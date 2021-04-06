РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6566 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
19 872 65

Украина не будет участвовать в заседаниях Трехсторонней контактной группы в Минске, - Резников

Украина не будет участвовать в заседаниях Трехсторонней контактной группы в Минске, - Резников

Беларусь находится под влиянием Российской Федерации, в Украине нет доверия к этой территории.

Об этом в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV сообщил министр по интеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, информирует Цензор.НЕТ.

Он заявил, что для встреч Трехсторонней контактной группы после завершения пандемии нужно искать другой город.

"Беларусь пока находится под влиянием Российской Федерации. Конечно, у нас нет доверия к этой территории. Сегодня там доминирует определенное мнение пророссийского направления и антиукраинского характера", - подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кравчук о политике Киева относительно ОРДЛО: Мы будем отвечать огнем на огонь, добром - на добро

Автор: 

Беларусь (7972) россия (96917) Минск (1563) Трехсторонняя контактная группа (842) Резников Алексей (1173)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+30
Порошок в твоей тупой башке вместо мозга, вата убогая
показать весь комментарий
06.04.2021 00:12 Ответить
+14
Вариант красиво похерить Минск и перейти к Будапешту с участием США
показать весь комментарий
06.04.2021 02:15 Ответить
+12
А шо пропонует храбрый четырежды уклонист Нелох?
показать весь комментарий
06.04.2021 00:24 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мінськ фсьо?
показать весь комментарий
06.04.2021 00:04 Ответить
Це чергова порція локшини на вуха лохтората !!!)))
показать весь комментарий
06.04.2021 00:10 Ответить
фсьо, теперь в Монако стрелки будут.
показать весь комментарий
06.04.2021 00:24 Ответить
Швидше в Катарі чи Еміратах,а можливо в Омані !!!))
показать весь комментарий
06.04.2021 00:25 Ответить
Вариант красиво похерить Минск и перейти к Будапешту с участием США
показать весь комментарий
06.04.2021 02:15 Ответить
Отношения с Будапештом ничем не лучше, чем с Минском..... Встречаться надо в Вильнюсе - на нашей территории...
показать весь комментарий
06.04.2021 06:39 Ответить
Цікаво ,а під чиїм впливом знаходиться зелена пліснява ?? Кокс ,це зрозуміло,!!! )))
показать весь комментарий
06.04.2021 00:09 Ответить
наконец-то закончилось это позорище, навязанное трусливым порошком
показать весь комментарий
06.04.2021 00:10 Ответить
Не кажи гоп!!)))
показать весь комментарий
06.04.2021 00:11 Ответить
Порошок в твоей тупой башке вместо мозга, вата убогая
показать весь комментарий
06.04.2021 00:12 Ответить
А що ти пропонуєш , ватан ?
показать весь комментарий
06.04.2021 00:14 Ответить
Соя збудилась від згадки парАшенка
показать весь комментарий
06.04.2021 00:24 Ответить
Відвідай психіатра ,можливо ще не пізно !!))
показать весь комментарий
06.04.2021 00:27 Ответить
думаю на тот момент по другому не получилось бы((((
показать весь комментарий
06.04.2021 00:21 Ответить
Для зебілів ,це усвідомити надто складно ,це вища математика !!!)))
показать весь комментарий
06.04.2021 00:23 Ответить
А шо пропонует храбрый четырежды уклонист Нелох?
показать весь комментарий
06.04.2021 00:24 Ответить
