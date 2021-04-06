РУС
21 192 46

15 ударов ножом и 5 отверткой: под Киевом 25-летний парень жестоко убил мужчину, который пригласил его для интимного массажа. ВИДЕО+ФОТО

Правоохранители Киевской области задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 41-летнего жителя столицы на его даче в селе Круглык Обуховского района. ВНИМАНИЕ! Материал содержит сцены насилия и не рекомендуется к просмотру людям с ослабленной психикой, бременным и лицам, не достигшими 18-летнего возраста.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ГУ Нацполиции в регионе Андрей Небытов на своей странице в Facebook.

По его словам, в субботу, 3 апреля, в селе Круглик Обуховского района 25-летний парень нанес около 15 ударов отверткой и 5 ножевых ранений мужчине, который пригласил его для интимного массажа.

Небытов отметил, что полицейским Киевской области понадобилось меньше суток, чтобы установить и задержать злоумышленника. Он признался в содеянном и уже находится в изоляторе временного содержания.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Задержан подозреваемый в убийстве 19-летней студентки, обнаруженной на съемной квартире во Львове, - Нацполиция. ФОТО

"Но, к сожалению, это не вернет мужа и отца осиротевшей семье.

Беспечность всегда наказывается, иногда ценой жизни. Раз напоминаю, не будь легкомысленными! Цените традиции и семейные ценности! Жизнь нам дается только один раз! Только вместе мы сделаем Киевскую область безопасной!!!" - добавил Небытов.

