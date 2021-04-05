Аваков согласовал предоставление матпомощи на 425 тыс. грн главе Нацполиции Клименко и трем его заместителям, которые получают более миллиона в год, - СМИ

Министр внутренних дел Арсен Аваков согласовал выплату 425 тысяч гривен материальной помощи "для решения социально-бытовых вопросов" руководителю Нацполиции Игорю Клименко и трем его заместителям.

Указанные чиновники Нацполиции отразили получение средств в своих декларациях. Из них же можно понять, что они владеют машинами, квартирами, миллионными сбережениями, солнечными электростанциями и другим.

Так, председатель Национальной полиции Игорь Клименко получил 122 тысячи помощи. Однако за год его заработная плата составила почти 1,5 миллиона гривен. Он также имеет свыше 2 миллионов сбережений. В его собственности с женой квартира в столице и дом под Киевом.

Еще 111 тысяч гривен на решение бытовых вопросов получил первый заместитель Клименко Евгений Коваль. В прошлом году он заработал 1,4 миллиона гривен задекларировал две квартиры в Киеве, около полумиллиона гривен наличными и более 200 тысяч гривен на банковских счетах.

Второй заместитель главы Нацполиции Василий Тетеря получил 96 тысяч гривен. Его заработная плата составляла 1,3 миллиона гривен. Примерно такую ​​же сумму он вместе с женой хранит в банках и наличными. Жена Тетери имеет квартиру в Киеве и дом возле столицы на 140 квадратных метров. Также недавно полицейский приобрел новый внедорожник Toyota RAV4 стоимостью более одного миллиона гривен.

Третий заместитель Клименко Алексей Руденко получил около сотни тысяч гривен помощи. В то же время, в его декларации не указано, касалась эта помощь решения социально-бытовых вопросов или чего-то другого. В прошлом году Руденко заработал 1,2 миллиона гривен, а в банках разместил более 2,5 миллиона гривен. Кроме того, он задекларировал две квартиры в Киеве и дачный дом возле столицы на 467 квадратов. В апреле прошлого года за почти миллион гривен он приобрел солнечную электростанцию.

При этом порядок предоставления материальной помощи определяется приказом главы МВД Арсена Авакова от 2016 года. Согласно ему, работник полиции подает рапорт о такой помощи. Вопрос же выплаты решает сам министр. По какому принципу происходит распределение материальной помощи в документе не сказано. Журналисты ответа на этот вопрос так и не получили.

