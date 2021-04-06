В Украине за сутки от COVID-19 умерли 430 человек, зафиксированы 13 276 новых случаев заражения, 10 240 человек - выздоровели

13 276 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 6 апреля 2021 года.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"13 276 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 06 апреля 2021 года. В частности, заболели 508 детей и 338 медработников.

Также за минувшие сутки

госпитализированы - 2 545 человек;

летальных случаев - 430;

выздоровели - 10 240 человек;

осуществлено тестирований за сутки - 91 978 (в том числе методом ПЦР - 41 512, методом ИФА - 21 279, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 29 187).

За все время пандемии в Украине

заболели - 1 769 164 человека;

выздоровели - 1 362 379 человек;

летальных случаев - 35 017;

проведено ПЦР-тестов - 8 397 586.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1436) области, г. Киев (1432), Львовской (1105), Киевской (889) и Харьковской (878) областях", - рассказал Степанов.







