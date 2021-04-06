В Украине за сутки от COVID-19 умерли 430 человек, зафиксированы 13 276 новых случаев заражения, 10 240 человек - выздоровели
13 276 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 6 апреля 2021 года.
Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"13 276 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 06 апреля 2021 года. В частности, заболели 508 детей и 338 медработников.
Также за минувшие сутки
госпитализированы - 2 545 человек;
летальных случаев - 430;
выздоровели - 10 240 человек;
осуществлено тестирований за сутки - 91 978 (в том числе методом ПЦР - 41 512, методом ИФА - 21 279, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 29 187).
За все время пандемии в Украине
заболели - 1 769 164 человека;
выздоровели - 1 362 379 человек;
летальных случаев - 35 017;
проведено ПЦР-тестов - 8 397 586.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1436) области, г. Киев (1432), Львовской (1105), Киевской (889) и Харьковской (878) областях", - рассказал Степанов.
Ну ти то сам зелений "графін" за гроші, а звичайним людям така дурня нащо?
Простые объяснения и быстрые решения бывают только у дураков.
думай...те
но меня ПОЛНОСТЬЮ игнорировали большиснтво..
зеленский фактически УБИЛ 100 000 украинцев запустив ковид.
если чел в клетку со львом сажает человека - то это судят как убийство. если чел в страну запустил смертельный вирус - то . .. . . то ЧТО? какие последствия для этого человека?
Судіть самі. Як Ви знаєте, спалення одного кілограма (у наступному тексті кг) природного газу, вкидає в життєвий простір людина 3 кг СО2, видаляє з цього простору 4 кг кисню. Шкода від спалювання інших вуглеводородів, на порядки вища. 0,3% вмісту СО2 в атмосфері, смертельна доза для людини. Але концентрація СО2 менша за смертельну, вбиває імунну систему людини, призводить до виникнення пандемій: COVID-19, раку, туберкульозу,… Жити та дихати стає неможливо. Люди в такій ситуації вбиваються так, як у фашистських душогубках. Зараз душогубкою став увесь світ.
А Ви вірите, що вакцинація вбереже Вас від СО2?
Технічне рішення виходу з кризи є, але політики заради грабунку хворих це рішення ховають.
У рамках програми «Обрій 20», перед пандеміями, я запропонував 18 актуальних проектів, здатних вивести Україну та ЄС на перше місце у Світі по прибуткам, та запобігти пандеміям… Серед інших, є запропонований бізнесовий проект серійного виготовлення пристрою, який видобуває СО2 з атмосфери і перероблює в екологічно чисту енергію.
Параметри пристрою. Повна безвідходність. ККД (коефіцієнт корисної дії) до 95%. Маса пристрою 100 кг. Собівартість серійного зразка, мільйон євро. Потужність 100 КВт год. З одного кг СО2 пристрій отримує 8000 Мвт енергії. Встановлювати пристрій планують на елітні машини BMB, літаки, вертольоти, кораблі… Виготовлення пристрою в Україні, забезпечить українців роботою з гідною зарплатою. Монополізація інновації олігархами - недопустима.
А Ви вірите, що вакцинація (добровільне зараження вірусом COVID-19) вбереже Вас від СО2?
Довідка: політика - це насильницький примітивний обман доведених до відчаю безправних громадян, з метою збагатитись за їх рахунок. Те саме, що і релігія.