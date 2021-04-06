За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 12 856 человек, всего - 304 680, - Степанов
304 678 человек в Украине получили по одной дозе COVID-вакцины, завершили вакцинацию (получили две дозы) - 2 человека.
Об этом на странице в сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"12 856 человек привиты против COVID-19 в сутки 5 апреля 2021 в Украине. 304 680 человек привиты с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 304 678 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 2 человека", - рассказал министр.
По данным министра, прививки проводились 132 мобильными бригадами по иммунизации и 619 пунктами вакцинации.
"По состоянию на 5 апреля 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записался 413 561 человек", - добавил Степанов.
Больше всего за минувшие сутки прививок от коронавируса сделали в Киеве (1 710), Днепропетровской (1 010) и Винницкой (750) областях, меньше всего - в Киевской (0), Херсонской (10) и Черниговской (100) областях.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Супер быстрые темпы вакцинации!
Вирус со смеху дохнет...
ну как так шо даже Африканцы смеются? Стебанов если реально эту куртку купил, при такой "работе", то это даже не дно, это даже не верится шо мона так плевать вна народ