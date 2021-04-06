Мы специально усилили локдаун в Киеве, я постоянно консультируюсь с Институтом Коха, - Кличко
Ограничения в работе транспорта в Киеве - это единственный способ прервать цепочку распространения коронавируса, когда нет возмжности проводить вакцинацию.
Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала ICTV, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы специально усили локдаун и ограничения в перемещении транспортом. Это единственный путь, который на сегодня обеспечит разрыв в передаче инфекции", - пояснил Кличко.
По его словам, такое решение было принято в т.ч. после консультаций с немецким Институтом имени Роберта Коха, который занимается изучением инфекционных заболеваний.
"Я постоянно консультируюсь с Институтом Коха, одним из ведущих вирусологических институтов мира. И многие страны Европы сейчас пришли к таким ограничениям", - рассказал Кличко.
По словам мэра Киева, есть два способа, благодаря которым можно остановить распространение коронавируса. Первый - вакцинация, второй - прерывание цепочки передачи инфекции. Поэтому городские власти столицы решили ввести ограничения в транспорте, чтобы прервать эту цепочку.
Перемещаться в общественном транспорте могут только те, кто имеет отношение к обеспечению жизнедеятельности Киева - медики, военные, полиция, работники коммунальных предприятий и другие."Мы раздали 500 тысяч пропусков", - уточнил Кличко.
Вот тут возникает вопрос не только лишь к властям столицы, но и к более другим по преимуществу зеленым лицам должностного цвета - почему у нас приходится выбирать более второе, то есть запирание в локдаун, в связи с причинами проваленной невозможности вакцинации в сегодняшнем и даже в завтрашнем дне? Если я вам такое скажу - поймете ли вы, что я хотел вам, в первую очередь, так сказать?
Це все кодло якраз перегризе горлянки за ковток кисню в лікарні (їм навіть буде пофіг на те, що концентратори від Пороха), буде триндіти про те, що всі ліки безкоштовні ("па тиливизару сказали", а ситуація в стаціонарах - це зовсім не те, про що патякає наш мінздрав), і, думаю, що й вакцинуються раніше за інших (в нас завжди знайдуться степанови-богатирьови-пальчевські з вакцинкою на продаж - "ничего личного...")
- ни в одной стране мира власти не додумались дестабилизировать и без того непростую экономическую ситуацию путем блокирования общественного транспорта
Воистину: «А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать»
Ну это к слову.
или
назови страну в которой влсти додумались бы до подобного идиотизма
или иди на ... и не возвращайся
Ахметов и Фирташ перебьются, если власть заботится именно о людях.
Держпідприємства - банкрути;
Зовнішній борг- зріс на 12 мільярдів$;
Економіка- впала;
МВФ- пішов;
Коломойський, Ахметов, Фірташ, Пінчук, Медведчук - за рік
сукупно збільшили статки на 7 мільярдів $.
Особливо кепські справи за підсумками коронакризи у Ахметова, який збільшив статки більше ніж в 2 рази
Люди які захворіли, самостійно добираються до лабораторій для здачі тестів. Потім самостійно ходять по аптеках в пошуку ліків. І самостійно лікуються (переважна більшість). А вони лише знають, що "лохдауни" запроваджувати. До сих пір навіть справжньої вакцинації не розпочали. Завезли якийсь сумнівний індійський "шмурдяк" і вважають, що справу зроблено.
