Новости Агрессия России против Украины
Двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. За сутки наемники РФ 7 раз срывали "тишину", - штаб ОС

Двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. За сутки наемники РФ 7 раз срывали

За прошедшие сутки, 5 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", неподалеку от населенных пунктов Авдеевка, Лебединское и Водяное, что на Приазовье, вооруженные формирования Российской Федерации осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи населенного пункта Золотое-4 захватчики обстреливали позиции ВСУ из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а возле Новоалександровки - из стрелкового оружия.

"Вследствие вражеского огня двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили пулевые ранения, несовместимые с жизнью.

Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших защитников", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на обстрел российско-оккупационных войск украинские защитники открыли огонь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский воин погиб в результате вражеского обстрела возле Золотого-4, - ОТГ "Север"

"Украинская сторона СЦКК сообщает об активном распространении оккупантами ложной информации и откровенных фейков, целью которых является дискредитация Вооруженных Сил Украины. Информируем, что Вооруженные Силы неизменно придерживаются режим прекращения огня и ранее достигнутых договоренностей", - сообщили в штабе.

Также сообщается, что пророссийские наемники продолжают работы по дооборудованию старых и обустройству новых оборонительных позиций: "5 апреля зафиксировано проведение инженерных работ, вблизи населенного пункта Калиновка, Донецкой области, где представители вооруженных формирований Российской Федерации обустраивали новые оборонительные сооружения в направлении позиций Вооруженных Сил Украины. В тот же день, проводились инженерные работы в направлении передовых позиций украинских защитников в районе Донецкого аэропорта".

"О фактах нарушений украинская сторона СЦКК оперативно сообщила СММ ОБСЕ. Подчеркиваем, Вооруженные Силы Украины неуклонно придерживаются достигнутых договоренностей о прекращении огня и последовательны в выполнении взятых на себя обязательств", - подчеркнули в пресс-центре ОС.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинский воин получил смертельное ранение в результате вражеского обстрела возле Авдеевки, - ОТГ "Восток"

Также сообщается, что по состоянию на 7:00 утра, 6 апреля, обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

"Украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - добавили в штабе.

Двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. За сутки наемники РФ 7 раз срывали тишину, - штаб ОС

Топ комментарии
+31
Пока наших пацанов на Донбассе российские оккупанты расстреливают как в тире, ЗЕ-Бубочка нежиться на песочке в Катаре и рассуждает о соблюдении режима тишины ... И никто не собирает по этому поводу позачергову сесию Верховной рады... Может пора депутатов отправить на передовую в окопы в качестве мишеней?
06.04.2021 08:50 Ответить
+26
Вічна пам'ять полеглим за Батьківщину Героям....

Двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. За добу найманці РФ 7 разів зривали "тишу", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 7366

Воїн, пам'ятай - вбити російську мразь твій обов'язок, чим більше ти вб'єш російських тварюк, тим меншими будуть втрати ВСУ.
Дохлих російсян багато не буває! Вбий російського покидька!Двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. За добу найманці РФ 7 разів зривали "тишу", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 7430
06.04.2021 08:47 Ответить
+26
https://www.facebook.com/portnikov?*************************************************************************************************************-MBzXS0zhZTGyZPVfpGXyaTW1pUBQkWUjV_G6x2CMS9Q5LeuaVy03Svfe7wbQ2OkZybzSYQ0ud0w&__tn__=-UC%2CP-R Віталій Портников

https://www.facebook.com/portnikov/posts/4618621198164244?*************************************************************************************************************-MBzXS0zhZTGyZPVfpGXyaTW1pUBQkWUjV_G6x2CMS9Q5LeuaVy03Svfe7wbQ2OkZybzSYQ0ud0w&__tn__=%2CO%2CP-R 21 год ·

Це і є приголомшливий і непоправний провал української політики і дипломатії після очевидних успіхів останніх тижнів. Обиватель, прихильник Зеленського - як і сам Зеленський - навіть не зрозуміє, який це провал. Тому що ані сам Зеленський, ані його помічники, ані його прихильники взагалі нічого не розуміють у реальному житті. Опонент Зеленського вирішить, що президент відправився до Катару не дарма - а на таємні переговори із російськими можновладцями.

