Резников о возможной агрессии со стороны РФ: "Демонстрация силы иногда может превратиться в реализацию силы"
Агрессия Российской Федерации на территории Украины не исключена.
Об этом заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в эфире телеканала ICTV, информирует Цензор.НЕТ.
"Я шансы на широкомасштабные военные действия оцениваю как минимальные, я считаю, что это является элементом гибридной войны, а именно информационной войны, это создание такого воображаемого напряжения с целью привлечь внимание к себе, как делает сегодня Российская Федерация, пытаясь таким образом вынудить к переговорам других игроков мира", - сказал Резников.
"Любая демонстрация силы иногда может превратиться в реализацию силы. Мы все знаем, как Россия использовала вариант "обезьяны с гранатой", то есть передали "Бук" своим боевикам и сбили авиалайнер МН-17. Поэтому не надо исключать любой возможности провокаций, так и эксцесса исполнителя, когда еще одна обезьяна с гранатой сделает какой-то выстрел и еще одно воздушное судно может пострадать", - отметил чиновник.
Резников подчеркнул, что Украину поддерживают западные партнеры, которые своими действиями показывают, что "Украина одна в этой войне оставаться не будет".
"Мудрий Наріт" ЗЕбілів, що привів до влади його - не цікавиться цим.
https://www.youtube.com/watch?v=326Il4SlGmo
Группа российских политических аналитиков во главе с Дмитриевым активно внедряет в внешнеполитическую стратегию России новое направление в украинской политике - изоляцию Украины на европейском и американском направлении. Это уже дало свои результаты и проходит вполне успешно.(с)
дятьки не будут ничего демонстрировать для просто демонстрации и если демонстрируют то
реализация будет или не будет но - если этим дятька другие дятьки продемонстрируют свой
прикид к носу и он должен быть ну ооочень внушительным, никак не хуже и не меньше......
Я думаю, Україні дадуть летальну зброю і засоби раннього виявлення повітряних цілей. Це правильно і своєчасно. ЗСУ мають витримати перший удар і протриматись хоча б добу - далі за справу візьметься вже серйозна дипломатія і висока політика великих дядьків. (с)
За последние 2 суток в Украину прибыли транспортные самолеты НАТО - из Польшы, Румынии, Британии, Турции, США и Германии.
И снова цугцванг. Не нападёт - окончательно превратится в фуфлыжника теперь уже и в глазах адептов. Нападёт - горы двухсотых Ванек, новые санкции, отключение от SWIFT, вплоть до потери права вето в ООН. И главное - всё сам, своими руками. Точно что "тупиковая ветвь цивилизации".
Раптовий удар з двох боків, можливо, дозволить *********** військам вийти до греблі Каховської ГЕС. Пошкодженої греблі. Пошкодженої так, що рівень води у Каховському водосховищі набагато нижчий за рівень каналу, що абсолютно не дозволяє подати омріяну воду у "сРакральний" Крим!!! Треба тільки не повторити запорізьку катастрофу ДСВ для Херсона. Сподіваюсь, що фахівці усе розрахували і приготувались.
PS Відомо, що основною метою будівництва Каховської ГЕС була саме подача води до Криму. Енергетична її вага у енергобалансі України найменша.
Скажете "дурня"? Хто знає, хто знає? Цікаво, як себе поводитиме *****, якщо ця "качка" (або не "качка") долетить до нього...