Пророссийские силы начали кампанию по дискредитации украинских дипломатов в Латвии, - посольство
Против украинского посла в Латвии Александра Мищенко начали кампанию по дискредитации. Занимаются этим пророссийские силы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook посольства Украины в Латвии.
Дискредитация посла касается его позиции относительно "Объединения украинских обществ Латвии". Это организация, которой руководили из Кремля.
"Пророссийские силы начали кампанию по дискредитации посла и посольства Украины путем компиляции и фальсификации высказываний посла из открытых источников, интервью и тому подобное", - рассказали в ведомстве.
Там пояснили, что речь идет о видеоматериалах 40-минутного интервью Мищенко для Radio Baltkom от 30 апреля 2019 года.
"Появление подобного рода материалов в очередной раз свидетельствует об антиукраинской сущности так называемой украинской организации "Объединение украинских обществ Латвии", которая на самом деле работает в интересах страны-агрессора России", - отметили в посольстве.
Напомним, 13 марта совет директоров Всемирного конгресса украинцев исключил из своего состава "Объединение украинских обществ Латвии".
Организация пропагандировала антиукраинскую информацию в социальных сетях, участие в акциях организаций, руководствующихся идеологией "русского мира".
Кроме того, распространяла дезинформацию о войне на Донбассе, дискредитировали Революцию Достоинства и тому подобное.
Также известно, что организация сотрудничала с российскими пропагандистскими СМИ.
На основе собранной в открытых источниках информации было установлено, что члены и руководители ОУОЛ явно демонстрируют антиукраинскую позицию. Это включает пропаганду различной антиукраинской информации в социальных сетях; участие в акциях организаций, которые руководствуются идеологией "русского мира"; распространение дезинформации о войне на Востоке Украины и клевету на власть Украины, которая якобы является "фашистской хунтой", которая убивает детей; высказывания, дискредитирующие Революцию Достоинства; продвижение идеи о создании новороссийской республики; идеализацию террористов и военных преступников на Донбассе, в частности Александра Захарченко; сотрудничество с российскими пропагандистскими СМИ; поддержку пророссийских радикальных групп в Латвии, которые подрывают ее суверенитет; пропаганду в Латвии запрещенной советской символики и истории; участие проводников и представителей ОУОЛ в мероприятиях Посольства Российской Федерации в Латвии; проведение культурных мероприятий в учреждениях РФ и приглашение на них дипломатических представителей государства-агрессора", - отметили в ВКУ.