А насправді все просто. Зеленський відправився до Катару просто тому, що відправився до Катару. Просто тому, що йому так захотілося. Просто тому, що ані сам Зеленський, ані його помічники, ані його прихильники не відчувають ніякої відповідальності за нашу країну. Катар - так Катар, чому б і ні?
І це зовсім не означає, що російська загроза зникла. Це означає, що тепер нам просто не будуть особливо довіряти, коли ми будемо про неї говорити. І росіяни можуть відчувати себе набагато більш впевнено - і біля наших кордонів, і на нашій землі.
Не можна голосно кричати "вовки" і демонструвати, що сам ти цих вовків не помічаєш.
06.04.2021 09:01 Ответить
Ця пліснява зараза, вважає, що провівши розмови з "дорослими дядями", вже переклала відповідальність за безпеку України на американців, англійців, НАТО, Європу.
Тому, всім кагалом, можна мотнутися в Катар відпочити від хвилювань, поплавати та принизити керівництво арабської країни підошвами своїх черевиків. Від імені України.
06.04.2021 10:25 Ответить
Точно так же, як вони (бездарні продажні злодюжні брехливі клоуни) переклали відповідальність за зрив (фактично - повний провал) вакцинації проти КОВІД. Спочатку ВР зняли відповідальність з постачальників вакцини за її НЕефективністЬ а далі МОЗ і КМУ переклали відповідальність за зрив щеплень на ... місцеві органи.
Все чіки-пуки: безкарно завозиться в Україну різний непотреб за мільярди бюджетних грошей, стрижутьс "відкати (єстесссно...), люди, медики відмовляються щепитися непровіреними і ннеефективними та навіть шкідливими (!) препаратами, народ хворіє і померає сотнями, а вище керівництво країни і галузі ОЗ, напхавши кишені "відкатами" невинно сидить і обурюється "бездіяльністю місцевих органів". Таке - то...
06.04.2021 11:28 Ответить
Гребаные кондомы, для чего вы наших от Золотого отводили???
06.04.2021 09:09 Ответить
"Вооруженные Силы неизменно придерживаются режим прекращения огня и ранее достигнутых договоренностей" - это издевательство долго воины будут терпеть?! Есть в руководстве страны и армии хоть кто-то с яйцами? Или одни арестовичи с ермаками? А где Наев?

