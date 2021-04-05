Хантер Байден о работе в правлении украинской Burisma: В этом не было ничего неэтичного, но снова я не пошел бы туда работать

Хантер Байден, сын президента США Джо Байдена, прокомментировал прессе свою работу в правлении украинской компании Burisma.

В интервью CBS и NPR, вышедших накануне публикации автобиографической книги Хантера Байдена, он заявил, что в работе на украинскую компанию не было ничего неэтичного, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Однако он добавил, что не повторял бы таких действий, ввиду того, что вопрос его работы на украинскую компанию был использован оппонентами его отца на выборах президента США.

"Я не в полной мере осознавал, как далеко зайдет бывшая администрация и люди вокруг него", - заявил Хантер Байден CBS. Он добавил, что больше "никогда не хочет давать оружие в руки тем, кто будет его незаконно использовать, как они использовали меня в качестве оружия против моего отца".

"Теперь я знаю, что это не было мудро в той политической среде создавать такое представление, - сказал Хантер Байден NPR о своей работе в Burisma, - поэтому я это опять не сделал бы".

В интервью NPR Хантер Байден отметил, что перед тем, как начать работу в Burisma, он занимал должности в десятке правлений.

"Я был специалистом по корпоративному управлению. Я был юристом Boies Schiller Flexner - одной из лучших юридических фирм в мире. Так я получил эту работу", - заявил Хантер Байден.

Он, однако, согласился с ремаркой журналиста, что стоит честно признавать роль, которую сыграла его фамилия в назначении, хотя и подчеркнул свое юридическое образование и опыт в бизнесе: "Знаете, я тяжело работал, чтобы получить диплом Юридической школы Йельского университета. У меня был бизнес".

Напомним, один из основных вопросов в ходе предвыборной гонки в США 2020 года - деятельность в Украине отца и сына Байденов. Дональд Трамп обещал говорить об этом все время, потому что Байдены не могут ответить на обвинения. Сын Джо Байдена занимал высокую должность в компании Burisma.