Медицинская система Украины может делать около 13 миллионов вакцинаций в месяц: причем это в спокойном режиме, - Степанов

Медицинская система Украины способна обеспечить проведение около 6 миллионов прививок от COVID-19 в месяц, а если задействовать все кабинеты прививок, то 13 млн.

Об этом в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Когда мы говорим о коллективном иммунитете, он начинает формироваться от 60-70% привитых граждан. Берем 70% от 34 млн (взрослого населения Украины по данным Госстата - ред.), это 24 млн. В настоящее время, даже если мы привлечем не все мощности, а 30% кабинетов прививок из 11,5 тыс., мы можем делать около 6 млн прививок в месяц. Если мы говорим, например, о всех без исключения кабинетах прививок, то это около 13 млн прививок в месяц. Причем это мощности в достаточно спокойном режиме", - сказал Степанов.

В то же время министр отметил, что по всему миру происходят отсрочки поставок вакцин, срывы заключенных сделок с производителями, не только государственник сделок, но даже международных инициатив, таких как COVAX.

Напомним, что за 4 апреля в Украине в Киевской, Одесской и Херсонской областях не сделали ни одной прививки от коронавируса, за 5 апреля в Киевской области не сделали ни одной прививки, а в Херсонской - лишь 10 прививок.