15 ударов ножом и 5 отверткой: под Киевом 25-летний парень жестоко убил мужчину, который пригласил его для интимного массажа. ВИДЕО+ФОТО

Правоохранители Киевской области задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 41-летнего жителя столицы на его даче в селе Круглык Обуховского района. ВНИМАНИЕ! Материал содержит сцены насилия и не рекомендуется к просмотру людям с ослабленной психикой, бременным и лицам, не достигшими 18-летнего возраста.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ГУ Нацполиции в регионе Андрей Небытов на своей странице в Facebook.

По его словам, в субботу, 3 апреля, в селе Круглик Обуховского района 25-летний парень нанес около 15 ударов отверткой и 5 ножевых ранений мужчине, который пригласил его для интимного массажа.

Небытов отметил, что полицейским Киевской области понадобилось меньше суток, чтобы установить и задержать злоумышленника. Он признался в содеянном и уже находится в изоляторе временного содержания.

"Но, к сожалению, это не вернет мужа и отца осиротевшей семье.

Беспечность всегда наказывается, иногда ценой жизни. Раз напоминаю, не будь легкомысленными! Цените традиции и семейные ценности! Жизнь нам дается только один раз! Только вместе мы сделаем Киевскую область безопасной!!!" - добавил Небытов.