити серйозне занепокоєння російською військовою діяльністю в Україні та навколо неї та порушеннями режиму припинення вогню. НАТО твердо підтримує суверенітет та територіальну цілісність України. Ми продовжуємо підтримувати наше тісне партнерство», - написав у твітері очільник альянсу.
https://www.radiosvoboda.org/a/news-nato-zelensky-pidtrymka/31189203.html
06.04.2021 12:28
Этот козелхпынька может и ядреной бимбой жахнуть,в случае отчаянного сопротивления Украины. Гнида плешивая
08.04.2021 15:47
 
 