США за 17 лет выделили Украине 65 млн долл. на уничтожение устаревших вооружений и разминирование, - Госдепартамент

США в 2004-2020 годах направили свыше $68 млн Украине для помощи в утилизации запасов устаревшего оружия и разминирование.

Об этом говорится в ежегодном докладе Госдепартамента, посвященном участию США в уничтожении обычных вооружений, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"С 2004 по 2020 году США выделили более $68 млн на уничтожение стрелкового оружия, легких вооружений и амуниции, а также на очистку зон боевых действий в Украине", - говорится в документе.

В Госдепе напомнили об оставшихся в Украине со времен распада СССР крупных запасах вооружений, большую часть из которых уже нельзя использовать: их состояние при этом представляют угрозу, как для самой страны, так и "на региональном и глобальном уровнях". Также в ведомстве указали на последствия военных действий на Донбассе, из-за которых в этом регионе осталось множество мин и неразорвавшихся снарядов.

Согласно докладу, в 2020 году Госдеп оказал помощь работе ряда партнеров в этой Украине - организациям HALO Trust, Danish Demining Group, FSD, ОБСЕ, в том числе в ее деятельности по обучению украинской полиции.