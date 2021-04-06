Комендантский час вряд ли будет введен, но мы должны усилить патрули Нацполиции и Нацгвардии, - "слуга народа" Радуцкий

Глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения, нардеп от "Слуги народа" Михаил Радуцкий надеется, что в Украине не будут вводить комендантский час. Однако, усилят патрули Нацполиции и Нацгвардии.

Об этом он заявил в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, президента Владимира Зеленского "обвинят во всех смертных грехах", когда будет голосование в Раде по поводу введения коменданского часа.

"Поэтому я надеюсь, что комендантский час вряд ли будет введен, хотя может быть разная ситуация. Но то, что мы должны усилить патрули Национальной полиции и Национальной гвардии в городах, в селах, на транспорте - это однозначно", - заявил он.

Напомним, мэр Киева заявил, что комендантский час может появиться как противоэпидемическая мера, если будут зашкаливать цифры по заболеваемости COVID-19.