Агрессия России против Украины
Для усиления и защиты госграницы, борьбы с ДРГ в приграничных районах на юге Украины объявили сборы теробороны

Для усиления и защиты госграницы, борьбы с ДРГ в приграничных районах на юге Украины объявили сборы теробороны

С целью формирования и подготовки подразделений территориальной обороны (ТрО) к выполнению задач по назначению, выполнению задач ТрО по контролю населенных пунктов, усиления и защиты государственной границы, охраны и обороны определенных объектов, борьбы с ДРГ в приграничных районах страны в отдельных областях южного региона страны проводятся сборы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в Facebook.

"Целью сборов является наращивание возможностей подразделений ТРО к выполнению определенных им задач", - говорится в сообщении..

Также отмечается, что основными целями сборов являются совершенствование уровня умений и практических навыков командиров и штабов по управлению подразделениями, повышение индивидуальных навыков военнослужащих по выполнению определенных задач на реальных объектах:

- по охране и защите административной границы с АР Крым, прикрытие десантно-доступных участков побережья;

- выполнении задач по контролю населенных пунктов, по охране органов государственной власти, усилению охраны критических объектов, мостов, несение службы на блокпостах, контроль населенных пунктов с выполнением задач комендантского часа;

Читайте на "Цензор.НЕТ": Структуры сектора безопасности и обороны завершают разработку законопроекта об основах теробороны, - Наев

- борьба с диверсионно-разведывательными силами, другими вооруженными формированиями агрессора и антигосударственными незаконно образованными вооруженными формированиями.

Для усиления и защиты госграницы, борьбы с ДРГ в приграничных районах на юге Украины объявили сборы теробороны 01

+19
Почалась мобілізація. Треба готуватись до війни. Путін - здохни падло !
06.04.2021 09:28
+14
терробороне надо для начала зачистить продажных судей, ментов, прокуроров и сбу,
иначе эти запретят стрелять, отберут оружие и сдадут их русским
06.04.2021 09:32
+13
Хочешь мира, готовься к войне! Не нами придумано. Радует что хоть что-то начали делать, а не уповают на то что это все страшилки путена и он скоро отстанет от нас!
06.04.2021 09:32
Атопутіннападьот. Чули вже.
06.04.2021 09:30 Ответить
А ти на 100% впевнений що ***** не нападе???
06.04.2021 09:46
Я вже писав по це.
06.04.2021 09:47
а де писав?
06.04.2021 10:01
Нарешті дійшло до зелені.
06.04.2021 09:29
скорее всего зегниды решили выявить тех, кто придёт на призыв и
продать их русским оккупантам
06.04.2021 09:33
Хрен їм в гризло.
06.04.2021 09:39
Не бреши, падла.
06.04.2021 10:25
вы поклонник Сивохи ?
06.04.2021 10:35
В такому разі напад буде з боку Криму.
А теробороні потрібно прийняти заходи для запобігання поширенню інформації про тих з кого складається тероборона
06.04.2021 10:54
а вчора деякі їхні експерди казали, що з Крима їм дуже важко на північ просуватися і воно того не варто саме так нападати
06.04.2021 11:08
06.04.2021 11:08
Таки да, вести наступ через вузький перешийок неможливо. Артилерія його перекопає і всьо.
06.04.2021 11:20
06.04.2021 11:20
Якби дійшло, то Зеля не помчав би на катарські пляжі.
06.04.2021 09:36
06.04.2021 09:36
Чергові збори того, чого по суті нема...
Проте... Як відзвітують... Як відзвітують...
06.04.2021 09:43
Терміново владі треба ЗНЕШКОДИТИ дії п'ятої колони в нашому тилу.
06.04.2021 09:44
06.04.2021 09:44
Влада і є цією 5 колоною.
06.04.2021 12:47
Правильно, заразу проще пресечь на корню!
06.04.2021 09:46
06.04.2021 09:46
Перед лицом скорой навалы Орды - это поможет, как мертвому припарка. Пуйло отсечет Украину от Черного моря и соединит раху с Приднестровьем и Крымом.
06.04.2021 09:47
06.04.2021 09:47
буде битий Американами і Турками.
06.04.2021 10:29
это довольно трудно сделать
06.04.2021 11:05
"...в отдельных областях южного региона страны проводятся сборы"Эти сборы проводятся так скрытно,что мало кто о них знает и слышал На днях интересовался этим вопросом в Запорожье-глухо как в танке(смотрели на меня как на сумасшедшего) Хз,может не у тех спрашивал?А может это просто брехня?
06.04.2021 09:53
06.04.2021 09:53
може і так.
Закон про тероборону ж не прийняли
Простіше напустити туману по типу "у нас все під контролем"
06.04.2021 10:56
а тесты и вакцины делают или собирают что би все заболели, эти довбні
06.04.2021 09:53
06.04.2021 09:53
Краще б людям зброю роздали
06.04.2021 09:55
Всі хто хотів, мали 7 років щоб її купити... Тих же хто прагне халяви, озброять в ЗСУ і НГУ після вступу на службу...
06.04.2021 10:42
06.04.2021 10:42
Как живётся - дураком ?
06.04.2021 12:52
Слово есть, а теробороны нет.
06.04.2021 10:24
а если бы еще была возможность иметь дома огнестрел для теробороны, вообще замечательно бы, как в Израиле.
06.04.2021 13:32
06.04.2021 13:32
А можливість і є. Чи Ви про короткоствол?
07.04.2021 12:51
07.04.2021 12:51
Мене на п'ятницю вже викликають.
07.04.2021 12:50
 
 