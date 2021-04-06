15 ударов ножом и 5 отверткой: под Киевом 25-летний парень жестоко убил мужчину, который пригласил его для интимного массажа. ВИДЕО+ФОТО
Правоохранители Киевской области задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 41-летнего жителя столицы на его даче в селе Круглык Обуховского района. ВНИМАНИЕ! Материал содержит сцены насилия и не рекомендуется к просмотру людям с ослабленной психикой, бременным и лицам, не достигшими 18-летнего возраста.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ГУ Нацполиции в регионе Андрей Небытов на своей странице в Facebook.
По его словам, в субботу, 3 апреля, в селе Круглик Обуховского района 25-летний парень нанес около 15 ударов отверткой и 5 ножевых ранений мужчине, который пригласил его для интимного массажа.
Небытов отметил, что полицейским Киевской области понадобилось меньше суток, чтобы установить и задержать злоумышленника. Он признался в содеянном и уже находится в изоляторе временного содержания.
"Но, к сожалению, это не вернет мужа и отца осиротевшей семье.
Беспечность всегда наказывается, иногда ценой жизни. Раз напоминаю, не будь легкомысленными! Цените традиции и семейные ценности! Жизнь нам дается только один раз! Только вместе мы сделаем Киевскую область безопасной!!!" - добавил Небытов.
інтимний "масаж" - діло тонке і делікатне! декілька раз отримаєш "масаж", а потім ррррааааз - і "15 ударів ножом і 5 викруткою". ні разу не жаль *****а, але пацан все-таки своє має відсидіти.... Закон, як не як! Хоча, якщо знайте норм адвоката, то той відмаже (ще й в Україні - пффф...) - хай просто каже, що ******* хотів послуг проституції (яка в Україні заборонена) і мало не нападав на нього з вимогами підставити очко, але пацан "нЄ растЄрялса" і "нашла каса на камєнь"!
Нет, тут что-то в массаже пошло не так! Может жертва перед массажем ела виноград с косточками и этого ей не простили...
Нов любом случае, это новость по праву должна занимать первые полосы всех украинских СМИ! Сфера интимных услуг - это святое, это государствообразующая отрасль экономики...
А виновна в этом жена!
Это как нужно было прививать отвращение к сексу с женщиной.
Небытов отметил, что полицейским Киевской области понадобилось меньше суток, чтобы установить и задержать злоумышленника" - це ж треба які молодці, а сєпарів і терористів в упор не помічають.
3 апреля, в селе Круглик Обуховского района 25-летний парень нанес около 15 ударов отверткой и 5 ножевых ранений мужчине
Не в этой разнице конечно суть, но коль ломишься давать указания по руководству чуть ли не во всех отраслях деятельности государства, прежде научи своих подчиненных писак не путать детали.
