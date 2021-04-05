Главные новости 5 апреля: РФ перебрасывает в Крым "псковских десантников", транспортный коллапс в Киеве

"Псковских десантников" перебросили в оккупированный Крым, похищенного в Молдове экс-судью Чауса вывезли в Украину, столичные таксисты заломили цены, в Дубае задержали голых украинок, - главные новости 5 апреля

"Псковские десантники" в Крыму

Установить это удалось благодаря опубликованному в "ТикТоке" видео железнодорожной платформы с самоходной артиллерийской установкой "Нона-С". Из Псковской области она следовала в оккупированный Симферополь. Песков при этом продолжает твердить, что войска РФ у наших границ якобы не представляют угрозу для Украины.

Похищение судьи Чауса

Власти Молдовы заявили, что судью Чауса похитили иностранцы и вывезли его на территорию Украины. В СМИ опубликовано видео похищения. Президент Молдовы Санду назвала похищение "недопустимым". В НАБУ сказали, что пока не получили никакой информации о Чаусе. В СБУ и Госпогранслужбе - отказались комментировать.

Транспортный коллапс в Киеве

В транспорт Киева сегодня пускали только по спецпропускам - их напечатали 500 тыс, предприимчивые киевляне пытаются продавать поддельные пропуска. Метро опустело, таксисты задрали цены: утром одна поездка могла обойтись в 900 грн. Маршрутчики в течение дня снимали автобусы с рейсов: мол, брать людей без спецпропусков они не имеют права, но пассажиров это не останавливает. Офис Президента раскритиковал власти Киева за проваленный транспортный вопрос.

Страшные прогнозы о COVID-19

Министр здравоохранения Степанов предполагает, что вскоре в стране может быть по 25 тыс. новых больных коронавирусом в сутки. В таких условиях врачи не смогут помочь всем, и им придется сортировать пациентов. По прогнозам главврача львовского медцентра Жиравецкого, если все будет развиваться такими же темпами, как сейчас, то через 3 месяца в стране будет 9 млн больных COVID-19.

Украина оштрафовала Google

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал общество с ограниченной ответственностью "Гугл" - украинское представительство корпорации Google - на 1 миллион гривен. Представительство интернет-гиганта больше года не предоставляло ему информацию для расследования заявления ФОП, учетную запись которого заблокировали в приложении "Google Мой бизнес".

Голых украинок задержали в Дубае

Около 40 обнаженных девушек из Украины, Молдовы, Беларуси и России выстроились в ряд на балконе небоскреба для съемок в видеоролике. Всех задержали. Украинкам грозит штраф в $1500, кроме этого, они могут провести полгода в тюрьме.