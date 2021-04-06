Медицинская система Украины может делать около 13 миллионов вакцинаций в месяц: причем это в спокойном режиме, - Степанов
Медицинская система Украины способна обеспечить проведение около 6 миллионов прививок от COVID-19 в месяц, а если задействовать все кабинеты прививок, то 13 млн.
Об этом в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Когда мы говорим о коллективном иммунитете, он начинает формироваться от 60-70% привитых граждан. Берем 70% от 34 млн (взрослого населения Украины по данным Госстата - ред.), это 24 млн. В настоящее время, даже если мы привлечем не все мощности, а 30% кабинетов прививок из 11,5 тыс., мы можем делать около 6 млн прививок в месяц. Если мы говорим, например, о всех без исключения кабинетах прививок, то это около 13 млн прививок в месяц. Причем это мощности в достаточно спокойном режиме", - сказал Степанов.
В то же время министр отметил, что по всему миру происходят отсрочки поставок вакцин, срывы заключенных сделок с производителями, не только государственник сделок, но даже международных инициатив, таких как COVAX.
Напомним, что за 4 апреля в Украине в Киевской, Одесской и Херсонской областях не сделали ни одной прививки от коронавируса, за 5 апреля в Киевской области не сделали ни одной прививки, а в Херсонской - лишь 10 прививок.
Поговорил с другом из США. В пятницу ребята организовывали вечеринку - вход был для всех, кто вакцинирован. Людей было море.
Об этом https://www.facebook.com/ukrdav рассказал вчера вечером в Фейсбуке бизнесмен и общественный активист Алексей Давиденко.
Оказывается. Нынче популярный формат в США.
Услышал и грустно улыбнулся.
У нас на такую вечеринки пришло бы два человека. И то, если бы пришли все 100% желающих и живущих в Украине жителей.
Другу как и мне 40.
На прошлой неделе укололся вакцинной от Johnson&Johnson. Одна доза и всё. А жена укололась Pfizer.
Оба выбирали себе вакцину сами.
У нас люди, которым 40, смогут вакцинироваться *** знает чем - *** знает когда.
Он рассказал мне.
После вакцинации ему выдали карточку. Власти Нью-Йорка активно обсуждают, чтобы уже с мая снять ограничения для всех кто вакцинирован. Показал карточку и заходи в ресторан.
Снова грустно улыбнулся.
Показал карточку в нашем случае - это сказал секретный пароль для своих, чтобы тебе по блату дали талон на проезд в закрытом общественном транспорте. Или впустили в типа закрытый фитнес-клуб.
Под конец разговора друг радостно сообщил:
- Ах, да. Совсем забыл рассказать - сегодня в руководстве медицины США сообщили, что с июня скорее всего уже полностью снимут обязанность ходить в масках.
Так как все 300 миллионов человек будут вакцинированы.
Уверен.
До конца года цивилизованный мир откроется для всех, кто вакцинирован. А их будет большинство.
А мы?
Мы без массовой тотальной вакцинации будем ещё долго ходить в масках, сидеть дома, закрывать бизнесы, болеть и дохнуть.
Я солидарен с западными аналитиками, которые утверждают, что Украине понадобится 10 лет на вакцинацию…
Указ президента Зеленского о том, что в Украине большинство взрослого населения до конца 2021 года получит прививки от коронавируса - не более, чем очередная бурная имитация деятельности, в данном - случае лично Зеленского как гаранта конституционных прав граждан.
Такое мнение https://glavred.info/opinions/ukaz-zelenskogo-o-vakcinacii-ocherednaya-imitaciya-burnoy-deyatelnosti-10261646.html озвучил в сегодняшнем комментарии для «Главреда» врач-эпидемиолог, директор Института вакцинологии и иммунобиопрепаратов Сергей Кравченко.
Потому что можно сколько угодно создавать национальных планов вакцинации, но в условиях ограниченного доступа к вакцинам все это - продукция Обуховской бумажной фабрики.
В Украине проживает около 40 миллионов человек. Для того, чтобы получить коллективный иммунитет, нужно провакцинировать две трети населения, то есть порядка 30 миллионов.
В Израиле на то, чтобы провакцинировать 6 миллионов человек, понадобилось 4 месяца. Украине понадобится 1,5-2 года и это при самом хорошем раскладе, то есть с учетом того, что у нас обеспечат бесперебойные поставки вакцины, будет продумана вся логистика по маршруту пациента и достаточно медперсонала.
Смотивировать людей вакцинироваться можно только при соблюдении двух пунктов:
1. Если переговорный процесс, закупки, поставки вакцин и их распределение по медучреждениям будут полностью прозрачными;
2. При значительной разъяснительной работе по вакцинопрофилактике.
Но у нас не сделали ни первого, ни второго. Потому я солидарен с западными аналитиками, которые утверждают, что Украине понадобится 10 лет на вакцинацию, поскольку страна в прошлом году проигнорировала подготовку к вакцинации и занялась этим вопросом только в декабре 2020 года (из-за чего, кстати, мы теперь и находимся на задворках доступа к вакцине).
И так как Украина, скорее всего, сможет получить доступ к вакцинам только к концу 2022 года, уже сейчас, ввиду того, что уже апрель, можно говорить однозначно, что в 2021 году вакцинация от коронавируса как комплексное явление у нас не состоится.