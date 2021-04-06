Пентагон внимательно следит за военной активностью РФ в Арктике, - Кирби

США выступают против милитаризации Арктики и ведут наблюдение за активностью России в этом регионе

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил в понедельник пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, отвечая на вопрос о наращивании РФ военного присутствия в Арктике.

"Очевидно, мы очень внимательно отслеживаем (российскую активность. - Ред.). Никто не хочет видеть, как Арктика становится милитаризованным регионом", - сказал Кирби на брифинге.

Он отметил, что Арктика играет ключевую роль для безопасности США и является потенциальным связующим звеном между США, Европой и Индо-Тихоокеанским регионом, в результате чего она может быть "уязвимой для расширяющегося соперничества".

Кирби добавил, что Вашингтон нацелен на защиту интересов в Арктике при помощи поддержания основанного на правилах миропорядка и, в особенности, через связи США с региональными союзниками и партнерами.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россия наращивает в Арктике беспрецедентное количество войск и испытывает там новое оружие, - CNN. ФОТО

В то же время Кирби отказался озвучить детали американских разведывательных оценок относительно активности РФ в регионе.