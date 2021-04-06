За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 12 856 человек, всего - 304 680, - Степанов

304 678 человек в Украине получили по одной дозе COVID-вакцины, завершили вакцинацию (получили две дозы) - 2 человека.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"12 856 человек привиты против COVID-19 в сутки 5 апреля 2021 в Украине. 304 680 человек привиты с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 304 678 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 2 человека", - рассказал министр.

По данным министра, прививки проводились 132 мобильными бригадами по иммунизации и 619 пунктами вакцинации.

"По состоянию на 5 апреля 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записался 413 561 человек", - добавил Степанов.

Больше всего за минувшие сутки прививок от коронавируса сделали в Киеве (1 710), Днепропетровской (1 010) и Винницкой (750) областях, меньше всего - в Киевской (0), Херсонской (10) и Черниговской (100) областях.