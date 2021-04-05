РУС
Аваков согласовал предоставление матпомощи на 425 тыс. грн главе Нацполиции Клименко и трем его заместителям, которые получают более миллиона в год, - СМИ

Министр внутренних дел Арсен Аваков согласовал выплату 425 тысяч гривен материальной помощи "для решения социально-бытовых вопросов" руководителю Нацполиции Игорю Клименко и трем его заместителям.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Слідство.Інфо".

Указанные чиновники Нацполиции отразили получение средств в своих декларациях. Из них же можно понять, что они владеют машинами, квартирами, миллионными сбережениями, солнечными электростанциями и другим.

Так, председатель Национальной полиции Игорь Клименко получил 122 тысячи помощи. Однако за год его заработная плата составила почти 1,5 миллиона гривен. Он также имеет свыше 2 миллионов сбережений. В его собственности с женой квартира в столице и дом под Киевом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зарплата Баканова - 118 тыс. грн, на счетах хранит 5,5 млн, - декларация

Еще 111 тысяч гривен на решение бытовых вопросов получил первый заместитель Клименко Евгений Коваль. В прошлом году он заработал 1,4 миллиона гривен задекларировал две квартиры в Киеве, около полумиллиона гривен наличными и более 200 тысяч гривен на банковских счетах.

Второй заместитель главы Нацполиции Василий Тетеря получил 96 тысяч гривен. Его заработная плата составляла 1,3 миллиона гривен. Примерно такую ​​же сумму он вместе с женой хранит в банках и наличными. Жена Тетери имеет квартиру в Киеве и дом возле столицы на 140 квадратных метров. Также недавно полицейский приобрел новый внедорожник Toyota RAV4 стоимостью более одного миллиона гривен.

Третий заместитель Клименко Алексей Руденко получил около сотни тысяч гривен помощи. В то же время, в его декларации не указано, касалась эта помощь решения социально-бытовых вопросов или чего-то другого. В прошлом году Руденко заработал 1,2 миллиона гривен, а в банках разместил более 2,5 миллиона гривен. Кроме того, он задекларировал две квартиры в Киеве и дачный дом возле столицы на 467 квадратов. В апреле прошлого года за почти миллион гривен он приобрел солнечную электростанцию.

При этом порядок предоставления материальной помощи определяется приказом главы МВД Арсена Авакова от 2016 года. Согласно ему, работник полиции подает рапорт о такой помощи. Вопрос же выплаты решает сам министр. По какому принципу происходит распределение материальной помощи в документе не сказано. Журналисты ответа на этот вопрос так и не получили.

Также читайте: Аваков о декларации за 2020-й: Заработал 815 тыс. грн, жена купила акций на $200 тыс., 900 тыс. грн потратил на возвращение Маркива, издал книгу, глумитесь

Автор: 

Аваков Арсен (3445) декларация (1374) Нацполиция (16704) помощь (8062) Клименко Игорь (430) Коваль Евгений (4)
+23
05.04.2021 22:51 Ответить
+22
Ну ТВАРИ конченные ,что тут ещё сказать ...
05.04.2021 22:49 Ответить
+20
Не может быть! Аваков государственник! Патриот! А мы , идиоты, должны налоги платить с каждой копейки, заработанной горбом, часто за счет отдыха....
05.04.2021 22:54 Ответить
от чорти!
05.04.2021 22:49 Ответить
суки!!!
05.04.2021 22:55 Ответить
З щирою повагою до зебільного лохтората !!!)))
05.04.2021 22:57 Ответить
Як казали в 19му році, коли клована обирали президентом України, ну хоч посмійомся. Як вам, #ляді, вже смішно?!!
06.04.2021 06:15 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=peLquwn7yyc
06.04.2021 00:45 Ответить
А эти,наши деньги законно!!!воруют.уже который год.
06.04.2021 05:06 Ответить
йому не вистачило на --будинок з циліндричного бруса
06.04.2021 06:56 Ответить
чем выше должность, тем больше требуется материальная помощь. пока народ хавает...
06.04.2021 12:04 Ответить
Ну ТВАРИ конченные ,что тут ещё сказать ...
05.04.2021 22:49 Ответить
Эти падлы решили поменять унитазы на золотые "для решения социально-бытовых вопросов" .
05.04.2021 23:45 Ответить
Не может быть! Это они и поедут в Катар передавать опыт охраны ЧМ по футболу?
05.04.2021 22:50 Ответить
Господарь має добре годувати дворових псів !!!)))
05.04.2021 22:51 Ответить
Бідують... Нема за що їсти купити... Матдопомогу їм, виродкам))
05.04.2021 22:51 Ответить
Детишкам на молочишко !!!)))
05.04.2021 22:54 Ответить
05.04.2021 22:51 Ответить
ну погорячился паря
06.04.2021 00:27 Ответить
Як не допомогти самим зубожілим та знедоленним !!!)))
05.04.2021 22:53 Ответить
Не может быть! Аваков государственник! Патриот! А мы , идиоты, должны налоги платить с каждой копейки, заработанной горбом, часто за счет отдыха....
05.04.2021 22:54 Ответить
Нє, нуачьо!? Це на білєт штоби сваліть.
05.04.2021 22:57 Ответить
Оман, Емірати та Катар недешеві країни.
06.04.2021 06:17 Ответить
Хавайте зебіли недоумкуваті,не обляпайтесь !!! Зелений балаган триває ,далі буде веселіше !!!)))
05.04.2021 22:59 Ответить
Ще з далекого 2014 року не втомлююсь повторювати - Авакова у відставку!
05.04.2021 22:59 Ответить
ая влюбилась в будущего преэидента УКРАИНЫ---АНТОНА ГУРА!!!!!!!!УКРАИНА ДОБЫВАЕТ 100 миллиардов м3 газа..но--ТАК СКАЗАЛ АНТОН ГУРА!!!интересно---кто у него БОГ???
05.04.2021 23:06 Ответить
Оп-па! Так не тіко стєпашка на ковіді "нє плохо прібарахлітся", а ще й непотопляємий рюкзаков! Може най про непотопляєму зубожілу згадає? Це я до того, що відсидіть все одно доведеться
05.04.2021 23:01 Ответить
Аваков - чорт!
05.04.2021 23:02 Ответить
Небось в кредит взял у арабцев
05.04.2021 23:07 Ответить
05.04.2021 23:10 Ответить
05.04.2021 23:19 Ответить
все мусора твари, особенно аваков..
05.04.2021 23:24 Ответить
в 2021 году должны прийтись до 7,1% от всех затрат, запланированных в госбюджете (почти 86 млрд грн общего и 12,2 млрд грн спецфонда).
Семь процентов бюджета Авакова. А что для обороны?
Похоже, впервые за последние 5 лет, полицейские будут обеспечены наполовину лучше, чем армия. При этом нет гарантий, что и в следующем году программы по перевооружению ВСУ не будут сорваны так же, как и в 2020. кроме того Аваков попросил еще 1,9 миллиарда из COVID-фонда на доплаты полицейским

