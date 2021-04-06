Для усиления и защиты госграницы, борьбы с ДРГ в приграничных районах на юге Украины объявили сборы теробороны

С целью формирования и подготовки подразделений территориальной обороны (ТрО) к выполнению задач по назначению, выполнению задач ТрО по контролю населенных пунктов, усиления и защиты государственной границы, охраны и обороны определенных объектов, борьбы с ДРГ в приграничных районах страны в отдельных областях южного региона страны проводятся сборы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в Facebook.

"Целью сборов является наращивание возможностей подразделений ТРО к выполнению определенных им задач", - говорится в сообщении..

Также отмечается, что основными целями сборов являются совершенствование уровня умений и практических навыков командиров и штабов по управлению подразделениями, повышение индивидуальных навыков военнослужащих по выполнению определенных задач на реальных объектах:

- по охране и защите административной границы с АР Крым, прикрытие десантно-доступных участков побережья;

- выполнении задач по контролю населенных пунктов, по охране органов государственной власти, усилению охраны критических объектов, мостов, несение службы на блокпостах, контроль населенных пунктов с выполнением задач комендантского часа;

- борьба с диверсионно-разведывательными силами, другими вооруженными формированиями агрессора и антигосударственными незаконно образованными вооруженными формированиями.