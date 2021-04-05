РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9668 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
8 083 26

Украинский воин получил смертельное ранение в результате вражеского обстрела возле Авдеевки, - ОТГ "Восток"

Украинский воин получил смертельное ранение в результате вражеского обстрела возле Авдеевки, - ОТГ

5 апреля в результате вражеского обстрела украинских позиций погиб военнослужащий ВСУ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук оперативно-тактической группировки "Восток".

"Сегодня, 5 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили прицельный обстрел из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов позиций украинских защитников, неподалеку Авдеевки.

Вследствие вражеского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. К сожалению, несмотря на старания врачей, спасти жизнь украинского защитника не удалось", - говорится в сообщении.

На обстрел российско-оккупационных войск наши защитники открыли ответный огонь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вчера в результате подрыва на неизвестном устройстве погиб воин 10-й ОГШБр Сергей Сулыма

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ.

На месте происшествия работают представители военной части и рабочая группа военной службы правопорядка ВСУ.

Украинский воин получил смертельное ранение в результате вражеского обстрела возле Авдеевки, - ОТГ Восток 01

Автор: 

смерть (9284) Донбасс (26960) потери (4519) Авдеевка (2444) операция Объединенных сил (6766)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+23
Дуже прикро..
Царство Небесне загиблому.
показать весь комментарий
05.04.2021 22:32 Ответить
+15
Украинский воин получил смертельное ранение в результате вражеского обстрела возле Авдеевки, - ОТГ "Восток" - Цензор.НЕТ 1389
показать весь комментарий
05.04.2021 23:03 Ответить
+14
сколько можно смотреть как кацапские гниды на Востоке отстреливают наших солдат, не пора ли объявить мобилизацию и прогнать этих с.к всей страной, одним ударом !
показать весь комментарий
05.04.2021 22:33 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дуже прикро..
Царство Небесне загиблому.
показать весь комментарий
05.04.2021 22:32 Ответить
сколько можно смотреть как кацапские гниды на Востоке отстреливают наших солдат, не пора ли объявить мобилизацию и прогнать этих с.к всей страной, одним ударом !
показать весь комментарий
05.04.2021 22:33 Ответить
Гусеницы и дуло у дивана проверил?
показать весь комментарий
05.04.2021 23:06 Ответить
проверил, чего и тебе советую !
показать весь комментарий
05.04.2021 23:10 Ответить
Зато честно !
показать весь комментарий
06.04.2021 05:34 Ответить
Перший крок - скинути зеленського
показать весь комментарий
06.04.2021 00:12 Ответить
И *****
показать весь комментарий
06.04.2021 04:52 Ответить
Давно пора!
показать весь комментарий
06.04.2021 01:56 Ответить
Вчергове порушили? Це як? Коли йде черга з порушень?
показать весь комментарий
05.04.2021 22:44 Ответить
СМЕРТЬ кацапским оккупантам ,только лютая СМЕРТЬ !
показать весь комментарий
05.04.2021 22:50 Ответить
это война на 50 лет. аналог - Сектор Газа
показать весь комментарий
05.04.2021 22:55 Ответить
Может и меньше, зависит от скорости распада моржовии. Совок тоже развалился неожиданно, а кацапам до совка , как до луны рачки)))
показать весь комментарий
05.04.2021 23:39 Ответить
Це провокація, порушення чи зрив режиму?
Що з цього приводу скаже "велічайший" з Катару?
показать весь комментарий
05.04.2021 23:02 Ответить
Украинский воин получил смертельное ранение в результате вражеского обстрела возле Авдеевки, - ОТГ "Восток" - Цензор.НЕТ 1389
показать весь комментарий
05.04.2021 23:03 Ответить
Светлая Память !!!
показать весь комментарий
05.04.2021 23:18 Ответить
Вічна пам'ять полеглому за Батьківщину Герою....

Український воїн зазнав смертельного поранення внаслідок ворожого обстрілу біля Авдіївки, - ОТГ "Схід" - Цензор.НЕТ 9640
показать весь комментарий
05.04.2021 23:24 Ответить
Знову втрати , через це кляте перемир'є!
Світла пам'ять нашому Герою 😪😪😪
показать весь комментарий
05.04.2021 23:32 Ответить
Зє перемирря триває...
Тре шукати мир у дупі путєна - тим зараз люся абрестовіч займається.
А лідор заморився - поїхав до теплих країн відпочити...
показать весь комментарий
05.04.2021 23:59 Ответить
Пам'ятайте, що всі ці смерті через Зеленського, який заборонив армії діяти превентивно. Коли росіянин не може підняти голові з окопу, тому що на нього чекає снайпер, то він сидить і не стріляє
показать весь комментарий
06.04.2021 00:15 Ответить
а ЧМО поїхоло в катар
показать весь комментарий
06.04.2021 00:38 Ответить
Не пойму какого хрена они там сидят как мишени в тире без разведки,снайперов и огня на упреждение?По идее уже должны быть массовые увалы огласку про которые зебилы тщательно скрывают.
показать весь комментарий
06.04.2021 01:25 Ответить
Реально, може б більше наших життів зберегли, якби взяли ЖАБУ за #ОПУ
показать весь комментарий
06.04.2021 01:44 Ответить
Хлопці, чому ви чекаєте, поки вже когось серйозно не поранять ? Плюньте на командирів, які бояться ... Стріляйте самі. Ми не хочемо втрачати наших захисників. Ваше життя - безцінне.
Не дозволяйте себе розстрілювати.

Світла пам'ять полеглому воїну.
Глибокі співчуття родині.
показать весь комментарий
06.04.2021 01:41 Ответить
А главнокомандующий в это время на Мальдивах. Ой, то неправильный главнокомандующий. Правильный в это время в Катаре.
показать весь комментарий
06.04.2021 01:52 Ответить
Наркоша,ты где?твоих людей убивают!шмаркля хватит нюхать ,принимай меры
показать весь комментарий
06.04.2021 05:37 Ответить
 
 