Ти про що взагалі ? Мінські перемовини, це результат поразки наступу російської армії, яка провалила основні цілі свого наступу, після після чого вони сіли за стіл перемовин, визнали себе стороною конфлікту та взяли на себе зобов'язання передати під український контроль окуповану територію, за невиконання чого все ще сидять під санкціями.
Що разу дивуюсь яка каша в голові у зебілів )
показать весь комментарий
06.04.2021 00:34 Ответить
Для зебілів ,це надто складно,як логоріфми для першокласника !!!))
показать весь комментарий
06.04.2021 00:40 Ответить
А чим відрізняються логарифми від "логоріфмів"? То соєвий новояз?
показать весь комментарий
06.04.2021 01:28 Ответить
Напевно ти саме в той момент продовжував наступ на лугандон і вже було видно кордон з кацапстаном- перемога була так близько, а клятий Порох підписанням МУ зупинив тебе. Я вгадав?
показать весь комментарий
06.04.2021 06:31 Ответить
.....а ответит за этот соскок кто?. просто гениальный план. как такое раньше в голову не пришло)
показать весь комментарий
06.04.2021 00:16 Ответить
На кшталт-"Просто перестать стрелять!" !!!!)))
показать весь комментарий
06.04.2021 00:18 Ответить
.....а ответит за этот соскок кто?. просто гениальный план. как такое раньше в голову не пришло)
показать весь комментарий
06.04.2021 00:17 Ответить
какога хрена за это нужно отвечать? что сделано не так?
показать весь комментарий
06.04.2021 00:20 Ответить
Що саме зроблено ???Хто, куда поскакав??)))
показать весь комментарий
06.04.2021 00:24 Ответить
да никто никуда не скакав, послали нах. и фсьо.
показать весь комментарий
06.04.2021 00:26 Ответить
Хто ,кого ,куда послав ???Не слід видавати бажане ,за дійсне !!!))))))
показать весь комментарий
06.04.2021 00:29 Ответить
Украина не будет участвовать в заседаниях Трехсторонней контактной группы в Минске, - Резников
показать весь комментарий
06.04.2021 00:32 Ответить
Віслючок і не таке казав,а що у підсумку !!)))
показать весь комментарий
06.04.2021 00:37 Ответить
шо у пидсумку не так?
показать весь комментарий
06.04.2021 00:40 Ответить
Що у підсумку звіздьожа Віслючка?? Звіздьож !!!)))
показать весь комментарий
06.04.2021 00:46 Ответить
шо за чес, бред......
показать весь комментарий
06.04.2021 01:01 Ответить
це серйозна заява. це демонстрація характеру і терпець увірвався, чи раз Меркель і Макрон без України, то гори і хата?
показать весь комментарий
06.04.2021 01:21 Ответить
прям гордость берет за Неньку.
показать весь комментарий
06.04.2021 00:19 Ответить
Оттава, Варшава, Вильнюс - на выбор.
показать весь комментарий
06.04.2021 00:25 Ответить
а можно Монако?
показать весь комментарий
06.04.2021 00:27 Ответить
Нельзя. Там "русофобии" нет.
показать весь комментарий
06.04.2021 00:28 Ответить
тогда Варшава.
показать весь комментарий
06.04.2021 00:33 Ответить
город Будапешт 😏
Кремлины будут рады, особенно с участием США и Британии
показать весь комментарий
06.04.2021 02:18 Ответить
ага, Сиярто особенно будет рад
показать весь комментарий
06.04.2021 12:00 Ответить
Насправді, жоден не потрібен. Наразі перемовини перейшли у віртуальний формат, де вони почали відповідати суті домовленостей. Пониження статусу, яке відбулось через ковід, мало б бути збережене, оскільки мета мінських домовленостей - ні до чого не домовлятися.
показать весь комментарий
07.04.2021 21:04 Ответить
В Вильнюсе надо собираться...
показать весь комментарий
06.04.2021 00:29 Ответить
Реально ,у лісових братів найкращій варіант !!))
показать весь комментарий
06.04.2021 00:32 Ответить
хм.. а вот это как назвать !?

