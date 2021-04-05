Украинский воин получил смертельное ранение в результате вражеского обстрела возле Авдеевки, - ОТГ "Восток"

5 апреля в результате вражеского обстрела украинских позиций погиб военнослужащий ВСУ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук оперативно-тактической группировки "Восток".

"Сегодня, 5 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили прицельный обстрел из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов позиций украинских защитников, неподалеку Авдеевки.

Вследствие вражеского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. К сожалению, несмотря на старания врачей, спасти жизнь украинского защитника не удалось", - говорится в сообщении.

На обстрел российско-оккупационных войск наши защитники открыли ответный огонь.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ.

На месте происшествия работают представители военной части и рабочая группа военной службы правопорядка ВСУ.