Баканов и Клименко во время выступления в Верховной Раде о протестах под ОП прибегли к манипуляциям, - аналитик Межигорский
Глава СБУ и глава Национальной полиции давали манипулятивные политические оценки вместо того, чтобы говорить о фактах. Таким образом они способствовали формированию в обществе искаженного представления о причинах и целях протеста.
Об этом пишет для издания "Детектор медиа" обозреватель Андрей Межигорский, информирует Цензор.НЕТ.
Так, глава СБУ Баканов, рассказывая об акции протеста, не раскрыл перед депутатами требования ее участников, а вместо этого огульно связал акцию с действиями российских спецслужб.
"Если следовать логике главы СБУ и тех, кто готовил его выступление в парламенте, или требование правосудия и наказания коррупционеров является покушением на национальную безопасность Украины, или судьи и правоохранители, которые нарушают законы и Конституцию, работают на Россию, - отмечает Межигорский.
Читайте на Цензор.НЕТ: Протестовавшего на Банковой Лисовца отправили под домашний арест
Глава Нацполиции Клименко, в свою очередь, рассказывая о протестах, говорил о нарушении закона (которое должен установить или не установить суд), упоминал столкновения с полицейскими (которых не было) и упоминал нарисованную на здании ОП свастику (тут же отметив, что изображение появилось на здании уже после завершения протеста.
"Использование такой риторики и подобных докладов правоохранителей является одним из элементов становления авторитарных режимов в Беларуси и России. 30 марта руководители СБУ и Нацполиции показали, что российский и белорусский опыт управления обществом им совсем не чужд", - считает Межигорский.
Также на Цензор.НЕТ: "Слуга народа" Шпак о протестах под ОП: "Хватит путать демократию и вседозволенность" ВИДЕО
Напомним, вечером 20 марта на улице Банковой в Киеве состоялась акция протеста. При этом собравшиеся на акцию разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад и пытались поджечь табличку "Президент Украины".
Столичная полиция начала уголовное производство по факту событий во время акции у Офиса Президента. Событие квалифицировано как хулиганство. Одного человека задержали. Оказалось, что задержанный - Влад Сорд (Стафийчук), который прошел Майдан, а затем продолжил службу 93-й ОМБр "Холодный Яр". Позже суд отправил Сорда под круглосуточный домашний арест. Всего же полиция подготовила подозрения семи участникам акции.
30 марта Верховная Рада приняла постановление, в котором осудила участников акции протеста у здания Офиса Президента 20 марта.
И только в Украине человек без опыта, знаний и команды решил поиграть в управление государством не в игре, а в реальности.
И учитывая, что ни опыта, ни знаний в госуправлении у него нет, а за два года он так и не стал державником, который соответствует по интеллекту и опыту должности, а его окружение состоит из юмористов, сценаристов, дельцов, лжецов, дураков, аферистов, предателей и коррупционеров, то он плавно ведет страну к краху, а свое окружение к обогащению"
Наша проблема в том, что у нас большинство - идиоты !
Отже, чіткіше: 1) нині Україна знаходиться на етапі становлення авторитарного режиму; 2) окремі так би мовити ЗМІ на кшаот Г+Г та політики-уроди маніпулюють та брешуть заради встановлення того же авторитарного режиму.