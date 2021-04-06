35-40 тыс. случаев коронавируса за сутки могут быть катастрофой для Украины, - "слуга народа" Радуцкий

Если количество больных COVID-19 за сутки превысит 35-40 тыс. человек, то врачи будут вынуждены выполнять протокол очереди.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "РБК-Украина" заявил глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий.

"Если в начале эпидемии для нас была катастрофа 5 тысяч заболевших в сутки, осенью была катастрофа 25 тысяч, то на сегодня, по словам министра здравоохранения, 35-40 тысяч в сутки при нынешнем проценте госпитализаций. В отличие от первых двух волн, сейчас процент госпитализаций очень высокий", - отметил парламентарий.

По словам Радуцкого, если это произойдет, то врачи будут вынуждены выполнять протокол очереди.

"Это когда врач будет выбирать, кого спасать, а кого нет. Я бы врагам этого не пожелал. Я бы даже России такого не пожелал при всей нелюбви. Это те вещи, когда врач вынужден собой подменить бога, решать, спасать жизнь человеку или нет. Вот это - катастрофа", - подчеркнул нардеп.

