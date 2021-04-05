В прокуратуре АРК объяснили, почему суда-нарушители продолжают ходить в Крым: "Хуже, чем есть, им сделать сложно"
Большинство судов-нарушителей продолжают ходить к берегам оккупированного полуострова вопреки санкциям, потому что "хуже, чем есть, им сделать очень сложно".
Об этом в комментарии Крым.Реалии сообщил заместитель начальника управления, начальник отдела прокуратуры АР Крым Егор Ребров, передает Цензор.НЕТ.
"Международное сотрудничество в отношении судов-нарушителей достаточно ограничено. Большинство из них - это государственные сирийские суда и они уже под санкциями США и ЕС. Хуже, чем есть, им сделать очень сложно. Поэтому они и ходят только в тех местах, где их сложно поймать", - рассказал Егор Ребров.
С 2014 года, из-за российской оккупации Крыма, порты полуострова официально закрыты. Но они все равно работают, и в Прокуратуре АР Крым намерены наказывать нарушителей украинской границы.
"Мы ввели систему заочного ареста таких судов, с перспективой их задержания в море путем международного сотрудничества. Эту дверцу мы закроем", - добавил Ребров.
Напомним, с 2014 года прокуратура АРК зафиксировала около 600 судов-нарушителей, незаконно заходивших в крымские порты, 50 из них уже заочно арестованы. Их капитанам грозит до 8 лет тюрьмы.
путло сча им танчиков завёз, пущай играюцца