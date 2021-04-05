РУС
Осужденного в РФ крымчанина Приходько хотят перевести в другой СИЗО, – украинский консул

Проукраинский активист из Крыма Олег Приходько, находящийся в российском заключении, отказывается сдать тест на коронавирус, чтобы его перевели в другой СИЗО.

Об этом сообщил генеральный консул Украины в Ростове-на-Дону Тарас Малышевский после встречи с Приходько, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Олега Приходько должны перевести в другой СИЗО на территории Ростовской области, но он отказывается сдать тест на коронавирус, мотивируя это тем, что обвинение против него как раз было построено на незаконном изъятии биоматериала, которое обманом взяли у него и нанесли на подброшенную взрывчатку, как полагает защита", – рассказал дипломат.

Отмечается, что убедить Приходько сдать тест на коронавирус не удалось даже присутствием консула на этой процедуре.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российский суд приговорил украинского политзаключенного Приходько к 5 годам заключения

Впереди у Олега Приходько стадия подготовки и рассмотрения апелляции. 

Крым (26451) Приходько Олег (47)
Осужденного в РФ крымчанина Приходько хотят перевести в другой СИЗО, – украинский консул - Цензор.НЕТ 5283
05.04.2021 23:34 Ответить
мучают ненавистные гулаговцы украинского мужика, просто ни за что ...
потому что их диды были вертухаями и не токо при сралине, но и по жизни
05.04.2021 23:34 Ответить
Дуже шкода цю людину ... Єдина його вина і проблема що він УКРАЇНЕЦЬ ... Сподiваюсь що бумеранг карми повернеться до вас подвiйно мразота кацапська ..
05.04.2021 23:51 Ответить
Його вина, для росіян, що він живе на окупованій ними території. Треба було відходити за ліїю фронту.
06.04.2021 00:00 Ответить
..тяжko говорити про це не знаючи реальної ситуації що склалася там в його родині, не знаю, напевно були вагомі причини, через які він не міг цього зробити
06.04.2021 08:33 Ответить
 
 