Топ комментарии
+27
По каким, нафиг, понятиям? Придурок! 25 летне, меркальтильное существо, зная куда и с какой целью едет, убивает человека. Быдлятина конченая. Такая как и ты, если приветствуешь убийство.Кем бы не был убитый
06.04.2021 08:10 Ответить
+25
А зачем он пошёл на тот 'интимный массаж'? В шахматы играть, наверное
06.04.2021 08:00 Ответить
+19
Теперь ему интим массаж лет 15 делать будут ежедневно.
06.04.2021 08:16 Ответить
Так завалив..під..!
06.04.2021 07:54 Ответить
все правильно сделал по-понятиям ...
06.04.2021 07:55 Ответить
А зачем он пошёл на тот 'интимный массаж'? В шахматы играть, наверное
06.04.2021 08:00 Ответить
Можливо хотів очистити світ від збоченця. Хоча воно того було не варто.
06.04.2021 09:29 Ответить
По каким, нафиг, понятиям? Придурок! 25 летне, меркальтильное существо, зная куда и с какой целью едет, убивает человека. Быдлятина конченая. Такая как и ты, если приветствуешь убийство.Кем бы не был убитый
06.04.2021 08:10 Ответить
Теперь ему интим массаж лет 15 делать будут ежедневно.
06.04.2021 08:16 Ответить
По понятіям він теж пєтух, якщо йшов масаж робити!
06.04.2021 09:20 Ответить
Петушиные страсти.
06.04.2021 08:04 Ответить
тепер буде косити під жертву пітара, але два факти: йшов заробити 500 грн за інтимний масаж та після вбивства здійснив пограбуваання в будинку вбитого. Реальні ронів 8 відсидить, враховуючи "пітарів"
06.04.2021 08:05 Ответить
А звідки Ви розцінки знаєте?
06.04.2021 08:49 Ответить
Вы видео не смотрели
06.04.2021 10:17 Ответить
люди озверели
06.04.2021 08:11 Ответить
Ну и семейные ценности однако....
06.04.2021 08:11 Ответить
это не вернет мужа и отца осиротевшей семье? о времена!о нравы!
06.04.2021 08:25 Ответить
теперь его промассажируют десяточку лет как минимум, можно даже сказать прожарят ))) Дебил.
06.04.2021 08:33 Ответить
Вот что бывает когда жена и муж не обсуждают между собой сексуальную жизнь и проблемы. В этой сфере у нас мало что изменилось со времен СССР.
06.04.2021 08:40 Ответить
Чому ви думаєте, що жінка не знала? Може це шлюб за розрахунком?
06.04.2021 09:22 Ответить
а цікаво, скільки раз той ***** все-таки отримав такий "масаж", але від інших людей? сумніваюсь, що це в перший раз він замовляв таку "послугу"! ******* знову захотів "масажу", але "шота пашло нє так"... гигигигиг
інтимний "масаж" - діло тонке і делікатне! декілька раз отримаєш "масаж", а потім ррррааааз - і "15 ударів ножом і 5 викруткою". ні разу не жаль *****а, але пацан все-таки своє має відсидіти.... Закон, як не як! Хоча, якщо знайте норм адвоката, то той відмаже (ще й в Україні - пффф...) - хай просто каже, що ******* хотів послуг проституції (яка в Україні заборонена) і мало не нападав на нього з вимогами підставити очко, але пацан "нЄ растЄрялса" і "нашла каса на камєнь"!
06.04.2021 08:50 Ответить
Звідки відомо, що він пєдік?
06.04.2021 09:01 Ответить
Пацанчик мог вполне уйти, если бы мужик попытался его задержать - то пацанчик бы мог заявить в полицию о сексуальных домогательствах! Но пацан сознательно шел на преступление, а потому никакие гей-аргументы здесь не прокатят! Сначала это было спланированное мошеничество, а потом сознательное убийство и разбой! Так что не стоит сюда приплетать гомосексуальный подтекст в качестве фактора преступления!
06.04.2021 09:09 Ответить
Ви не думаєте, що пацан - теж 3,14дар і знав, куди йшов?
06.04.2021 09:19 Ответить
Ото треба нам більше гейпропаганди проводити серед насєлєнія. Шоби всі тати були толєрастами.
06.04.2021 08:52 Ответить
да, вот парад ежегодный под охраной тысяч полицаев. Очень нужен всем
06.04.2021 09:04 Ответить
По расчету не делают 15 ударов ножом - это уже эмоции...
06.04.2021 09:05 Ответить
Да ладно! Есть факт спланированного убийства! Это удары отверткой он наносил спонтанно. Если бы на этом остановился - могло сойти за эмоции. И могло сойти за аффект, смягчение наказания. Но убийца пошел на кухню, взял нож, вернулся и добил жертву ножом - факт законченного преступного умысла! Статья и срок! Никакого оправдания.
06.04.2021 09:13 Ответить
Спланированное убийство во время эротического массажа - это тихо бритвой по горлу и в колодец. Или слоновья доза клофелина. А тут блин спланировал - пойду на кухню и возьму типа нож... А проверял он за день до этого - есть там на кухне ножи вообще? Может их сдали на поточить еще неделю назад и весь гыниальный план к черту...
Нет, тут что-то в массаже пошло не так! Может жертва перед массажем ела виноград с косточками и этого ей не простили...
Нов любом случае, это новость по праву должна занимать первые полосы всех украинских СМИ! Сфера интимных услуг - это святое, это государствообразующая отрасль экономики...
06.04.2021 09:26 Ответить
Я казав: Боря, ти не то робиш (с)
06.04.2021 09:24 Ответить
От придурка кусок.
06.04.2021 09:18 Ответить
это не вернет мужа и отца

А виновна в этом жена!
Это как нужно было прививать отвращение к сексу с женщиной.
06.04.2021 09:23 Ответить
Скоріше, він женився для прикриття...
06.04.2021 09:24 Ответить
У него жена для зания бизнесом - типа рабочей пчелы.
06.04.2021 09:27 Ответить
"
Небытов отметил, что полицейским Киевской области понадобилось меньше суток, чтобы установить и задержать злоумышленника" - це ж треба які молодці, а сєпарів і терористів в упор не помічають.
06.04.2021 09:27 Ответить
Печальная новость.
06.04.2021 09:48 Ответить
На его месте мог быть ты .
19.07.2021 19:36 Ответить
Ещё и видео садомит записал, для коллекции
06.04.2021 10:08 Ответить
Не в этой разнице конечно суть, но коль ломишься давать указания по руководству чуть ли не во всех отраслях деятельности государства, прежде научи своих подчиненных писак не путать детали.
06.04.2021 12:04 Ответить
))))))))) з огляду на тему приснув з ніка! "мой ласкавий і нєжний звєрь"
06.04.2021 12:14 Ответить
15 ударов ножом и 5 отверткой, около 15 ударов отверткой и 5 ножевых ранений мужчине Цензор ну ё-мАё!
Источник: https://censor.net/ru/n3257844
06.04.2021 18:08 Ответить
дегенерат убил за 500 грн.
07.04.2021 02:28 Ответить
 
 