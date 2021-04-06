В Украине разрабатывают новый национальный план вакцинации: до конца года мы должны привить большую часть населения, - Степанов
Новый Национальный план вакцинации, который приказал разработать президент Украины Владимир Зеленский, должен поднять вопрос о вакцинации на более высокий уровень в нашей стране. К этому вопросу подключат ряд министерств и региональные органы власти.
Об этом в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По словам Степанова, сейчас в Украине действует так называемая Дорожная карта вакцинации, которая подразумевает 5 этапов вакцинации населения от коронавируса. Этот документ утвержден Министерством здравоохранения, имеет больше медицинский аспект и уже действует по всей территории Украины.
Также на заседании СНБО в пятницу было принято решение о еще одном Национальном плане вакцинации. Он нужен для того, чтоб поднять вопрос вакцинации в Украине на более высокий уровень.
"Это наоборот поднятие вопроса вакцинации на более высокий уровень, с присоединением туда других министерств, например МИД, как министерства которое будет сейчас максимально помогать в получении и доставке вакцин в Украину, так и ОГА, органов местного самоуправления", - объясняет Степанов.
Он также добавил, что в плане вакцинации, о котором говорил президент, будет предусмотрено количество вакцинированных конкретно по месяцам.
"Мы на протяжении 2021 года должны вакцинировать большую часть населения Украины, чтобы у нас начал формироваться коллективный иммунитет", - подчеркнул Степанов.
Бо по 19- тисяч щоденно на 38+ млн населення це 2000 днів...
"В Украине разрабатывают новый национальный план вакцинации" Степанов В связи с тем, что деньги на предыдущий план украдены, они разработают новый с тем же результатом И так будет до тех пор, пока не сядут все !