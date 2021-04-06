"Слуга народа" Радуцкий прогнозирует, что от COVID-19 в Украине нужно будет вакцинироваться раз в год: "Это еще одна причина мировой войны за рынок"

Украине необходимо привыкать к новой реальности, что вакцинироваться от коронавируса придется раз в год, как, например, от гриппа.

Как информирует Цензор.НЕТ, такое мнение высказал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в интервью РБК-Украина.

По его словам, пока не будет провакцинировано 80% населения земного шара, пандемия не закончится: "Тем более, что вирус мутирует. Хорошо, что сейчас доказано, что AstraZeneca, Pfizer и Sinovac работают и против британского штамма".

"Дальше мы будем смотреть - действует или не действует. Единственное, что я бы хотел сказать - у нас новая реальность не только с локдаунами, у нас новая реальность и с вакцинацией. Мы уже привыкли, что раз в году нужно вакцинироваться от гриппа, и мой прогноз, что раз в году теперь нужно будет вакцинироваться от COVID. Это еще одна причина мировой войны за рынок", - сообщил Радуцкий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина постепенно выходит на пик третьей волны коронавируса, - "слуга народа" Радуцкий

Как сообщалось ранее, на сегодняшний день 304 678 человек в Украине получили по одной дозе COVID-вакцины, завершили вакцинацию (получили две дозы) - 2 человека.