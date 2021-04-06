США за 17 лет выделили Украине 65 млн долл. на уничтожение устаревших вооружений и разминирование, - Госдепартамент
США в 2004-2020 годах направили свыше $68 млн Украине для помощи в утилизации запасов устаревшего оружия и разминирование.
Об этом говорится в ежегодном докладе Госдепартамента, посвященном участию США в уничтожении обычных вооружений, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"С 2004 по 2020 году США выделили более $68 млн на уничтожение стрелкового оружия, легких вооружений и амуниции, а также на очистку зон боевых действий в Украине", - говорится в документе.
В Госдепе напомнили об оставшихся в Украине со времен распада СССР крупных запасах вооружений, большую часть из которых уже нельзя использовать: их состояние при этом представляют угрозу, как для самой страны, так и "на региональном и глобальном уровнях". Также в ведомстве указали на последствия военных действий на Донбассе, из-за которых в этом регионе осталось множество мин и неразорвавшихся снарядов.
Согласно докладу, в 2020 году Госдеп оказал помощь работе ряда партнеров в этой Украине - организациям HALO Trust, Danish Demining Group, FSD, ОБСЕ, в том числе в ее деятельности по обучению украинской полиции.
Глядишь, еще и обрыгаться успеет так, что его соседи-бомжи обзавидуются.
Ні, Порошенко це поки що найбільш проукраїнський президент України
Жовтень 2020 - ракети летять, будєм космас асваівать!
Квітень 2021 - звізда смєрті! Гроші з короновірусного хвонду підуть на побудову звізди смерті! Так підарашєк і поборем!
Кацап ******* в одном месте под одним ником и тут же блохой препрыгнул на другое под другим.
ВОЕННАЯ ПРОПАГАНДА
Кстати, забрали ЯО именно по той причине, что считали и считают нас дикарями.