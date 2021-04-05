РУС
Зеленский обсудил с премьером Великобритании Джонсоном ситуацию на Донбассе и наращивание российского контингента на границах Украины

Президент Украины Владимир Зеленский, находясь с официальным визитом в Катаре, провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Президент Украины проинформировал главу правительства Великобритании об обострении ситуации на Донбассе, наращивании российского военного контингента у границы и попытке РФ сорвать реализацию Минских договоренностей.

"Последние действия России бросают серьезный вызов безопасности Украины, странам - членам НАТО и всей Европе", - подчеркнул Зеленский и призвал Великобританию вместе с другими государствами Альянса усилить свое присутствие в регионе и увеличить санкционный давление на РФ.

Как сообщается, отдельное внимание было уделено реализации договоренностей о развитии военно-морского флота Украины, достигнутых во время визита президента Украины в Великобританию 8-9 октября 2020 года.

Кроме того, Зеленский в разговоре с собеседником отметил, что "получение Украиной плана действий по членству в НАТО способствовало бы укреплению обороноспособности Украины".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Мировое сообщество должно твердо удержать Россию в зоне международного права", - Таран обсудил с министром обороны Великобритании эскалацию на Донбассе

Президент Украины пригласил Бориса Джонсона принять участие в инаугурационном саммите Крымской платформы, который состоится в Киеве 23 августа 2021 года.

+10
У зеленского один вопрос к Джонсону: почему Украина до сих пор не в Британском Содружестве?
05.04.2021 22:35 Ответить
05.04.2021 22:35 Ответить
+6
Клас! Президент України поїхав в Катар, домовлятись про українських мєнтів (відпочити) в той самий час, ворог може почати бойові дії в кожну хвилину! З Катару, він телефонує прем'єр міністру Великобританії щоб обговорити небезпечну ситуацію на українському кордоні! Це в реалі таке чи це кіно? Цікаво, що подумав про Україну Джонсон? Кожний британський політик знає на пам'ять промову Черчіля перед війною із німцями, а тут так... Сором, просто сором за землю і нарід.
05.04.2021 22:28 Ответить
05.04.2021 22:28 Ответить
+6
Что-то Зё в Украину не торопится..., решил отсидеться ? говнокомандующий ты наш...
05.04.2021 22:33 Ответить
05.04.2021 22:33 Ответить
05.04.2021 22:20 Ответить
05.04.2021 22:20 Ответить
Що це? 😲
05.04.2021 22:22 Ответить
05.04.2021 22:22 Ответить
05.04.2021 23:05 Ответить
05.04.2021 23:05 Ответить
Так вот с кем он в Катаре встречался.
05.04.2021 22:20 Ответить
05.04.2021 22:20 Ответить
********? Жалівся? Плакався? А готувати армію і зброю не пробував?
05.04.2021 22:21 Ответить
05.04.2021 22:21 Ответить
Из Катара чмо звонило чтобы ФСБ-кам было комфортно прослушивать?
Интересно - ему Хероя паРаши уже выдали?
05.04.2021 22:25 Ответить
05.04.2021 22:25 Ответить
Вот КАК? Еще раз ВОТ КАК!!! Президенту независимой страны надо уе... с ненужным визитом в Катар, чтобы там пообщаться о грядущем наступлении на СВОЮ страну?
05.04.2021 22:25 Ответить
05.04.2021 22:25 Ответить
Клас! Президент України поїхав в Катар, домовлятись про українських мєнтів (відпочити) в той самий час, ворог може почати бойові дії в кожну хвилину! З Катару, він телефонує прем'єр міністру Великобританії щоб обговорити небезпечну ситуацію на українському кордоні! Це в реалі таке чи це кіно? Цікаво, що подумав про Україну Джонсон? Кожний британський політик знає на пам'ять промову Черчіля перед війною із німцями, а тут так... Сором, просто сором за землю і нарід.
05.04.2021 22:28 Ответить
05.04.2021 22:28 Ответить
А може це Джонсон йому телефонував?-можлива і така ситуація.
05.04.2021 22:33 Ответить
05.04.2021 22:33 Ответить
Что-то Зё в Украину не торопится..., решил отсидеться ? говнокомандующий ты наш...
05.04.2021 22:33 Ответить
05.04.2021 22:33 Ответить
Сцить.
05.04.2021 22:36 Ответить
05.04.2021 22:36 Ответить
У зеленского один вопрос к Джонсону: почему Украина до сих пор не в Британском Содружестве?
05.04.2021 22:35 Ответить
05.04.2021 22:35 Ответить
А шо делать. Из Украины звонить стремно - ФСБ прямо в Офисе Президента поселилось. Вот и приходится по международным задворкам тихарится для звонков.
05.04.2021 22:44 Ответить
05.04.2021 22:44 Ответить
Тупой зебильный трюк...оно уже так делало,когда в Турции просило Эдоргана в Канаду Трюдо позвонить и трубку ему передать,т к тот зекретину на звонки не отвечал
05.04.2021 23:09 Ответить
05.04.2021 23:09 Ответить
От скажіть, що Вова - не бідоносець 😁
Тільки ЗЕлена шмаркля вчора прилетіла до Катару,як вдарив буран !!
05.04.2021 23:27 Ответить
05.04.2021 23:27 Ответить
Точно, до его приезда такого природного явления в Катаре вообще не существовало.
06.04.2021 09:16 Ответить
06.04.2021 09:16 Ответить
вот и славненько.
06.04.2021 03:03 Ответить
06.04.2021 03:03 Ответить
Есть три страны,в которых Украина может быть уверена на 100%, -это США,Великобритания и Канада. Думаю,что даже этого достаточно!
06.04.2021 05:49 Ответить
06.04.2021 05:49 Ответить
Свиноферму коробит от международной поддержки Украины.
06.04.2021 07:44 Ответить
06.04.2021 07:44 Ответить
а Джонсон знает, что Членограй с ним что то обсуждал ?
06.04.2021 09:13 Ответить
06.04.2021 09:13 Ответить
Закинься рошенкой - попустит.
06.04.2021 09:14 Ответить
06.04.2021 09:14 Ответить
к слову,у Пети вкусные тортики и конфеты, но то такое,
а вот Зеленский обыкновенное брехло
06.04.2021 09:18 Ответить
06.04.2021 09:18 Ответить
Зеленский поступил как ПОДОНОК обвинив Кузьменко и Антоненко
в убийстве шеремета
теперь оно забралось на курорт и трезвонит оттуда ,
пытается лохануть ещё кого нибудь
06.04.2021 09:16 Ответить
06.04.2021 09:16 Ответить
О, он еще и прокурор, надо же
06.04.2021 09:18 Ответить
06.04.2021 09:18 Ответить
он .... подонок он, или вы не видели "брифинг"
где этот кидала обвинял Кузьменко и Антоненко ?
кто он - прокурор или мусор, но явно не президент,
Зеленский тупо вытер ноги о Конституцию
и за свой личный интерес обвинил людей
в убийстве, он подонок и мразь конченая
06.04.2021 09:23 Ответить
06.04.2021 09:23 Ответить
ну и ещё он выкурит все айкосы и будет бормотать "бабада", "бабада"
....
это тоже монтаж ?
06.04.2021 09:26 Ответить
06.04.2021 09:26 Ответить
 
 