ЗАЯВЛЕНИЕ.
СБУ, ГУР МО, СНБО-95, СВР
Прошу немедленно по прилету с "персидского" командного пункта (Оман, ОАЭ, Катар) провести психиатрическое освидетельствование гражданина Украины, отвечающего за главное командование армией и допущенного к гостайне.
Президент Украины, находясь на территории ЧУЖОГО государства, совершает звонок Премьеру ЧУЖОГО государства по спецсвязи ЧУЖОГО государства, обсуждая вопросы Национальной Безопасности, войны и мира, присоединения Украины к геополитическим военным блокам.
Это ИЗМЕНА РОДИНЕ и слабоумие. При этом Зеленский обсуждал детали обороны и координации военных усилий.
Прошу освидетельствовать указанное должностное лицо на предмет его насильного опаивания алкоголем или наркотиками.
Если он просто невменяем - прошу принять меры, предусмотренные Конституцией и передать власть Парламенту.(с)
показать весь комментарий
06.04.2021 00:40 Ответить
Це що за муйня???)))
показать весь комментарий
06.04.2021 00:52 Ответить
У Зеленого нужно спросить.. кому оно там звонило с Катара....
показать весь комментарий
06.04.2021 01:00 Ответить
Цитата: "Отдельное внимание собеседники уделили реализации договоренностей, достигнутых во время визита президента Украины в Великобританию в октябре 2020 года, в частности развитию Военно-морского флота Украины".
Об этом глава государства говорил с иным главой государства с территории третьего государства пользуясь спецсвязью третьего государства.
показать весь комментарий
06.04.2021 01:01 Ответить
Я уже говорил об этом, у кого сейчас под колпаком Главнокомандующий нашей страны в Омане. Он такую ересь оттуда несет, что ни на один глобус не натянешь.
показать весь комментарий
06.04.2021 03:33 Ответить
Я тоже могу подписаться под этим обращением - заявлением....
показать весь комментарий
06.04.2021 06:46 Ответить
Ригу предлагаите, точно будет интересно да и сепарюг можно сразу арестовать.
показать весь комментарий
06.04.2021 00:41 Ответить


підтримую
показать весь комментарий
06.04.2021 01:10 Ответить
Єт правильно.
показать весь комментарий
06.04.2021 01:15 Ответить
не хочет вова мира не хочет взглянуть в мирные глаза несущих мир по миру немирные страс
ти обуяли вову и... вова хочет как и барыга зарабатыватьнакрови............ или как ЗЕбилы ???
показать весь комментарий
06.04.2021 01:33 Ответить
Наконец-то дошло, что Минск - столица белорусской губернии РФ.
показать весь комментарий
06.04.2021 01:40 Ответить
...нужно искать другой город,- Гаага, Нюрнберг,...
показать весь комментарий
06.04.2021 02:29 Ответить
Краще у Вільнюсі чи Кракові
Чим далі від паРашки, тим більше краще для України.
показать весь комментарий
06.04.2021 03:13 Ответить
В Минске не те командировочные и отдохнуть съездить некуда
показать весь комментарий
06.04.2021 06:43 Ответить
Україна не братиме участі в засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, - Резніков - Цензор.НЕТ 8631
показать весь комментарий
06.04.2021 08:16 Ответить
Україна не братиме участі в засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, - Резніков - Цензор.НЕТ 2063
показать весь комментарий
06.04.2021 08:17 Ответить
Україна не братиме участі в засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, - Резніков - Цензор.НЕТ 8466Україна не братиме участі в засіданнях ТКГ в колишній суверенній європейській державі яка вже стала безправною бридкою кацапською колонією І після завершення пандемії потрібно шукати інше місто в дружній або нейтральній країні. Так а коли завершится ця пандемія ? А припиняти з цим що став ворожим Україні кацапським білоруським бандустаном переговори в ТГК треба вже зараз моментально і негайно .....
показать весь комментарий
06.04.2021 08:49 Ответить
Сейчас выбирают между Мальдивами, Оманом и Панамой.
показать весь комментарий
06.04.2021 09:08 Ответить
Найкращий варіант вести переговори в ТКГ з кремлівськими ворогами окупантами в США, Польщі, Туреччини, Великобританії ... Але трохи гірший варіант для України вести ці переговори в Литві, Норвегії, Швеції, Румунії .... Але ні в якому разі не можна вести переговори в колоніях проклятої паРаші в таких як стала безправною кацапською резервацією а раніше колишній європейської білоруській державі.
показать весь комментарий
06.04.2021 09:30 Ответить
все логично!!!!!! Лукашенко, как и Янукович, это казачок карлика Х..йла.
показать весь комментарий
06.04.2021 12:27 Ответить
 
 