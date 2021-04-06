РУС
США за 17 лет выделили Украине 65 млн долл. на уничтожение устаревших вооружений и разминирование, - Госдепартамент

США за 17 лет выделили Украине 65 млн долл. на уничтожение устаревших вооружений и разминирование, - Госдепартамент

США в 2004-2020 годах направили свыше $68 млн Украине для помощи в утилизации запасов устаревшего оружия и разминирование.

Об этом говорится в ежегодном докладе Госдепартамента, посвященном участию США в уничтожении обычных вооружений, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"С 2004 по 2020 году США выделили более $68 млн на уничтожение стрелкового оружия, легких вооружений и амуниции, а также на очистку зон боевых действий в Украине", - говорится в документе.

В Госдепе напомнили об оставшихся в Украине со времен распада СССР крупных запасах вооружений, большую часть из которых уже нельзя использовать: их состояние при этом представляют угрозу, как для самой страны, так и "на региональном и глобальном уровнях". Также в ведомстве указали на последствия военных действий на Донбассе, из-за которых в этом регионе осталось множество мин и неразорвавшихся снарядов.

Согласно докладу, в 2020 году Госдеп оказал помощь работе ряда партнеров в этой Украине - организациям HALO Trust, Danish Demining Group, FSD, ОБСЕ, в том числе в ее деятельности по обучению украинской полиции.

+5
За 5 лет сивый гетьман уничтожил "устаревшие боеприпасы" на 5-ти складах бесплатно.. ****
06.04.2021 01:36 Ответить
+5
Вы сами его бесплатно отдали. За бумажку.
06.04.2021 01:37 Ответить
+4
как-то подзабыл....сколько США заплатили за вывоз из Украины ЯО?
06.04.2021 01:31 Ответить
как-то подзабыл....сколько США заплатили за вывоз из Украины ЯО?
06.04.2021 01:31 Ответить
Вы сами его бесплатно отдали. За бумажку.
06.04.2021 01:37 Ответить
Не за бумажку, а за Независимость
06.04.2021 06:43 Ответить
теперь надо выделить нам 65 млн что бы заминировать границу с ************
06.04.2021 01:33 Ответить
За 5 лет сивый гетьман уничтожил "устаревшие боеприпасы" на 5-ти складах бесплатно.. ****
06.04.2021 01:36 Ответить
Яким чином Порошенко причетний до дій російських диверсантів ?
06.04.2021 02:01 Ответить
как каким боком !? а он разве не кацапо-диверсант!?.. он забздел просто сделать то что сейчас делает клоун и привел его к власти - рокировка ... шах и мат шоколадные !!! пЭ=Зе
06.04.2021 02:06 Ответить
Игосреша, ты узнаваем! Тебя не сильно имел шеф Бортников?
06.04.2021 02:12 Ответить
Я так понял это мокшанская набутылочная насадка бо чешет по свинособачьим лекалам?
06.04.2021 02:16 Ответить
Это грустное и убогое писало. Интеллекта как у пути-сам дурак. Сидит в ольгинских подвалах. Жалко его, но просто убогий по жизни...
06.04.2021 02:24 Ответить
Но ничего, денежек тут заработает - завтра накатит.
Глядишь, еще и обрыгаться успеет так, что его соседи-бомжи обзавидуются.
06.04.2021 02:29 Ответить
игосреша не зебанат, это рашисткий троль, он Бортникова на хрен послать не имеет права. Спроси его сам.
06.04.2021 02:16 Ответить
Так как правильно пишется йхло?
06.04.2021 02:14 Ответить
> а он разве не кацапо-диверсант!?