Например, в 2021 году все учреждения в подчинении Авакова (т.е. МВД, Нацполиция, Нацгвардия и другие) должны получить суммарно 182,9 миллиарда гривен. Если к этой цифре добавить бюджет в 9,5 млрд грн на Генпрокуратуру, 2,48 млрд грн на ГБР и 1,6 млрд грн на Управление государственной охраны, получаем цифру в 196, 4 млрд.
05.04.2021 23:26 Ответить
и кто скажет шо мусора не мрази ? их же давить как гнид необходимо
А.С.А.В.
05.04.2021 23:37 Ответить
Грабящая украинскую казну мафия Коломойского уверенно ведёт Украину к нищете и к дефолту. /«Избрание Зеленского - это общая моя победа с Аваковым», - Коломойский .
05.04.2021 23:37 Ответить
Большинство людей не могут концы с концами свести. Больные не могут пролечиться,как положено,старики не доедают, а эти твари никак не нажрутся. Все им мало....
05.04.2021 23:49 Ответить
Козлы вонючие.
05.04.2021 23:49 Ответить
А рядовим патрульним що ризикуючи життям рятували людей - цінний подарунок іменний годинник за 200гр.(совкова традиція 50-х років минулого століття).
05.04.2021 23:54 Ответить
А субсидии на квартирі они то же имеют ?
06.04.2021 00:05 Ответить
осталось каждому портрет себя любимого с венком золотым на макитре... ничего не меняется..НИЧЕГО!
06.04.2021 00:26 Ответить
Пара валіть із етой страни! Нехай ці упирі самі залишаються.
06.04.2021 01:51 Ответить
Пора валить говоришь. Напрвление хода мысли правильное.
06.04.2021 02:37 Ответить
Чем вам Канада то не угодила? Что вы из неё валить собираетесь.
06.04.2021 06:20 Ответить
ЖУЛЬЕ, куда будите бежать?, в Ростове вас никто не ждет.
06.04.2021 02:53 Ответить
Нет слов для возмущения !!!
Если речь была о сотрудниках с зарплатой 10-20 тыс. гр.то материальная помощь логична !!!
06.04.2021 06:04 Ответить
10-20к? Я знаю множество людей, которые работают за минималку 4800!
06.04.2021 06:25 Ответить
Помогите оплить комунадку 5 тысяч
06.04.2021 06:46 Ответить
Уместны слова зеленого дебила тИЩЕНКО: ВЫ НЕ НАЖРАЛИСЬ ЕЩЕ?
06.04.2021 06:50 Ответить
Да благослови вас Господь
06.04.2021 07:05 Ответить
Корупция в законе.Что не понятно . Завтра будет больше .
06.04.2021 07:14 Ответить
Ці виплати з фонду на виплату зарплати МВД. Значить прості поліцейські та інспектори отримають менше, що вже відбувається. Їх зарплата зростає значно меншими темпами, ніж доходи керівництва. В результаті в середньому - начебто не погано зростає.
06.04.2021 10:15 Ответить
Как назвать ситуацию в Украине одним словом ? --Воруют!
06.04.2021 10:23 Ответить
Громадяни України мають найнижчі доходи в Європи . Іде війна. При цьому чиновники отримують захмарні виплати . Необхідний закон про обмеження максимальних виплат чиновникам , наприклад 10-15 кратною мінімальною зарплатою , або прожиткового мінімуму!!
06.04.2021 10:45 Ответить
Пусть берут ....на лекарства себе хитрым )))
06.04.2021 16:11 Ответить
 
 