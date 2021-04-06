Украина не будет участвовать в заседаниях Трехсторонней контактной группы в Минске, - Резников

Беларусь находится под влиянием Российской Федерации, в Украине нет доверия к этой территории.

Об этом в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV сообщил министр по интеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, информирует Цензор.НЕТ.

Он заявил, что для встреч Трехсторонней контактной группы после завершения пандемии нужно искать другой город.

"Беларусь пока находится под влиянием Российской Федерации. Конечно, у нас нет доверия к этой территории. Сегодня там доминирует определенное мнение пророссийского направления и антиукраинского характера", - подчеркнул он.

