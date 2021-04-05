Украинский воин получил смертельное ранение в результате вражеского обстрела возле Авдеевки, - ОТГ "Восток"
5 апреля в результате вражеского обстрела украинских позиций погиб военнослужащий ВСУ.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук оперативно-тактической группировки "Восток".
"Сегодня, 5 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили прицельный обстрел из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов позиций украинских защитников, неподалеку Авдеевки.
Вследствие вражеского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. К сожалению, несмотря на старания врачей, спасти жизнь украинского защитника не удалось", - говорится в сообщении.
На обстрел российско-оккупационных войск наши защитники открыли ответный огонь.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ.
На месте происшествия работают представители военной части и рабочая группа военной службы правопорядка ВСУ.
Царство Небесне загиблому.
Що з цього приводу скаже "велічайший" з Катару?
Світла пам'ять нашому Герою 😪😪😪
Тре шукати мир у дупі путєна - тим зараз люся абрестовіч займається.
А лідор заморився - поїхав до теплих країн відпочити...
Не дозволяйте себе розстрілювати.
Світла пам'ять полеглому воїну.
Глибокі співчуття родині.