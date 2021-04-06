Резников о возможной агрессии со стороны РФ: "Демонстрация силы иногда может превратиться в реализацию силы"

Агрессия Российской Федерации на территории Украины не исключена.

Об этом заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в эфире телеканала ICTV, информирует Цензор.НЕТ.

"Я шансы на широкомасштабные военные действия оцениваю как минимальные, я считаю, что это является элементом гибридной войны, а именно информационной войны, это создание такого воображаемого напряжения с целью привлечь внимание к себе, как делает сегодня Российская Федерация, пытаясь таким образом вынудить к переговорам других игроков мира", - сказал Резников.

"Любая демонстрация силы иногда может превратиться в реализацию силы. Мы все знаем, как Россия использовала вариант "обезьяны с гранатой", то есть передали "Бук" своим боевикам и сбили авиалайнер МН-17. Поэтому не надо исключать любой возможности провокаций, так и эксцесса исполнителя, когда еще одна обезьяна с гранатой сделает какой-то выстрел и еще одно воздушное судно может пострадать", - отметил чиновник.

Резников подчеркнул, что Украину поддерживают западные партнеры, которые своими действиями показывают, что "Украина одна в этой войне оставаться не будет".