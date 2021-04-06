Комендантский час вряд ли будет введен, но мы должны усилить патрули Нацполиции и Нацгвардии, - "слуга народа" Радуцкий

РУС
Глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения, нардеп от "Слуги народа" Михаил Радуцкий надеется, что в Украине не будут вводить комендантский час. Однако, усилят патрули Нацполиции и Нацгвардии.

Об этом он заявил в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, президента Владимира Зеленского "обвинят во всех смертных грехах", когда будет голосование в Раде по поводу введения коменданского часа.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Разработанный Кабмином план вакцинации пока что не срабатывает, - "слуга народа" Радуцкий

"Поэтому я надеюсь, что комендантский час вряд ли будет введен, хотя может быть разная ситуация. Но то, что мы должны усилить патрули Национальной полиции и Национальной гвардии в городах, в селах, на транспорте - это однозначно", - заявил он.

Напомним, мэр Киева заявил, что комендантский час может появиться как противоэпидемическая мера, если будут зашкаливать цифры по заболеваемости COVID-19.

карантин (16729) комендантский час (172) Радуцкий Михаил (288) COVID-19 (18609) коронавирус (17042)
+2
...у кого цепь длиннее - тот и комендант
06.04.2021 09:01 Ответить
+1
Как это поможет в борьбе с коронавирусом и если введут коммендантский час, то кто будет главным коммендантом страны?
06.04.2021 08:58 Ответить
+1
И каково цель патрулирования? Дол-бы!
06.04.2021 09:02 Ответить
Как это поможет в борьбе с коронавирусом и если введут коммендантский час, то кто будет главным коммендантом страны?
06.04.2021 08:58 Ответить
...у кого цепь длиннее - тот и комендант
06.04.2021 09:01 Ответить
у главного "коменданта" страны уголовная неприкосновенность. Но то не надолго
06.04.2021 09:04 Ответить
это означает . что главзебил договорился в катаре с кацапами о новой сдаче интересов страны и желает ужесточить надзор за стадом что бы не стало бурлить .
06.04.2021 09:15 Ответить
радуцкий будет торговать масками, а мусора его охранять ...
06.04.2021 09:00 Ответить
слуги_народа - унылое ГОВНО
06.04.2021 09:00 Ответить
И каково цель патрулирования? Дол-бы!
06.04.2021 09:02 Ответить
Боротьба за мир.
06.04.2021 09:26 Ответить
усилить, в пустом метро..
06.04.2021 09:08 Ответить
Як можна усіліть ноль?
06.04.2021 09:09 Ответить
Что понравилось ,так то ,что в заглавии относительно Радуцкого слова
" слуга народа " взяты в кавычки .
06.04.2021 09:10 Ответить
Правильно! Давайте ще 10 заступників Авакову. Ну і матдопомогу роботягам бо як же ще..?
06.04.2021 10:12 Ответить
У полиции больше дел нет, только бумажки на входе в метро проверять, работнички
06.04.2021 10:14 Ответить
 
 