Двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. За сутки наемники РФ 7 раз срывали "тишину", - штаб ОС
За прошедшие сутки, 5 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", неподалеку от населенных пунктов Авдеевка, Лебединское и Водяное, что на Приазовье, вооруженные формирования Российской Федерации осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи населенного пункта Золотое-4 захватчики обстреливали позиции ВСУ из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а возле Новоалександровки - из стрелкового оружия.
"Вследствие вражеского огня двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили пулевые ранения, несовместимые с жизнью.
Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших защитников", - сказано в сообщении.
Отмечается, что на обстрел российско-оккупационных войск украинские защитники открыли огонь.
"Украинская сторона СЦКК сообщает об активном распространении оккупантами ложной информации и откровенных фейков, целью которых является дискредитация Вооруженных Сил Украины. Информируем, что Вооруженные Силы неизменно придерживаются режим прекращения огня и ранее достигнутых договоренностей", - сообщили в штабе.
Также сообщается, что пророссийские наемники продолжают работы по дооборудованию старых и обустройству новых оборонительных позиций: "5 апреля зафиксировано проведение инженерных работ, вблизи населенного пункта Калиновка, Донецкой области, где представители вооруженных формирований Российской Федерации обустраивали новые оборонительные сооружения в направлении позиций Вооруженных Сил Украины. В тот же день, проводились инженерные работы в направлении передовых позиций украинских защитников в районе Донецкого аэропорта".
"О фактах нарушений украинская сторона СЦКК оперативно сообщила СММ ОБСЕ. Подчеркиваем, Вооруженные Силы Украины неуклонно придерживаются достигнутых договоренностей о прекращении огня и последовательны в выполнении взятых на себя обязательств", - подчеркнули в пресс-центре ОС.
Также сообщается, что по состоянию на 7:00 утра, 6 апреля, обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
"Украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - добавили в штабе.
Воїн, пам'ятай - вбити російську мразь твій обов'язок, чим більше ти вб'єш російських тварюк, тим меншими будуть втрати ВСУ.
Дохлих російсян багато не буває! Вбий російського покидька!
Це і є приголомшливий і непоправний провал української політики і дипломатії після очевидних успіхів останніх тижнів. Обиватель, прихильник Зеленського - як і сам Зеленський - навіть не зрозуміє, який це провал. Тому що ані сам Зеленський, ані його помічники, ані його прихильники взагалі нічого не розуміють у реальному житті. Опонент Зеленського вирішить, що президент відправився до Катару не дарма - а на таємні переговори із російськими можновладцями.
А насправді все просто. Зеленський відправився до Катару просто тому, що відправився до Катару. Просто тому, що йому так захотілося. Просто тому, що ані сам Зеленський, ані його помічники, ані його прихильники не відчувають ніякої відповідальності за нашу країну. Катар - так Катар, чому б і ні?
І це зовсім не означає, що російська загроза зникла. Це означає, що тепер нам просто не будуть особливо довіряти, коли ми будемо про неї говорити. І росіяни можуть відчувати себе набагато більш впевнено - і біля наших кордонів, і на нашій землі.
Не можна голосно кричати "вовки" і демонструвати, що сам ти цих вовків не помічаєш.
Тому, всім кагалом, можна мотнутися в Катар відпочити від хвилювань, поплавати та принизити керівництво арабської країни підошвами своїх черевиків. Від імені України.
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
