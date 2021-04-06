РУС
2 585 36

"Слуга народа" Радуцкий прогнозирует, что от COVID-19 в Украине нужно будет вакцинироваться раз в год: "Это еще одна причина мировой войны за рынок"

Украине необходимо привыкать к новой реальности, что вакцинироваться от коронавируса придется раз в год, как, например, от гриппа.

Как информирует Цензор.НЕТ, такое мнение высказал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в интервью РБК-Украина.

По его словам, пока не будет провакцинировано 80% населения земного шара, пандемия не закончится: "Тем более, что вирус мутирует. Хорошо, что сейчас доказано, что AstraZeneca, Pfizer и Sinovac работают и против британского штамма".

"Дальше мы будем смотреть - действует или не действует. Единственное, что я бы хотел сказать - у нас новая реальность не только с локдаунами, у нас новая реальность и с вакцинацией. Мы уже привыкли, что раз в году нужно вакцинироваться от гриппа, и мой прогноз, что раз в году теперь нужно будет вакцинироваться от COVID. Это еще одна причина мировой войны за рынок", - сообщил Радуцкий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина постепенно выходит на пик третьей волны коронавируса, - "слуга народа" Радуцкий

Как сообщалось ранее, на сегодняшний день 304 678 человек в Украине получили по одной дозе COVID-вакцины, завершили вакцинацию (получили две дозы) - 2 человека.

+3
Кароче будем теперь всю жизнь ходить в масках и колоцца индийским шмурдяком?
06.04.2021 08:57 Ответить
+3
Я це відразу сказав, як тільки вони почали проводити цей теракт та злочинний соціальний експеримент. Тепер все ваше люди нікчемне життя буде проходити від "пандемії" до пандемії і від "вакцини" до вакцини. Вікно Овертона і ящик Пандори відкритий. А все інше закрили...
06.04.2021 09:01 Ответить
+3
...зелебобики, у вас после каждой дозы новая реальность
...зелебобики, у вас после каждой дозы новая реальность
06.04.2021 09:03 Ответить
06.04.2021 08:57 Ответить
Стоит вспомнить фильм "Через тернии к звёздам".
06.04.2021 09:24 Ответить
Академик разводных наук!
06.04.2021 08:57 Ответить
Надо производить свою вакцину ,хотя бы по лицензии.Нельзя быть вечным попрошайкой.И не не Спутник,а что -нибудь приличное.
06.04.2021 08:58 Ответить
Примат лисий прямоходячий це СУПЕР ПАРАЗИТ, крім того що він живе за рахунок природніх ресурсів планети він ще й живе і використовує собі подібних. Тому кінець в нього буде сумний, Бо крім знищення тіла господаря на якому він паразитує він знищує сам себе з середини. А найстрашніший ворог, як я завжди кажу це ворог внутрішній.
06.04.2021 08:59 Ответить
Грипп сезонный! Ковид нет.
Что бы вакцина действовала нужно прививаться 2-3 раза в год. А если вакцина трехэтапная - будем колоться каждый месяц.
06.04.2021 09:03 Ответить
29.09.2021 21:54 Ответить
уже и не смешно - дурак говорит шо надо раз в год укол, но темпы такие шо Моисей меньше времени водил пастухов по пустыне....
что он Перун побери, такое несет? видать что-то таки уколол, но не вакцину?
06.04.2021 09:04 Ответить
Такое впечатление что это ЧМО не знает как приобретается иммунитет у человечества к различным инфекциям! Что это естественный путь !
06.04.2021 09:05 Ответить
В условиях мутации вируса, иммунитет справляется так себе. Но то что это ЧМО делает с ежегодной прививки какую-то сенсацию, говорит только о том что Радуцкий как был фельдшером, так им и остался
06.04.2021 09:12 Ответить
І як ти дожив до свого віку з мутаціями різних респіраторно-синцитіальних, аденовірусів, парагрипозних і грипозних вірусів, одних видів яких - близько двох сотень, якщо імунітет "справляєтья так сєбє"?https://grippua.com.ua/respiratorno-syntsytialna-infektsiia-u-ditey-profilaktyka-ta-likuvannia-hrvi/