Ні, Порошенко це поки що найбільш проукраїнський президент України
06.04.2021 04:30 Ответить
кто уничтожил?
06.04.2021 02:18 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/1991 1991 року на авіабазі у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B8 Прилуках в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 УРСР було угруповання з 19 літаків «Ту-160». Після розпаду Радянського Союзу літаки перейшли до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Повітряних Сил України . Проте, стратегічна авіація не відповідала військовій доктрині України і тому в https://uk.wikipedia.org/wiki/1999 1999 році 8 літаків «Ту-160» віддали росіянам «за газ». Ще 9 літаків було утилізовано, один літак «Ту-160» залишився в місті https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0 Полтаві в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97 музеї Дальньої авіації .
06.04.2021 02:44 Ответить
Липень 2020 - літаки летять, будєм всіх бамбіть!
Жовтень 2020 - ракети летять, будєм космас асваівать!
Квітень 2021 - звізда смєрті! Гроші з короновірусного хвонду підуть на побудову звізди смерті! Так підарашєк і поборем!
США за 17 лет выделили Украине 65 млн долл. на уничтожение устаревших вооружений и разминирование, - Госдепартамент - Цензор.НЕТ 8252
06.04.2021 03:02 Ответить
Алло, мы будем отстреливаться твоими постами, ты кто такой, чтобы такие вопросы задавать? Диванный воин, на каких сайтах и ресурсах воевал?
06.04.2021 03:13 Ответить
https://cheline.com.ua/news/mens-club/dolya-***********-tu-160-29896 Доля українських Ту-160
США за 17 лет выделили Украине 65 млн долл. на уничтожение устаревших вооружений и разминирование, - Госдепартамент - Цензор.НЕТ 2834
06.04.2021 02:52 Ответить
Вовк проти ведмедя - якщо вовк побіжить, то ведмідь накинеться на нього, якщо ні - ведмідь може відступити, бо він хоч і сильніший, та ризикує остатися без очей або ока, з пошкодженим носом - що значно ослабить його і зробить вразливим для інших ведмедів. Україна і Росія...(с)
06.04.2021 02:08 Ответить
Шо курим? Писатель песковский. Вам анашой платить начали?
06.04.2021 02:25 Ответить
Выделения ваши - это не оперделения, господа застойные-болотные, НЕприсяжные и НЕаседатели. КВА вам в помощь, ежели чего.
06.04.2021 02:15 Ответить
Надо поблагодарить наших американских "друзей". Никто так много не сделал для того, чтобы Украина отдала свое ядерное оружие. Зато теперь покупаем у них списанные игрушечные кораблики.
06.04.2021 02:16 Ответить
Павел, почитай тот самый меморандум. Кто гарантировал ненападение? Или ты не видишь кто напал?
06.04.2021 02:20 Ответить
Тебе не ответит ни https://censor.net/ru/user/279514, ни https://censor.net/ru/user/476881. Это одна и таже мокшанская свинособака.
Кацап ******* в одном месте под одним ником и тут же блохой препрыгнул на другое под другим.
06.04.2021 02:28 Ответить
Та я в курсе. Не поверишь, но это эффект обучения, они умнее тролячить начинают)))
06.04.2021 02:33 Ответить
Тока бабки эти спижденны
06.04.2021 02:46 Ответить
зачем поощрять коррупцию
06.04.2021 02:53 Ответить
Хтось дуже розбагатів з наших можновладців.
06.04.2021 04:54 Ответить
СМОТРЕТЬ ВСЕМ - https://www.youtube.com/watch?v=ZQDLWqrPG0k Портников у Фейгина
ВОЕННАЯ ПРОПАГАНДА
06.04.2021 04:57 Ответить
Виталий ну такой крутой урок рашистам преподнес и вате украинской !!!
06.04.2021 04:59 Ответить
А в результате - ни денег, ни вооружения.
06.04.2021 05:03 Ответить
Американцы индейцам свои дали за Манхэттен бусики и железные топорики, украинцам за ЯО тупо ничего.

Кстати, забрали ЯО именно по той причине, что считали и считают нас дикарями.
06.04.2021 06:41 Ответить
Хоть бы не позорились. Что такое 65 млн для армии? На 16 лет. Эти копейки даже разворововать стыдно
06.04.2021 07:40 Ответить
При этом в первую очередь наши американские "друзья" выделяли средства на утилизацию ПЗРК, различных мин (в 2020-м зебильные дегенераты уничтожили 3млн. мин-лепестков с механизмом самоуничтожения, решив получить немножко гешефтика, ну а война то все мелочи, тем более что родные палестины всегда готовы принять обрезей) и других вооружений, которые Украина могла продать третьим странам и чего боялись наши западные "друзья". При этом насколько я помню, то например токсичное ракетное топливо типа "меландж" порезанных на металлолом межконтинентальных баллистических ракет так и не было полностью утилизировано и тупо хранится в ржавых бочках.
06.04.2021 11:30 Ответить
65 миллионов выделили за 17 лет. При этих заявлениях у витька шапкокрада чуть псюрло зарделось---стеснительно чуть так.
07.04.2021 00:19 Ответить
 
 