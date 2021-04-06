РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10526 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
10 145 18

США вводят санкции против оборонной структуры Турции из-за соглашений с Россией

США вводят санкции против оборонной структуры Турции из-за соглашений с Россией

Вашингтон на этой неделе введет санкции против государственной оборонной структуры Турции SSB на основании Акта противодействия противникам Америки путем санкций (CAATSA).

Об этом говорится в официальном сообщении Государственного департамента США, размещенном в Федеральном реестре США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"В соответствии с CAATSA, государственный секретарь определил, что турецкое Управление оборонной индустрии SSB, известное ранее как Подсекретариат оборонной индустрии (SSM), в период после 2 августа 2017 г. осуществило сознательную масштабную операцию с организацией, которая входит в состав оборонного / разведывательных секторов правительства РФ или работает от его имени", - отмечается в документе.

При этом уточняется, что госсекретарь США определил необходимость ввести ограничения против SSB, а также его руководителей - Исмаила Демира, Фарука Йигита, Серхата Генкоглу и Мустафы Альпер Дениза.

Санкции вступят в силу 7 апреля. Они предусматривают запрет на въезд в США, блокирование активов на американской территории, а также запрет на финансовые операции с этими лицами. Кроме того, вводится запрет на экспорт из США и предоставление кредитов SSB на сумму более $ 10 млн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Позиция США по российским С-400 в Турции не изменилась - они несут угрозу, - Госдепартамент США

Как сообщалось, администрация США неоднократно угрожала санкциями турецкой стороне за закупки ими российских комплексов ПВО С-400, что расходится с общими интересами в пределах союзничества в НАТО.

санкции (11766) США (27739) Турция (3530)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
А Бульбарусь підтримає Ху"лостан,нападом на Україну з півночі.
показать весь комментарий
06.04.2021 07:53 Ответить
+4
Звісно то Лукавий тарган сам на танках на кордон з Україною їде,а всі бульбаруси тут ні до чого.
показать весь комментарий
06.04.2021 08:06 Ответить
+3
Турция заявила, что поддержит Украину с моря в случае конфликта со стороны РФ.

США запроваджують санкції проти оборонної структури Туреччини через угоди з Росією - Цензор.НЕТ 1614
показать весь комментарий
06.04.2021 07:50 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Турки …такі тууурки!!!
показать весь комментарий
06.04.2021 07:48 Ответить
І яка доля чекає спільні оборонні проекти України з Туреччиною?
показать весь комментарий
06.04.2021 07:58 Ответить
Турция заявила, что поддержит Украину с моря в случае конфликта со стороны РФ.

США запроваджують санкції проти оборонної структури Туреччини через угоди з Росією - Цензор.НЕТ 1614
показать весь комментарий
06.04.2021 07:50 Ответить
А Бульбарусь підтримає Ху"лостан,нападом на Україну з півночі.
показать весь комментарий
06.04.2021 07:53 Ответить
Я не знаю таких, если только Литвин-ябатька, с его "батькой" лукавым.
показать весь комментарий
06.04.2021 08:00 Ответить
Звісно то Лукавий тарган сам на танках на кордон з Україною їде,а всі бульбаруси тут ні до чого.
показать весь комментарий
06.04.2021 08:06 Ответить
эрдо-хану можно верить...
показать весь комментарий
06.04.2021 09:00 Ответить
Коли це вона таке заявляла? Щось не пригадую
показать весь комментарий
06.04.2021 09:16 Ответить
И какова зависимость Байракотаров от экспорта из США и Канады?
показать весь комментарий
06.04.2021 08:01 Ответить
а за чей счет покупаются байрактары?
показать весь комментарий
06.04.2021 08:15 Ответить
Там оптико-разведывательный комплекс из Канады, если не ошибаюсь
показать весь комментарий
06.04.2021 09:20 Ответить
Раздрай в стане НАТО ?
Нехорошо.
показать весь комментарий
06.04.2021 09:19 Ответить
"Милі лаються тільки тішаться". Десяток прізвищ та 10 млн. А С400 розібрали до гвинтика. І про заборону F35 ні згадки.
показать весь комментарий
06.04.2021 09:46 Ответить
Так Эрдоган как-то сказал что Крым не рускый но и не Украинский, помнится, думаете турки будут лучше русни? Если руснья собирается сделать "ру-импэрию грейтаген" то турки строят свою османскую импэриу грейтаген, не замечаете?
показать весь комментарий
06.04.2021 10:09 Ответить
сша так часто пищит про санкции что это уже стало фоновым шумом, на который не обращают внимания
показать весь комментарий
06.04.2021 10:44 Ответить
КАКИЕ НАХЙ САНКЦИИ !!! ЛИБО ЗАБРАТЬ У ТУРЦИИ ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ !!! ЛИБО ДАТЬ УКРАИНЕ 1000 ЯДЕРНЫХ РАКЕТ !!!
показать весь комментарий
06.04.2021 10:54 Ответить
 
 