ФСБ пытала голодом больного диабетом крымского татарина Кадырова для подписания явки с повинной, - адвокат Ладин

В ФСБ Крыма после задержания гражданского журналиста Айдера Кадырова несколько часов не пускала защитника и пытала его голодом, зная, что он страдает сахарным диабетом.

Об этом заявил адвокат крымского татарина Алексей Ладин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крымскую солидарность".

"Ладин рассказал в суде, как он не мог попасть к своему подзащитному в здание ФСБ с 9 часов утра до 22:30 ночи. Увидеться с Айдером Кадыровым ему удалось только после того, как тот подписал явку с повинной - под давлением ФСБ. Сотрудники сказали, что не дадут ему поесть, пока тот не подпишет документ. Позже он обжаловал его вместе с адвокатом.

Кроме того, адвокат обратил внимание на то, что все следственные действия в отношении его подзащитного в нарушение закона были проведены следователем до установления статуса Кадырова.

Также отмечается, что защита предоставила "суду" оккупантов документы, доказывающие наличие диабета 1 типа у Айдера Кадырова — в течение дня он должен получать 4 инъекции инсулина и придерживаться строгой диеты во избежание осложнений, психологический стресс ему строго противопоказан. Это ляжет в основу прений стороны защиты.

Адвокат настаивал о приобщении к материалам "дела" скриншотов его переписки со следователем ФСБ Шерстюковым, в которой сообщалось о диагнозе подзащитного и о том, что отказ в предоставлении ему пищи приравнивается к пыткам. Однако "суд" отказал в данном ходатайстве.

Другое ходатайство – о направлении запроса в ФСБ РФ для установления местонахождения и судьбы Умиджона Дададжонова суд удовлетворил.

По словам адвоката Лили Гемеджи, данная информация необходима для прекращения "дела о недоносительстве".

Гемеджи сообщила, что есть обстоятельства, которые "позволяют полагать, что Дададжонов мертв, и если эта информация подтвердится, то дело в отношении его будет закрыто".

Следующее судебное заседание назначено на 9 апреля.

Отметим, что 31 августа 2020 года после утренних обысков в домах крымских татар были задержаны четыре человека: корреспондент и стример "Крымской солидарности" Айдер Кадыров из Нижнегорского района, религиозный деятель Ридван Умеров, сотрудник МЧС Айдер Аблякимов из Судака и строитель Энвер Топчи в Советском районе Крыма. Силовики доставили их в здание УФСБ Крыма в Симферополе и несколько часов не допускали к ним адвокатов.

Позже стало известно, что следователь ФСБ Крыма Валерий Шерстюков возбудил в отношении них уголовные дела и предъявил обвинение по ст. 205.6 Уголовного кодекса Российской Федерации, якобы все они вступали в переписку с Умиджоном Дададжоновым, находившимся на Ближнем Востоке, и не сообщили об этом в правоохранительные органы.