Зеленский обсудил с премьером Великобритании Джонсоном ситуацию на Донбассе и наращивание российского контингента на границах Украины

Президент Украины Владимир Зеленский, находясь с официальным визитом в Катаре, провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Президент Украины проинформировал главу правительства Великобритании об обострении ситуации на Донбассе, наращивании российского военного контингента у границы и попытке РФ сорвать реализацию Минских договоренностей.

"Последние действия России бросают серьезный вызов безопасности Украины, странам - членам НАТО и всей Европе", - подчеркнул Зеленский и призвал Великобританию вместе с другими государствами Альянса усилить свое присутствие в регионе и увеличить санкционный давление на РФ.

Как сообщается, отдельное внимание было уделено реализации договоренностей о развитии военно-морского флота Украины, достигнутых во время визита президента Украины в Великобританию 8-9 октября 2020 года.

Кроме того, Зеленский в разговоре с собеседником отметил, что "получение Украиной плана действий по членству в НАТО способствовало бы укреплению обороноспособности Украины".

Президент Украины пригласил Бориса Джонсона принять участие в инаугурационном саммите Крымской платформы, который состоится в Киеве 23 августа 2021 года.