Мы специально усилили локдаун в Киеве, я постоянно консультируюсь с Институтом Коха, - Кличко

Ограничения в работе транспорта в Киеве - это единственный способ прервать цепочку распространения коронавируса, когда нет возмжности проводить вакцинацию.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала ICTV, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы специально усили локдаун и ограничения в перемещении транспортом. Это единственный путь, который на сегодня обеспечит разрыв в передаче инфекции", - пояснил Кличко.

По его словам, такое решение было принято в т.ч. после консультаций с немецким Институтом имени Роберта Коха, который занимается изучением инфекционных заболеваний.

"Я постоянно консультируюсь с Институтом Коха, одним из ведущих вирусологических институтов мира. И многие страны Европы сейчас пришли к таким ограничениям", - рассказал Кличко.

По словам мэра Киева, есть два способа, благодаря которым можно остановить распространение коронавируса. Первый - вакцинация, второй - прерывание цепочки передачи инфекции. Поэтому городские власти столицы решили ввести ограничения в транспорте, чтобы прервать эту цепочку.

Перемещаться в общественном транспорте могут только те, кто имеет отношение к обеспечению жизнедеятельности Киева - медики, военные, полиция, работники коммунальных предприятий и другие."Мы раздали 500 тысяч пропусков", - уточнил Кличко.

