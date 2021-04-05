РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9668 посетителей онлайн
Новости
3 749 17

Хантер Байден о работе в правлении украинской Burisma: В этом не было ничего неэтичного, но снова я не пошел бы туда работать

Хантер Байден о работе в правлении украинской Burisma: В этом не было ничего неэтичного, но снова я не пошел бы туда работать

Хантер Байден, сын президента США Джо Байдена, прокомментировал прессе свою работу в правлении украинской компании Burisma.

В интервью CBS и NPR, вышедших накануне публикации автобиографической книги Хантера Байдена, он заявил, что в работе на украинскую компанию не было ничего неэтичного, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Однако он добавил, что не повторял бы таких действий, ввиду того, что вопрос его работы на украинскую компанию был использован оппонентами его отца на выборах президента США.

"Я не в полной мере осознавал, как далеко зайдет бывшая администрация и люди вокруг него", - заявил Хантер Байден CBS. Он добавил, что больше "никогда не хочет давать оружие в руки тем, кто будет его незаконно использовать, как они использовали меня в качестве оружия против моего отца".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венедиктова заявила, что не планирует возвращаться к расследованию по Burisma: Все, что могли сделать, сделали

"Теперь я знаю, что это не было мудро в той политической среде создавать такое представление, - сказал Хантер Байден NPR о своей работе в Burisma, - поэтому я это опять не сделал бы".

В интервью NPR Хантер Байден отметил, что перед тем, как начать работу в Burisma, он занимал должности в десятке правлений.

"Я был специалистом по корпоративному управлению. Я был юристом Boies Schiller Flexner - одной из лучших юридических фирм в мире. Так я получил эту работу", - заявил Хантер Байден.

Он, однако, согласился с ремаркой журналиста, что стоит честно признавать роль, которую сыграла его фамилия в назначении, хотя и подчеркнул свое юридическое образование и опыт в бизнесе: "Знаете, я тяжело работал, чтобы получить диплом Юридической школы Йельского университета. У меня был бизнес".

Также читайте: Хантер Байден: За компроматом на меня может стоять Россия

Напомним, один из основных вопросов в ходе предвыборной гонки в США 2020 года - деятельность в Украине отца и сына Байденов. Дональд Трамп обещал говорить об этом все время, потому что Байдены не могут ответить на обвинения. Сын Джо Байдена занимал высокую должность в компании Burisma.

Автор: 

Burisma (36) Байден Хантер (29)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
пойдем всем миром челом бить, чтобы пришел на работу, поставим 1мл дол в день
показать весь комментарий
05.04.2021 21:46 Ответить
+3
Боже, як жеж вже хочецця жити у вільній, від кацабів, Україні!
показать весь комментарий
05.04.2021 22:03 Ответить
+2
А уже просили вернуться?
показать весь комментарий
05.04.2021 21:50 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хто о Байдене младшем помнянет тому глаз вон!
показать весь комментарий
05.04.2021 21:41 Ответить
пойдем всем миром челом бить, чтобы пришел на работу, поставим 1мл дол в день
показать весь комментарий
05.04.2021 21:46 Ответить
Ага)) Байдена на царство!)
показать весь комментарий
05.04.2021 22:41 Ответить
а це ідея.
показать весь комментарий
05.04.2021 23:28 Ответить
сколько бы ни платили Байдену мл. - тебе в любом случае сидеть на бутылке вечно
показать весь комментарий
06.04.2021 12:03 Ответить
А уже просили вернуться?
показать весь комментарий
05.04.2021 21:50 Ответить
Колись Хантер, колись давай - кто был в е-мейлах Big Joe 😬
показать весь комментарий
05.04.2021 21:53 Ответить
Ось так відповім: 😎
показать весь комментарий
05.04.2021 21:56 Ответить
Та понятно... Святий буба вже прокляв свої офшори! )
показать весь комментарий
05.04.2021 21:57 Ответить
Победителей не судят! Победитель всегда прав!
показать весь комментарий
05.04.2021 22:01 Ответить
Боже, як жеж вже хочецця жити у вільній, від кацабів, Україні!
показать весь комментарий
05.04.2021 22:03 Ответить
Мурка, а как это связано со статьей о Х. Байдене?
показать весь комментарий
06.04.2021 07:45 Ответить
Розв'язка наступить швидко.
показать весь комментарий
05.04.2021 22:14 Ответить
завтра премьера мемуаров хантера байдена это будет интересно
показать весь комментарий
05.04.2021 22:26 Ответить
Щось трампістів нема. Така тема жирна, а вони десь швеньдяються.
показать весь комментарий
05.04.2021 22:50 Ответить
снова не пошел бы туда? О, так место свободно. Пойду-ка я туда этично груши околачивать да 50 тыщ уе в месяц.
показать весь комментарий
06.04.2021 03:00 Ответить
 
 