США вводят санкции против оборонной структуры Турции из-за соглашений с Россией

Вашингтон на этой неделе введет санкции против государственной оборонной структуры Турции SSB на основании Акта противодействия противникам Америки путем санкций (CAATSA).

Об этом говорится в официальном сообщении Государственного департамента США, размещенном в Федеральном реестре США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"В соответствии с CAATSA, государственный секретарь определил, что турецкое Управление оборонной индустрии SSB, известное ранее как Подсекретариат оборонной индустрии (SSM), в период после 2 августа 2017 г. осуществило сознательную масштабную операцию с организацией, которая входит в состав оборонного / разведывательных секторов правительства РФ или работает от его имени", - отмечается в документе.

При этом уточняется, что госсекретарь США определил необходимость ввести ограничения против SSB, а также его руководителей - Исмаила Демира, Фарука Йигита, Серхата Генкоглу и Мустафы Альпер Дениза.

Санкции вступят в силу 7 апреля. Они предусматривают запрет на въезд в США, блокирование активов на американской территории, а также запрет на финансовые операции с этими лицами. Кроме того, вводится запрет на экспорт из США и предоставление кредитов SSB на сумму более $ 10 млн.

Как сообщалось, администрация США неоднократно угрожала санкциями турецкой стороне за закупки ими российских комплексов ПВО С-400, что расходится с общими интересами в пределах союзничества в НАТО.