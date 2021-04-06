Украина не будет участвовать в заседаниях Трехсторонней контактной группы в Минске, - Резников
Беларусь находится под влиянием Российской Федерации, в Украине нет доверия к этой территории.
Об этом в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV сообщил министр по интеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, информирует Цензор.НЕТ.
Он заявил, что для встреч Трехсторонней контактной группы после завершения пандемии нужно искать другой город.
"Беларусь пока находится под влиянием Российской Федерации. Конечно, у нас нет доверия к этой территории. Сегодня там доминирует определенное мнение пророссийского направления и антиукраинского характера", - подчеркнул он.
Що разу дивуюсь яка каша в голові у зебілів )
Кремлины будут рады, особенно с участием США и Британии
ЗАЯВЛЕНИЕ.
СБУ, ГУР МО, СНБО-95, СВР
Прошу немедленно по прилету с "персидского" командного пункта (Оман, ОАЭ, Катар) провести психиатрическое освидетельствование гражданина Украины, отвечающего за главное командование армией и допущенного к гостайне.
Президент Украины, находясь на территории ЧУЖОГО государства, совершает звонок Премьеру ЧУЖОГО государства по спецсвязи ЧУЖОГО государства, обсуждая вопросы Национальной Безопасности, войны и мира, присоединения Украины к геополитическим военным блокам.
Это ИЗМЕНА РОДИНЕ и слабоумие. При этом Зеленский обсуждал детали обороны и координации военных усилий.
Прошу освидетельствовать указанное должностное лицо на предмет его насильного опаивания алкоголем или наркотиками.
Если он просто невменяем - прошу принять меры, предусмотренные Конституцией и передать власть Парламенту.(с)
Об этом глава государства говорил с иным главой государства с территории третьего государства пользуясь спецсвязью третьего государства.
підтримую
ти обуяли вову и... вова хочет как и барыга зарабатыватьнакрови............ или как ЗЕбилы ???
Чим далі від паРашки, тим більше краще для України.