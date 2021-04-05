РУС
Баканов и Клименко во время выступления в Верховной Раде о протестах под ОП прибегли к манипуляциям, - аналитик Межигорский

Глава СБУ и глава Национальной полиции давали манипулятивные политические оценки вместо того, чтобы говорить о фактах. Таким образом они способствовали формированию в обществе искаженного представления о причинах и целях протеста.

Об этом пишет для издания "Детектор медиа" обозреватель Андрей Межигорский, информирует Цензор.НЕТ.

Так, глава СБУ Баканов, рассказывая об акции протеста, не раскрыл перед депутатами требования ее участников, а вместо этого огульно связал акцию с действиями российских спецслужб.

"Если следовать логике главы СБУ и тех, кто готовил его выступление в парламенте, или требование правосудия и наказания коррупционеров является покушением на национальную безопасность Украины, или судьи и правоохранители, которые нарушают законы и Конституцию, работают на Россию, - отмечает Межигорский.

Читайте на Цензор.НЕТ: Протестовавшего на Банковой Лисовца отправили под домашний арест

Глава Нацполиции Клименко, в свою очередь, рассказывая о протестах, говорил о нарушении закона (которое должен установить или не установить суд), упоминал столкновения с полицейскими (которых не было) и упоминал нарисованную на здании ОП свастику (тут же отметив, что изображение появилось на здании уже после завершения протеста.

"Использование такой риторики и подобных докладов правоохранителей является одним из элементов становления авторитарных режимов в Беларуси и России. 30 марта руководители СБУ и Нацполиции показали, что российский и белорусский опыт управления обществом им совсем не чужд", - считает Межигорский.

Также на Цензор.НЕТ: "Слуга народа" Шпак о протестах под ОП: "Хватит путать демократию и вседозволенность" ВИДЕО

Напомним, вечером 20 марта на улице Банковой в Киеве состоялась акция протеста. При этом собравшиеся на акцию разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад и пытались поджечь табличку "Президент Украины".

Столичная полиция начала уголовное производство по факту событий во время акции у Офиса Президента. Событие квалифицировано как хулиганство. Одного человека задержали. Оказалось, что задержанный - Влад Сорд (Стафийчук), который прошел Майдан, а затем продолжил службу 93-й ОМБр "Холодный Яр". Позже суд отправил Сорда под круглосуточный домашний арест. Всего же полиция подготовила подозрения семи участникам акции.

30 марта Верховная Рада приняла постановление, в котором осудила участников акции протеста у здания Офиса Президента 20 марта.

Це їх сутність - брехати та оббріхувати...

05.04.2021 21:43
+13
Чего вы ждали от "мусора"и мошенника?! Что могут!
05.04.2021 21:42
+10
Іх параноїдальна маячня ,це калька з маячні "Русского мира" !!!)))
05.04.2021 21:51
Чего вы ждали от "мусора"и мошенника?! Что могут!
05.04.2021 21:42
Іх параноїдальна маячня ,це калька з маячні "Русского мира" !!!)))
05.04.2021 21:51
Це їх сутність - брехати та оббріхувати...

05.04.2021 21:43
Я не любитель пороха... Но по сути - все верно...
05.04.2021 22:01
конечно и россия на газ лично повысила для нас а люди что не способные сами выйти следуя логике Бакланова знаю от родственников с Полтавщины что выходили перекрывали трасу из за тарифов соседние села и Лубны-https://www.youtube.com/watch?v=4bQaxWg1PYE Акція протесту у Лубнах блокують трассу про кацапов вообще никто вспоминал в данном случае так как их достали драконовские тарифы поэтому и вышли -

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) https://nv.ua/tags/%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2.html Иван Баканов заявил, что организатором зимних протестов против повышения тарифов была Россия.

