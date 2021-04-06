За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 12 856 человек, всего - 304 680, - Степанов

РУС
304 678 человек в Украине получили по одной дозе COVID-вакцины, завершили вакцинацию (получили две дозы) - 2 человека.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"12 856 человек привиты против COVID-19 в сутки 5 апреля 2021 в Украине. 304 680 человек привиты с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 304 678 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 2 человека", - рассказал министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине разрабатывают новый национальный план вакцинации: до конца года мы должны привить большую часть населения, - Степанов

По данным министра, прививки проводились 132 мобильными бригадами по иммунизации и 619 пунктами вакцинации.

"По состоянию на 5 апреля 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записался 413 561 человек", - добавил Степанов.

Больше всего за минувшие сутки прививок от коронавируса сделали в Киеве (1 710), Днепропетровской (1 010) и Винницкой (750) областях, меньше всего - в Киевской (0), Херсонской (10) и Черниговской (100) областях.

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) статистика (2312) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18609) коронавирус (17042)
06.04.2021 08:28 Ответить
"за минувшие сутки прививок от коронавируса сделали меньше всего - в Киевской (0), Херсонской (10) и Черниговской (100) областях."

Супер быстрые темпы вакцинации!
06.04.2021 08:32 Ответить
Мощно...😃
Вирус со смеху дохнет...
06.04.2021 08:35 Ответить
я заметил шо на почти все зашквары власти реагирую - тануваснаПутина, этого же быть не может шоб ТАКОЕ творить то... и почти всегда это подтверждается... ну даже не верю до конца шо при "работе" Стебанова мона купить куртку шо стоит как пару хат в райцентре. это какой же православной личностью быть надо шоп так плевать вна народ.... который тоже православный
06.04.2021 08:52 Ответить
06.04.2021 08:36 Ответить
он хвалится так? это как бы Путин шевелюрой хвастался.
ну как так шо даже Африканцы смеются? Стебанов если реально эту куртку купил, при такой "работе", то это даже не дно, это даже не верится шо мона так плевать вна народ
06.04.2021 08:50 Ответить
Чого Київська область третій день нуль уколів?????
06.04.2021 11:50 Ответить
 
 