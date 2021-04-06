РУС
Новости Коронавирус и карантин
2 323 20

35-40 тыс. случаев коронавируса за сутки могут быть катастрофой для Украины, - "слуга народа" Радуцкий

35-40 тыс. случаев коронавируса за сутки могут быть катастрофой для Украины, -

Если количество больных COVID-19 за сутки превысит 35-40 тыс. человек, то врачи будут вынуждены выполнять протокол очереди.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "РБК-Украина" заявил глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий.

"Если в начале эпидемии для нас была катастрофа 5 тысяч заболевших в сутки, осенью была катастрофа 25 тысяч, то на сегодня, по словам министра здравоохранения, 35-40 тысяч в сутки при нынешнем проценте госпитализаций. В отличие от первых двух волн, сейчас процент госпитализаций очень высокий", - отметил парламентарий.

По словам Радуцкого, если это произойдет, то врачи будут вынуждены выполнять протокол очереди.

"Это когда врач будет выбирать, кого спасать, а кого нет. Я бы врагам этого не пожелал. Я бы даже России такого не пожелал при всей нелюбви. Это те вещи, когда врач вынужден собой подменить бога, решать, спасать жизнь человеку или нет. Вот это - катастрофа", - подчеркнул нардеп.

карантин (16729) Радуцкий Михаил (288) COVID-19 (18609) коронавирус (17042)
Топ комментарии
+13
Катастрофа для Украины - это ваш гребаный цЫрк. Остальное - только следствие.
06.04.2021 09:11 Ответить
+9
"Слуга Урода" это катастрофа для Украины,а уже потом смертельная пандемия
06.04.2021 09:09 Ответить
+5
И это чмо ...которое продало все маски и другие средства защиты в самом начале пандемии...и тем самым обеспечило рост щаболеваемости позволяет себе что то там вякать о катастрофе???
06.04.2021 09:13 Ответить
"Слуга Урода" это катастрофа для Украины,а уже потом смертельная пандемия
06.04.2021 09:09 Ответить
а в 35 тысяч все евреи попадут мусульманские ублюдки кацапские проститутки что во власти засели?? бубочка например его выводок вместе с Ленкой а может просто перестать воровать МИИЛЛИАРДЛАМИ И СДЕЛАТЬ ТАК ЧТОБЫ НАША МЕДИЩИНА МОГЛА И 50 ТЫСЯЧ В СУТКИ СПОКОЙНО ОБСЛУЖИВАТЬ БЕЗ НАПРЯГА... ублюдки когда вы твари во власти то освободите Украину от своего животного существования???!!
06.04.2021 09:23 Ответить
Какой-то он неправильный этот слуга урода. Ему же бубачка ясно сказал, что мы ЧМОпионы по борьбе с пандемией.
06.04.2021 09:10 Ответить
Катастрофа для Украины - это ваш гребаный цЫрк. Остальное - только следствие.
06.04.2021 09:11 Ответить
кРадуцкий, успешный клоун этого цирка-балагана...
06.04.2021 09:51 Ответить
у крадуцкого кляп выпал??
06.04.2021 09:11 Ответить
Проданные, в начале эпидемии, маски по ночам не снятся ?
06.04.2021 09:13 Ответить
И это чмо ...которое продало все маски и другие средства защиты в самом начале пандемии...и тем самым обеспечило рост щаболеваемости позволяет себе что то там вякать о катастрофе???
06.04.2021 09:13 Ответить
Он не ЧМО! Он успешный Миша - фельдшер, которому в ноги кланяются профессора!
06.04.2021 09:41 Ответить
Фінляндія вакцинувала більшість населення. В чому ж секрет успіху? Може президентом обрали російьского шоумена, який зробив кар'єру в квнах? Ні. Президент Фінляндії - фінансист, банкір, юрист, політичний діяч з 30-м стажем. Не може ж бути, що український нарід щось зробив не так?
06.04.2021 09:20 Ответить
Схоже що слугам урода цей план точно вдастся без затримок і зривів.
06.04.2021 09:21 Ответить
Ну видимо 73% хотели именно этого.
06.04.2021 09:24 Ответить
Это дерьмо разве не видит, что катастрофа происходит уже сейчас? Что "мастера спорта по борьбе с Ковид" просрали в чистую. Смертность от короновируса в Украине выше , чем в Гвинее и Габоне. Про Штаты и разговора нет
06.04.2021 09:27 Ответить
Смертность не выше, там просто не поняли, что можно приписывать и получать за это деньги, у меня за прошлый год, тётя умерла от инфаркта, а дядя от "рака", угадайте, что написали в выписке о смерти???
20.09.2021 13:57 Ответить
понятно, что Ковид. Только что это меняет. Что на первом этапе ни масок. ни кислорода, ни вакцин не было?
20.09.2021 16:17 Ответить
Катастрофа - это ваша политсила, все остальное в стране - последствия.
06.04.2021 09:32 Ответить
Маленький вопрос: "А где тут платная очередь и почем крайнее место?"
06.04.2021 09:39 Ответить
Так и будет - я верю в ЗЕбилов, они смогут!
06.04.2021 09:45 Ответить
73% ідіоти, а зробили це ви, разом!
06.04.2021 09:55 Ответить
Я бы врагам этого не пожелал Я бы даже России такого не пожелал при всей нелюбви-но для украинского народа постарались с любовью,что бы такое было возможным
06.04.2021 11:15 Ответить
 
 