Об этом сообщает https://www.unian.net/politics/yanvarskie-tarifnye-maydany-byli-organizovany-rossiey-bakanov-novosti-ukraina-11371564.html УНИАН .
Баканов отметил, что «патриоты и неравнодушные граждане могут и не догадываться» о том, что за организацией протестов стоит Россия.
«Как правило, патриоты и неравнодушные граждане могут даже не догадываться, что их активные действия используются в информационной войне спецслужбами… Вспомните так называемые тарифные майданы в январе этого года. Их заказчиками были кураторы из России. Это тоже метод влияния и оружие», - заявил Баканов.
05.04.2021 21:46
І таріфи "Госдура " підняла !!! Параноїдальна маячня ,на кшталт "Русского мира" !!!)))
05.04.2021 21:50
Баканов і Клименко під час виступу у Верховній Раді щодо протестів під ОП вдалися до маніпуляцій, - аналітик Межигірський - Цензор.НЕТ 3906
05.04.2021 23:35
Да, что там обсуждать.... Ясно как белый день- клоуны инсценировали всю эту историю используя "полезных идиотов". Разумеется в этом они не призгаются - и будут выдумывать всё что угодно !
05.04.2021 22:03
"Во всем современном мире, если человек никогда не управлял государством и хочет себя попробовать в этом, то он покупает игру "Sid Meier's Civilization". После чего выбирает вариант развития своего государства и либо развивает его до мирового господства, либо до полного краха.

И только в Украине человек без опыта, знаний и команды решил поиграть в управление государством не в игре, а в реальности.

И учитывая, что ни опыта, ни знаний в госуправлении у него нет, а за два года он так и не стал державником, который соответствует по интеллекту и опыту должности, а его окружение состоит из юмористов, сценаристов, дельцов, лжецов, дураков, аферистов, предателей и коррупционеров, то он плавно ведет страну к краху, а свое окружение к обогащению"
05.04.2021 21:47
Вы НЕ ПРАВЫ ! Во всё мире - проводят выборы и выигрывает тот за кого проголосовало большинство !
Наша проблема в том, что у нас большинство - идиоты !
05.04.2021 22:04
Наша проблема, что у нас не важно как голосуют, важно как считают. Но я с вами согласен, идиотов - люмпенов у нас почти 73%.
06.04.2021 21:36
"Ложь,звіздьож и провакация",це сенс життя зеленої плісняви !!!))))
05.04.2021 21:48
Незадоволені шо написали Вова-ЛОХ, а він нелох. ЛОХИ ті хто його обрали.
05.04.2021 22:00
Маніпуляція, гвалтування мізків наріду, це те, в чому пліснява проФФі.
05.04.2021 22:13
Не лялькі фахівці ,а ляльководи доки !!!)))
05.04.2021 22:19
Чомусь мені ця ситуація нагадує звинувачення проти Ріфа, Дугать та Кузьменко: схожі маніпуляції, звинувачення без вироку суду... І ті самі білі нитки... Але вже набагато примітивніше все зроблено
05.04.2021 22:37
Как можно верить этим людям, как можно считать их руководством Украины?
05.04.2021 22:41
бакланов, как настоящий ментальный рашист, спелся с мсрами и служит хозяину
06.04.2021 00:10
Абсолютно чіткий і правильний висновок журналіста "використання такої риторики і подібних доповідей правоохоронців є одним із елементів встановлення авторитарних режимів, подібних до діючих у Білорусі та Росії". Але також важливо підкреслити інший, не зазначений Цезором висновок : "Найгірше те, що ЗМІ (та окремі політики) вже активно і часто зовсім некритично поширюють виголошену СБУ та МВС некоректну та маніпулятивну інформацію".

Отже, чіткіше: 1) нині Україна знаходиться на етапі становлення авторитарного режиму; 2) окремі так би мовити ЗМІ на кшаот Г+Г та політики-уроди маніпулюють та брешуть заради встановлення того же авторитарного режиму.
06.04.2021 00:15
А уж то, что на эфирах несет антонина (рюкзаковский говорящий рот) вообще на голову не налазит.
06.04.2021 03:12
Взагалі, брехлива постанова ВР від "слуг". Звинуватили в нарузі над державними символами, а будівля офісу і табличка на цій будівлі згідно Конституції України не є державними символами. Тризуба ніхто не чіпав. За звичайне розмальовування стін, якого безліч майже в кожному місті України звинувачують у дуже важких злочинах. За все треба платити. Гадаю, "слугам" доведеться платити ціну за те голосування.
06.04.2021 03:28
 
 