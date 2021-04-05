РУС
Пророссийские силы начали кампанию по дискредитации украинских дипломатов в Латвии, - посольство

Против украинского посла в Латвии Александра Мищенко начали кампанию по дискредитации. Занимаются этим пророссийские силы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook посольства Украины в Латвии.

Дискредитация посла касается его позиции относительно "Объединения украинских обществ Латвии". Это организация, которой руководили из Кремля.

"Пророссийские силы начали кампанию по дискредитации посла и посольства Украины путем компиляции и фальсификации высказываний посла из открытых источников, интервью и тому подобное", - рассказали в ведомстве.

Там пояснили, что речь идет о видеоматериалах 40-минутного интервью Мищенко для Radio Baltkom от 30 апреля 2019 года.

"Появление подобного рода материалов в очередной раз свидетельствует об антиукраинской сущности так называемой украинской организации "Объединение украинских обществ Латвии", которая на самом деле работает в интересах страны-агрессора России", - отметили в посольстве.

Напомним, 13 марта совет директоров Всемирного конгресса украинцев исключил из своего состава "Объединение украинских обществ Латвии".

Организация пропагандировала антиукраинскую информацию в социальных сетях, участие в акциях организаций, руководствующихся идеологией "русского мира".

Кроме того, распространяла дезинформацию о войне на Донбассе, дискредитировали Революцию Достоинства и тому подобное.

Также известно, что организация сотрудничала с российскими пропагандистскими СМИ.

+11
Шо тут непонятного? Платные холуи дикарей извергают дерьмо из пастей в сторону посла Украины в Латвии.Все как всегда.
05.04.2021 23:52 Ответить
+8
предлагаю заменить "пророссийские силы" на "приемники геббельса".
не ошибётесь !
05.04.2021 23:41 Ответить
+8
да ещё, слышал в Латвие начинает переучивать (физически) украинцев, но тех кто не ровно дышит к рашке и желает говорить только по сруски. Кстати, если помните, то Латвия многим отказала убежище, особенно тем из донбасьау и лугандона, были догадки - по началу орали ***** введи и как ввели так к фошиздам помощи просить.
05.04.2021 23:45 Ответить
предлагаю заменить "пророссийские силы" на "приемники геббельса".
не ошибётесь !
05.04.2021 23:41 Ответить
Все же "преемники". А приёмник - это Грюндиг, что крутил ночами Рудик.
показать весь комментарий
05.04.2021 23:49 Ответить
А чому б росії (якщо в її керівництві є залишки мізків) не скористатися ізраїльським прикладом і не вчинити цивілізовано - закликати представників "руского міра" , що проживать за її межами, до максимальної репатріації в росію?

Тим більше, що в росії дефіцит робочих рук. І вже там, в росії, вручити їм російські паспорти....

При цьому ті росіяни, які на місцях нинішнього проживання, - визнають правосуб'єктність нинішніх суверенних держав, які є патріотами цих держав - можуть в них і залишатися, визнавши їх культуру і мову, як свою...

По-перше... завершилися б, нарешті, всі міжнаціональні конфлікти в бувших радянських республіках... "рускі весни, зими осені..." з іманентними їм екстремізмом

По-друге... сама росія поповнилася б її державотворчим населенням...
По-третє... репатрійовані проживали б в комфортному для себе культурному середовищі...

Але, ще раз наголошую, - якби в керівництва росії лишалися б сліди здорового глузду...
06.04.2021 00:23 Ответить
ти не повіриш, але така ініціатива у кацапів була, але те бидло не хоче на парашу повертатись, поїхали якісь, то їх заперли у всякі срані-рязані, а вони ж всі в мацкву хочуть і з/п сотні тисяч, але ж, то як в анекдоті про пекло і рай.
показать весь комментарий
06.04.2021 08:21 Ответить
и какому члену он вообще попёрься в Radio Baltkom это же сборище срасиянских чмирей и публика их большинстве своём ватники.

