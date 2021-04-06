РУС
Пентагон внимательно следит за военной активностью РФ в Арктике, - Кирби

США выступают против милитаризации Арктики и ведут наблюдение за активностью России в этом регионе

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил в понедельник пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, отвечая на вопрос о наращивании РФ военного присутствия в Арктике.

"Очевидно, мы очень внимательно отслеживаем (российскую активность. - Ред.). Никто не хочет видеть, как Арктика становится милитаризованным регионом", - сказал Кирби на брифинге.

Он отметил, что Арктика играет ключевую роль для безопасности США и является потенциальным связующим звеном между США, Европой и Индо-Тихоокеанским регионом, в результате чего она может быть "уязвимой для расширяющегося соперничества".

Кирби добавил, что Вашингтон нацелен на защиту интересов в Арктике при помощи поддержания основанного на правилах миропорядка и, в особенности, через связи США с региональными союзниками и партнерами.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россия наращивает в Арктике беспрецедентное количество войск и испытывает там новое оружие, - CNN. ФОТО

В то же время Кирби отказался озвучить детали американских разведывательных оценок относительно активности РФ в регионе.

Сидить чукча на скелі, дивиться в бік Аляски і кричить: "Нищеброды! Голодранцы!" Інший підходить: "Ти про кого?". "Та про американців, звичайно. Аляску купили, а на Чукотку що, грошей не вистачило? Голодранцы! Нищеброды!
Хех. Лаптєдєрєвня як на долоні. Видно навіть сортир з діркою.
вы так следить будете их передвижение до Аляски
Хех. Лаптєдєрєвня як на долоні. Видно навіть сортир з діркою.
Кацапню заморозить и сказать- "Аста лависта,бэби".
вы так следить будете их передвижение до Аляски
Хутин там защищает рускоговорящих пингвинов?
там нет пингвинов....
Коцапы завезут и свои паспорта им выдадут...
Сидить чукча на скелі, дивиться в бік Аляски і кричить: "Нищеброды! Голодранцы!" Інший підходить: "Ти про кого?". "Та про американців, звичайно. Аляску купили, а на Чукотку що, грошей не вистачило? Голодранцы! Нищеброды!
Почитай в інеті за чукчів. Вони бійці. ******* і московитских "казачков" і алеутських ескімосів коли це ще не було мейнстрімом.
А обеспокоенность проявляет? А глубокую обеспокоенность? Если серьйозно , то авторитет Пентагона и НАТО за последние 20 лет сильно подупал, никто теперь в Африке и Азии неоглядывается на то ,что скажут в Пентагоне - делают все что хотят.
нато в основном состоит из демократических стран, а в таковых ценность человеческой жизни слишком велика для ведения боевых действий, поэтому нато воюет только там, где им не могут дать отпор, этим авторитет не поднимешь
Внимательно наблюдают ... За Арктикой, за Сирией, за Приднестровьем, за Чечней, за Грузией, за Крымом/Донбасом
Кто-то наблюдает, а кто-то делает.
Что охранять в Арктике? Одно месторождение на Ямале освоили, и газа на 50 лет в ЕС будут качать. А так, США следят, потому что сделать ничего не могут. У США, ОДИН ледокол "Полар стар", которому 40 лет.
