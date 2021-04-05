Баканов и Клименко во время выступления в Верховной Раде о протестах под ОП прибегли к манипуляциям, - аналитик Межигорский

Глава СБУ и глава Национальной полиции давали манипулятивные политические оценки вместо того, чтобы говорить о фактах. Таким образом они способствовали формированию в обществе искаженного представления о причинах и целях протеста.

Об этом пишет для издания "Детектор медиа" обозреватель Андрей Межигорский, информирует Цензор.НЕТ.

Так, глава СБУ Баканов, рассказывая об акции протеста, не раскрыл перед депутатами требования ее участников, а вместо этого огульно связал акцию с действиями российских спецслужб.

"Если следовать логике главы СБУ и тех, кто готовил его выступление в парламенте, или требование правосудия и наказания коррупционеров является покушением на национальную безопасность Украины, или судьи и правоохранители, которые нарушают законы и Конституцию, работают на Россию, - отмечает Межигорский.

Читайте на Цензор.НЕТ: Протестовавшего на Банковой Лисовца отправили под домашний арест

Глава Нацполиции Клименко, в свою очередь, рассказывая о протестах, говорил о нарушении закона (которое должен установить или не установить суд), упоминал столкновения с полицейскими (которых не было) и упоминал нарисованную на здании ОП свастику (тут же отметив, что изображение появилось на здании уже после завершения протеста.

"Использование такой риторики и подобных докладов правоохранителей является одним из элементов становления авторитарных режимов в Беларуси и России. 30 марта руководители СБУ и Нацполиции показали, что российский и белорусский опыт управления обществом им совсем не чужд", - считает Межигорский.

Также на Цензор.НЕТ: "Слуга народа" Шпак о протестах под ОП: "Хватит путать демократию и вседозволенность" ВИДЕО

Напомним, вечером 20 марта на улице Банковой в Киеве состоялась акция протеста. При этом собравшиеся на акцию разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад и пытались поджечь табличку "Президент Украины".

Столичная полиция начала уголовное производство по факту событий во время акции у Офиса Президента. Событие квалифицировано как хулиганство. Одного человека задержали. Оказалось, что задержанный - Влад Сорд (Стафийчук), который прошел Майдан, а затем продолжил службу 93-й ОМБр "Холодный Яр". Позже суд отправил Сорда под круглосуточный домашний арест. Всего же полиция подготовила подозрения семи участникам акции.

30 марта Верховная Рада приняла постановление, в котором осудила участников акции протеста у здания Офиса Президента 20 марта.