хотя мне тоже есть вопросы к сотрудникам вашего посольства, но то какая то женщина себя недостоиа вела по отношению свободного человека, который желал помочь украицам.
показать весь комментарий
05.04.2021 23:41 Ответить
Что-то я так и не понял суть конфликта.
показать весь комментарий
05.04.2021 23:44 Ответить
Шо тут непонятного? Платные холуи дикарей извергают дерьмо из пастей в сторону посла Украины в Латвии.Все как всегда.
показать весь комментарий
05.04.2021 23:52 Ответить
Дикарь болотный, твоего фюрерка зовут *****. Ты настолько туп, шо с 50 раз не можешь запомнить?
показать весь комментарий
05.04.2021 23:58 Ответить
Ты, судя по всему, та иволга, которая деревья клюет. А ваш фюрерок просто ***** или еще и убийца, русский? Как ты думаешь, выскажи свое мнение.
показать весь комментарий
06.04.2021 00:03 Ответить
ППЦ!))) Івалга!))) що трапилось с Антошей Дроздом ?! Ті єго заклювал?!
показать весь комментарий
05.04.2021 23:53 Ответить
сиди на бутилці, це все, що тобі треба розуміти.
показать весь комментарий
06.04.2021 08:23 Ответить
Зря они это. МЗС и сами хорошо справляются
показать весь комментарий
05.04.2021 23:45 Ответить
да ещё, слышал в Латвие начинает переучивать (физически) украинцев, но тех кто не ровно дышит к рашке и желает говорить только по сруски. Кстати, если помните, то Латвия многим отказала убежище, особенно тем из донбасьау и лугандона, были догадки - по началу орали ***** введи и как ввели так к фошиздам помощи просить.
05.04.2021 23:45 Ответить
а собаки, даже бешенные всегда бегут к тому кто им в будку кость бросает
и даже не лают, и даже хвостом виляют
05.04.2021 23:48 Ответить
Дамбасяни просрали свій Дамбас і розбіглись як таргани, а ви тепер воюйте.
показать весь комментарий
05.04.2021 23:53 Ответить
выглядит что все будем воевать, правда наше направление стало реже по составу, будуиших 200 до Крыму отправили, так что тут против нашего направления осталось меньше руцких ихтамнетов.
показать весь комментарий
06.04.2021 00:06 Ответить
Латыши не обязаны выполнять задач с которыми не справляются чмыри назначенные по родстсенно -финансовой квоте от зеленой мрази... Надеюсь там понимают, шо есть рашка -парашка...не смотря на то что у них 50%!!!!! засланного говна из ссср
показать весь комментарий
05.04.2021 23:57 Ответить
О... ещё один идиот...Мищенко назначил послом Порох
показать весь комментарий
06.04.2021 00:29 Ответить
какие еще нахер проросийские силы в Прибалтике !!
их давно в бараний рог скрутили еще в 90-х
показать весь комментарий
06.04.2021 00:10 Ответить
Не скажи.
показать весь комментарий
06.04.2021 01:36 Ответить
Если кремлевского мясника никто не остановит, беса загнали в угол и он пойдет ва банк.
показать весь комментарий
06.04.2021 00:14 Ответить
Мищенко с дуба рухнул... ? Объединение украинских обществ Латвии - прокремлёвская организация? Это уже ни в какие ворота не лезет..
показать весь комментарий
06.04.2021 00:26 Ответить
"Совет директоров Всемирного Конгресса Украинцев после длительного и прозрачного рассмотрения вопроса исключил из своих рядов Объединение украинских обществ Латвии, поскольку его деятельность демонстрирует антиукраинскую позицию, что противоречит основным принципам деятельности и ценностям ВКУ. Такое решение ВКУ впервые принял за свою более чем 50-летнюю историю", - говорится в сообщении.Источник: https://censor.net/ru/n3253289
показать весь комментарий
06.04.2021 00:32 Ответить
А... Ну да ... ВКУ из-за лужи виднее, что творится в Украине...)
показать весь комментарий
06.04.2021 00:38 Ответить
Речь идет о платных холуях дикарей в Латвии.


На основе собранной в открытых источниках информации было установлено, что члены и руководители ОУОЛ явно демонстрируют антиукраинскую позицию. Это включает пропаганду различной антиукраинской информации в социальных сетях; участие в акциях организаций, которые руководствуются идеологией "русского мира"; распространение дезинформации о войне на Востоке Украины и клевету на власть Украины, которая якобы является "фашистской хунтой", которая убивает детей; высказывания, дискредитирующие Революцию Достоинства; продвижение идеи о создании новороссийской республики; идеализацию террористов и военных преступников на Донбассе, в частности Александра Захарченко; сотрудничество с российскими пропагандистскими СМИ; поддержку пророссийских радикальных групп в Латвии, которые подрывают ее суверенитет; пропаганду в Латвии запрещенной советской символики и истории; участие проводников и представителей ОУОЛ в мероприятиях Посольства Российской Федерации в Латвии; проведение культурных мероприятий в учреждениях РФ и приглашение на них дипломатических представителей государства-агрессора", - отметили в ВКУ.
Источник: https://censor.net/ru/n3253289
показать весь комментарий
06.04.2021 00:44 Ответить
Млин... Ты не понял - мне твоё вку как то до одного места... Как и подавляющему большинству украинцев...
показать весь комментарий
06.04.2021 01:22 Ответить
Да я как раз понял. Ты такой же холуй дикарей, как "объединение украинских обществ Латвии", тААварисч под германским прокси.
показать весь комментарий
06.04.2021 01:24 Ответить
Разберёмся с соседями без техасских и канадских тампонов...
показать весь комментарий
06.04.2021 01:29 Ответить
русский, ты с прокси своей разберись сначала. А с какими именно соседями? Ты вот дикарей любишь, а разбираться к кем собрался?
показать весь комментарий
06.04.2021 01:35 Ответить
Я русский ... Но, в отличии от тебя, я - гражданин Украины и живу в Украине и не тебе , безродному, что то мне указывать...) Иди полдничать, техасец, а наши заботы оставь нам...
показать весь комментарий
06.04.2021 01:43 Ответить
Понятно, шо русский. Ты ж под прокси строчишь, как любая другая русмартышка. Любишь страну-помойку, русский?
показать весь комментарий
06.04.2021 01:44 Ответить
А какой именно ты русский? Их много. Ты чукча, мерзя, мордвин, манси?
показать весь комментарий
06.04.2021 07:05 Ответить
Та да...*Кто не с нами - тот фашист ?* Где то я уже такое слышал...
показать весь комментарий
06.04.2021 01:26 Ответить
Зеля явно про-российского чела послала на синикуру в Латвию. Латыши естествекнно его раскусили. А СМИ будут рассказывать всё наоборот.
показать весь комментарий
06.04.2021 08:38 Ответить
 
 