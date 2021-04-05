Осужденного в РФ крымчанина Приходько хотят перевести в другой СИЗО, – украинский консул

Проукраинский активист из Крыма Олег Приходько, находящийся в российском заключении, отказывается сдать тест на коронавирус, чтобы его перевели в другой СИЗО.

Об этом сообщил генеральный консул Украины в Ростове-на-Дону Тарас Малышевский после встречи с Приходько, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Олега Приходько должны перевести в другой СИЗО на территории Ростовской области, но он отказывается сдать тест на коронавирус, мотивируя это тем, что обвинение против него как раз было построено на незаконном изъятии биоматериала, которое обманом взяли у него и нанесли на подброшенную взрывчатку, как полагает защита", – рассказал дипломат.

Отмечается, что убедить Приходько сдать тест на коронавирус не удалось даже присутствием консула на этой процедуре.

Впереди у Олега Приходько стадия подготовки и рассмотрения апелляции.