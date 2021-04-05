Зеленский обсудил с премьером Великобритании Джонсоном ситуацию на Донбассе и наращивание российского контингента на границах Украины
Президент Украины Владимир Зеленский, находясь с официальным визитом в Катаре, провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Президент Украины проинформировал главу правительства Великобритании об обострении ситуации на Донбассе, наращивании российского военного контингента у границы и попытке РФ сорвать реализацию Минских договоренностей.
"Последние действия России бросают серьезный вызов безопасности Украины, странам - членам НАТО и всей Европе", - подчеркнул Зеленский и призвал Великобританию вместе с другими государствами Альянса усилить свое присутствие в регионе и увеличить санкционный давление на РФ.
Как сообщается, отдельное внимание было уделено реализации договоренностей о развитии военно-морского флота Украины, достигнутых во время визита президента Украины в Великобританию 8-9 октября 2020 года.
Кроме того, Зеленский в разговоре с собеседником отметил, что "получение Украиной плана действий по членству в НАТО способствовало бы укреплению обороноспособности Украины".
Президент Украины пригласил Бориса Джонсона принять участие в инаугурационном саммите Крымской платформы, который состоится в Киеве 23 августа 2021 года.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Интересно - ему Хероя паРаши уже выдали?
Тільки ЗЕлена шмаркля вчора прилетіла до Катару,як вдарив буран !!
а вот Зеленский обыкновенное брехло
в убийстве шеремета
теперь оно забралось на курорт и трезвонит оттуда ,
пытается лохануть ещё кого нибудь
где этот кидала обвинял Кузьменко и Антоненко ?
кто он - прокурор или мусор, но явно не президент,
Зеленский тупо вытер ноги о Конституцию
и за свой личный интерес обвинил людей
в убийстве, он подонок и мразь конченая
....
это тоже монтаж ?