Царство Небесное погибшим, Пуйлу и подпуйловникам - гореть в Огне...
06.04.2021 09:21 Ответить
О фактах нарушений украинская сторона СЦКК оперативно сообщила СММ ОБСЕ. Подчеркиваем, Вооруженные Силы Украины неуклонно придерживаются достигнутых договоренностей о прекращении огня и последовательны в выполнении взятых на себя обязательств", - подчеркнули в пресс-центре ОС - хворі люди..., в нас війскові гинуть вже кожен день, а вони неуклонно..., а скільки потрібно цих смертей на день - 5,10, 50... а наша неуклонность буде тільки зростати...
06.04.2021 09:22 Ответить
Коментарі труть.Цензор вже теж продався? Не подобається,коли дібільного клоуна ображають?
06.04.2021 09:24 Ответить
Внештатный советник.... хехехе
06.04.2021 13:51 Ответить
Поки найвеличніший гріється на сонечку...
06.04.2021 10:05 Ответить
А у відповідь на вбивство українських воїнів, дотримування "режиму тиші", для повної безпеки терористів, ім. ВАЗеленського.
Двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. За добу найманці РФ 7 разів зривали "тишу", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 4816
06.04.2021 10:16 Ответить
Золотое 4 это там где клоун отвел наши войска и обещал вернуть на старые позиции в случае нарушения "перемирия"?
06.04.2021 11:07 Ответить
И не только там. А в плане обещаний так уже рекордсмен.
06.04.2021 11:22 Ответить
Путинило провоцирует Украину на ответку, подтягивает войска для вторжения.( как в Грузию под фишкой " принуждение к миру", правда им таких полномочий не кто не давал) Есть правда один исторический нюанс. Даже полное прекращение любого вида огня со стороны Украины, даже отвод войск ничего не даст, если Раша захочет начать активную стадию войны. А причина.. Да боже мой.. Мы же все знаем из истории как Финляндия в 1939 " первой напала" на СССР, и в том же 1939 Польша тоже " первой напала" на Германию, вторая чеченская война началась как ответ " на якобы подрывы домов в РФ чеченцами" , ввод войск в Афганистан был произведен СССР " по нижайшей просьбе афганского народа" и т.д.
06.04.2021 11:25 Ответить
Так и будет.... только степь подсохнет....Хотят исторически вернуть правобережную....для начала...
06.04.2021 13:53 Ответить
Что бы добраться в правобережную, нужно еще до левого берега дойти. ( Правобережная Украина это на запад от Днепра) Определение стороны реки делается, нужно стоять спиной к истоку , лицом к устью ну а дальше где левая, где правая.) Это для информации.
06.04.2021 14:35 Ответить
Просто Виталик не местный, не разбирается еще в сторонах Украины)
06.04.2021 15:00 Ответить
Это точно.. три класса при тюрьме...Он еще ниже вставил свои " три копейки" Путая левый и правый берег...
06.04.2021 19:39 Ответить
Для информации почитай историю вначале а потом рассказывай....Дети, где вас набирают ? В каких тиктоках?
06.04.2021 18:48 Ответить
Внучек... плохо ты видать учился, я уж молчу про " Историю" Левобережье Украины это от Дона до Днепра, а по другую сторону Правобережная Украина. Не ну такое не знать , это конечно капец... ты хоть в интернете посмотри где что.
06.04.2021 19:45 Ответить
Хехехе так именно та о которой говоришь -левобережная по «вечному миру» и так Российская вместе с Киевом за который ещё и заплатили деньгами полякам.... Русско польская война и Андрусовский мир как предпосылка к «вечному миру» Ну а по Переяславской войско СБХ ...вообще присягает на верность царю ... российскому ..... Ну Мазепа проиграл Петру 1 , предал его Карлу ( хотя и формально объединил 2 Украины) теперь дальше ....а дальше Екатерина уже присоединяет правобережную .... как сказал Дудаев - имперские замашки))) хехех Дети зрите в корень ...
и да самое главное вы же понимаете что Ялтинская конференция не в счёт...вообще)))
06.04.2021 20:12 Ответить
Это все фэнтезийные бредни для слабоумных, так выходит что жена должна бывшему мужу давать потому что раньше были женаты)))))) Мы вам не Мазепу будем показывать, а Сагайдачного.
06.04.2021 20:30 Ответить
Ну так давай на первый канал и скажи там ))))) бугагага Так именно такая риторика и идёт ещё с первой пресс конференции ВВП....Уже дети выросли которые учились на книгах о « великой империи»
Я с ними могу только согласиться с термином « дурачьё малороссское» и то относительно верхушки правительства....Как можно всерьёз воспринимать коксошута и хапуг олигархов...
Сегодня уже 2 погибло.... у Коксошута Катара акта)))
06.04.2021 20:48 Ответить
хехехе... Этож какая тогда по этой логике должна быть Монголия.. От Тихого океана до Венгрии. Смешно А Италия вспоминая границы Римской империи, А владения Испании времен Карла 5.. А Австрия времен 1820 года А Швеция времен 1660 года. а Великобритания времен королевы Виктории, А Польша, в свое время, а Турция, а Иран.., а Китай, Венгрия, Япония да чего там это можно сказать практически о любой стране вплоть до Люксембурга. Вспомнили Андрусовское перемирие, а почему не Полянский мирный договор 1634 к примеру между Московитами и Речью Посполитой.. Шутить изволите.
07.04.2021 12:46 Ответить
Нееее тут логика другая -выбирается и рассматривается самое «удачное» историческое что было у Российской империи))) ....
07.04.2021 12:59 Ответить
Ну тогда восточная Турции ( Карская обл), Илийский край ( Китай), Порт Артур, КВЖД, а то и Маньчжурия от Китая, Южный берег Каспийского моря от Ирана , Польша, Финляндия, Аляска ( США.. правда тут продали лишенцы..), какое то время большая часть Румынии ( Валахия и Молдавия) перед 1812 годом. Иранский Азербайджан во времена 2 й мировой.. Может что и упустил. ( это помимо СССРовских границ). Как говорил Путинило питерских подворотен "границы Рашистана не заканчиваются не где" Мечты о Константинополе и проливах тоже ведь не кто не отменял. Правда начал от почему то не с Турции, Китая, США, Польши, Ирана и даже не Финляндии " очко то не алюминиевое". ( даже) ищет где поразбойничать и не получить поджопника.
07.04.2021 13:13 Ответить
Самое удачное ...ну конечно такое, за что не дадут поджопник))))
07.04.2021 15:22 Ответить
Неее «вечный мир» позднее 1686 - темболее и экземпляр есть)))) в музее у РФ))))
Никто же не обсуждает Ялтинскую конференцию... хехехе....
Вот Германия доиграется и введут санкции за СП2 - разделят как после 2 мировой....бугагага
07.04.2021 13:05 Ответить
А членограй поехал советовать арабам как чемпионат мира по футболу проводить
06.04.2021 11:38 Ответить
Наркоман
06.04.2021 13:52 Ответить
Царство Небесне, вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
06.04.2021 11:40 Ответить
Двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. За добу найманці РФ 7 разів зривали "тишу", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 8190

