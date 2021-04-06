РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10109 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
2 277 28

В Украине разрабатывают новый национальный план вакцинации: до конца года мы должны привить большую часть населения, - Степанов

В Украине разрабатывают новый национальный план вакцинации: до конца года мы должны привить большую часть населения, - Степанов

Новый Национальный план вакцинации, который приказал разработать президент Украины Владимир Зеленский, должен поднять вопрос о вакцинации на более высокий уровень в нашей стране. К этому вопросу подключат ряд министерств и региональные органы власти.

Об этом в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По словам Степанова, сейчас в Украине действует так называемая Дорожная карта вакцинации, которая подразумевает 5 этапов вакцинации населения от коронавируса. Этот документ утвержден Министерством здравоохранения, имеет больше медицинский аспект и уже действует по всей территории Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 90% поражения легких: в Днепре умерла 28-летняя роженица с COVID-19

Также на заседании СНБО в пятницу было принято решение о еще одном Национальном плане вакцинации. Он нужен для того, чтоб поднять вопрос вакцинации в Украине на более высокий уровень.

"Это наоборот поднятие вопроса вакцинации на более высокий уровень, с присоединением туда других министерств, например МИД, как министерства которое будет сейчас максимально помогать в получении и доставке вакцин в Украину, так и ОГА, органов местного самоуправления", - объясняет Степанов.

Он также добавил, что в плане вакцинации, о котором говорил президент, будет предусмотрено количество вакцинированных конкретно по месяцам.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В США выявили новый штамм коронавируса с двойной мутацией

"Мы на протяжении 2021 года должны вакцинировать большую часть населения Украины, чтобы у нас начал формироваться коллективный иммунитет", - подчеркнул Степанов.

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18609) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Может просто вакцинировать надо, а не планы разрабатывать?
показать весь комментарий
06.04.2021 08:14 Ответить
+6
Как всегда ссут в глаза. Начиная со стадиона и до сих пор ссут в глаза зебиллам. Доколе!
показать весь комментарий
06.04.2021 08:24 Ответить
+3
До кінця ЯКОГО року, перепрошую...
Бо по 19- тисяч щоденно на 38+ млн населення це 2000 днів...
показать весь комментарий
06.04.2021 08:11 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
До кінця ЯКОГО року, перепрошую...
Бо по 19- тисяч щоденно на 38+ млн населення це 2000 днів...
показать весь комментарий
06.04.2021 08:11 Ответить
PS Це якщо без вихідних.
показать весь комментарий
06.04.2021 08:12 Ответить
Может просто вакцинировать надо, а не планы разрабатывать?
показать весь комментарий
06.04.2021 08:14 Ответить
І ще, обов'язково, побільше штабів. Усиляких і різних.
показать весь комментарий
06.04.2021 08:19 Ответить
В Украине разрабатывают новый национальный план вакцинации: до конца года мы должны привить большую часть населения, - Степанов - Цензор.НЕТ 460
показать весь комментарий
06.04.2021 08:20 Ответить
Как всегда ссут в глаза. Начиная со стадиона и до сих пор ссут в глаза зебиллам. Доколе!
показать весь комментарий
06.04.2021 08:24 Ответить
Доки не вимруть. Як не потрібний для держави вид.
показать весь комментарий
06.04.2021 08:38 Ответить
Срепанов гавкає вітер носе
показать весь комментарий
06.04.2021 08:24 Ответить
Деякі Держави вже завершують вакцинацію, поки наші тупі бариги лише щось планують. Потвори зелені😠
показать весь комментарий
06.04.2021 08:27 Ответить
В Украине разрабатывают новый национальный план вакцинации: до конца года мы должны привить большую часть населения, - Степанов/"""" Читаєш все це і розумієш, що нічого не буде зроблено. Степанов! А старий національний план вакцинації зробили? Влітку буде вже третій і т.д.
показать весь комментарий
06.04.2021 08:30 Ответить
...зебилы, блд...
показать весь комментарий
06.04.2021 08:34 Ответить
А чим старий план не підходив? Що з ним було не так? Хіба що... 🤔 Степанов про інший "план".
показать весь комментарий
06.04.2021 08:36 Ответить
Старый план уже не вставляет...😃
показать весь комментарий
06.04.2021 08:38 Ответить
Тварь.
показать весь комментарий
06.04.2021 08:38 Ответить
Некомпетентное, алчное чмо.
показать весь комментарий
06.04.2021 08:53 Ответить
«Планом» население не вакцинируешь, нужна как минимум вакцина
показать весь комментарий
06.04.2021 08:39 Ответить
Вакцины нет и не будет, но за то есть план вкацинации!
показать весь комментарий
06.04.2021 08:55 Ответить
степанов прибарахлился, теперь и подкапустится
показать весь комментарий
06.04.2021 09:04 Ответить
привить говорят??? а слышится как прибить..
показать весь комментарий
06.04.2021 09:07 Ответить
Слуги всегда будут ДОЛЖНЫ, на то они и слуги, что с них взять.
показать весь комментарий
06.04.2021 09:10 Ответить
Як і зі всім. за що не беруться зелені ідіоти, в зебілів вийшов черговий https://www.youtube.com/watch?v=dSrAzcgo65w ПШИК .
показать весь комментарий
06.04.2021 09:22 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform


https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1379306334068297729 58 мин

"В Украине разрабатывают новый национальный план вакцинации" Степанов В связи с тем, что деньги на предыдущий план украдены, они разработают новый с тем же результатом И так будет до тех пор, пока не сядут все !
показать весь комментарий
06.04.2021 09:33 Ответить
Читаю эту болтовню и нервы не выдерживают.Степанов, ты что вообще придурок? Или понятия не имеешь об арифметике. Поясняю для твердых, 13 млн в месяц(слова Степанова),это 156 млн в год. А ты говоришь, к концу года больше половины населения. Во б...я министр!!!
показать весь комментарий
06.04.2021 10:09 Ответить
С такими "чемпионскими" темпами смертей и выявления новых больных до конца года и вакцинировать будет не кого.
показать весь комментарий
06.04.2021 10:42 Ответить
не может решить проблему с вакцинацией та же власть, которая и создала эту проблему для Украины и ее народа
показать весь комментарий
06.04.2021 11:17 Ответить
Новый план - Как вакцинировать население без вакцины.
показать весь комментарий
06.04.2021 12:00 Ответить
а безвідповідальний уряд зараз-це якраз розплата за вибір який було зроблено кілька років тому..
показать весь комментарий
06.04.2021 15:28 Ответить
 
 