06.04.2021 09:52 Ответить
Ты дурак?
06.04.2021 09:58 Ответить
Відповідь буде?
06.04.2021 10:00 Ответить
Точно дурак...Изучи понятие термина "иммунитет" и больше не морочь мои фаберже
06.04.2021 10:05 Ответить
Я питаю, як ти до свого віку дожив з вірусами поруч, чи ти думаєш, шо не хворів на них?
Одна з найпоширеніших:

Респіраторно-синцитіальна інфекція (РС-інфекція) •Ускладнення. •абсцес, • гангрена легенів, • гнійний плеврит, •емпієма плеври, •гнійний перикардит, •медіастиніт. •Смерть у важких випадках наступає від пневмонії, легеневих ускладнень, обумовлених вторинною інфекцією, а також генералізацією інфекції. Абсцедуюча пневмония
06.04.2021 10:10 Ответить
Ясно учиться ты не хочешь. Смешал в кучу различных мнфекционных заболеваний, тем самым подчеркнул что ты полный. мягко говоря, дятел. Тратить время на просвещение дуралеев нет никакого желания
06.04.2021 10:22 Ответить
Ок. Як часто ти вживаєш антибіотики?
06.04.2021 10:25 Ответить
ты лучше не позорься, танкист. Твои познания в медицине не смешат, а просто раздражают. Как можно в 21 веке быть таким умственно убогим. Напомню для танкиста. Речь шла о Ковиде - вирусном заболевании. теперь про антибиотики. Антибиотики - это препараты, применяемые для лечения бактериальных инфекций. Они не действуют против вирусных и многих других инфекций.
.у тебя гангрена головного мозга. Подскажу. лучшее средство от гангрены - ампутация.
Ликбез закончен. Тема закрыта
06.04.2021 10:43 Ответить
Прості питання, а відповідей нема. Ок, скіки раз в житті лікарі тобі призначали антибіотики в зв'язку з ускладненнями?
06.04.2021 11:16 Ответить
Какое же ты тупое. Как можно ответить на дурацкие вопросы.Трудно объяснить человеку таблицу умножения, когда он считать не умеет. Просьба. Больше не пиши мне свою чушь. Просто купи БМЭ для начала
06.04.2021 11:30 Ответить
><
06.04.2021 11:42 Ответить
дибил ты слышал слово мутация???
показать весь комментарий
ты кому пишешь, баран?
06.04.2021 10:44 Ответить
Дебилоиды, вы хоть для одного раза всех вакциной (а не шмурдяком) обеспечьте!
06.04.2021 09:08 Ответить
хоть раз в жизни попробуйте..
06.04.2021 09:10 Ответить
Нет в Украине более грамотного эпидемиолога чем фельдшер Радуцкий
06.04.2021 09:13 Ответить
И кто же у нас вакцинировался каждый год от гриппа ?
Разве ,что сам Радуцкий.
06.04.2021 09:14 Ответить
когда появится штам убивающий процентов 50 из больных, ты первый побежишь вакцинироваться)))
06.04.2021 10:37 Ответить
ты его разработаешь?

уверен что получится? многие пытались...
29.09.2021 21:55 Ответить
Я старався всю свою родину прививатит від грипа кожний рік і приблизно в 2004 році мені пощастило привитись американською прививкою різницю відчув що таке індія європа і США навіть не порівнюються так само із ковідом а лохам треба навішати лапшитна вуха
06.04.2021 09:36 Ответить
Істерички, ви ж згодні з... радуцьким, який ще раз підтвердив, шо в них нема мети шось побороти, як віспу свого часу, така боротьба нагадує боротьбу з грипом - нікуди він не подівся.
06.04.2021 09:44 Ответить
Потому то россия и стремиться занять рынок своей вакциной, хотя самим не хватает! Всем уже понятно что будет дальше
06.04.2021 10:36 Ответить
как бы украинский МОЗ не занимался воплощением рашистского сценария вакцинации украинского народа.Не завозят (саботирцуют) вакцины мировых производителей до тех пор пока в конечном итоге ,такие как степанов с крадуцким и ляшками не начнут вешать народу на уши мантру-"все в мире нам обещали вакцину и нас оставили и теперь вакцин нет ,выход один вакцина от "мышебратьев"
06.04.2021 11:12 Ответить
 
 