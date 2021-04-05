Пророссийские силы начали кампанию по дискредитации украинских дипломатов в Латвии, - посольство

Против украинского посла в Латвии Александра Мищенко начали кампанию по дискредитации. Занимаются этим пророссийские силы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook посольства Украины в Латвии.

Дискредитация посла касается его позиции относительно "Объединения украинских обществ Латвии". Это организация, которой руководили из Кремля.

"Пророссийские силы начали кампанию по дискредитации посла и посольства Украины путем компиляции и фальсификации высказываний посла из открытых источников, интервью и тому подобное", - рассказали в ведомстве.

Там пояснили, что речь идет о видеоматериалах 40-минутного интервью Мищенко для Radio Baltkom от 30 апреля 2019 года.

"Появление подобного рода материалов в очередной раз свидетельствует об антиукраинской сущности так называемой украинской организации "Объединение украинских обществ Латвии", которая на самом деле работает в интересах страны-агрессора России", - отметили в посольстве.

Напомним, 13 марта совет директоров Всемирного конгресса украинцев исключил из своего состава "Объединение украинских обществ Латвии".

Организация пропагандировала антиукраинскую информацию в социальных сетях, участие в акциях организаций, руководствующихся идеологией "русского мира".

Кроме того, распространяла дезинформацию о войне на Донбассе, дискредитировали Революцию Достоинства и тому подобное.

Также известно, что организация сотрудничала с российскими пропагандистскими СМИ.