...
06.04.2021 12:03 Ответить
Якщо після загибелі відразу 4-х наших хопців у когось ще були якісь сумніви (трагічна випадковість і т.п.), то тепер вони мають вивітритись вмить. Звичайно, "Бубочці" байдуже. Та ось Кулебі, Дещиці, Огризкові, Тарасюкові... та всій народній дипломатії - ні! На запит дипломата США путлерівський лакей пєсков вже дав "достойную одповєдь" ( в стилі нахабно-сралінських напівультиматумів). Окрім як на себе, ми маємо надіятись на Туреччину та Польщу. І турки, і поляки винятково хоробрі і вмілі воїни - із московитом не порівняти. Але як вибити їх зі стану байдужості? Турків необхідно щоденно переконувати: якщо московити окупують Одесу, то відразу вирине проблема Босфору й Дарданеллів, як "ісконно русскіх зємєль" (бо так було сотні раз між 1480 і 1945 роками). До того ж, турки страшенно завинили перед кримотатарами! Поляки чудово знають, але зараз трохи призабули: якщо московські танки опиняться перед Києвом, то завтра вони вже будуть перед Варшавою! Сумнівів бути не може!!!
06.04.2021 12:30 Ответить
Не Мыкола - туркам напомнят что из-за Польши и Украины вышли из Очень зря вышли из «османского мира» скажут нехорошо тогда получилось но кто же знал что вот такая сякая эта Украина и не может она сама по себе жить - мешает всем.... И закроют глаза на курдов и спорные территории армян.... хехе геополитики))))
06.04.2021 20:51 Ответить
Польша? Бугагага - через 10 лет напыжились за «самолёт» который как оказалось « упал ... сам, в дребезги» И что ? Такая помпа ...... я аж сам офигел..... Но больше всего офигела Меркель ( шредер ее Ещё трубой тыкнул снизу) И сказала Меркель полякам - не надо заводиться все уже успокоилось ..... и такнки им перебросила для успокоения ъъъъ.... бугагагага эксперты........ де Юлька ещё камуфляж не одела с эполетами)
06.04.2021 20:55 Ответить
а придурок в Катаре футбол обсуждает.....
06.04.2021 13:22 Ответить
А чем все-таки занимается вроде вполне боевой генерал Наев?
06.04.2021 14:58 Ответить
 
 