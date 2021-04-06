РУС
5 606 39

В случае медицинского коллапса врачи вам скажут: "Лечитесь дома, выживайте, читайте "Отче наш", - Кличко

В случае медицинского коллапса врачи вам скажут:

Решение ввести более жесткие ограничения - непопулярное. Однако ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Киеве сейчас критическая.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире "ICTV".

"Если мы сейчас дойдем до черты, когда будет медицинский коллапс, что будет? Что такое медицинский коллапс? Это когда вам – человеку, который сейчас нас смотрит, - станет плохо, если вам будет нужна медицинская помощь и вы обратитесь к врачам, вам скажут: "Извините, пожалуйста, мы вам не можем помочь, лечитесь дома, выживайте, читайте "Отче наш" в лучшем случае - может быть, поможет", - подчеркнул мэр столицы.

По словам Кличко, власть столицы ни в коем случае не хочет допустить этого и только с этим связаны такие ограничения.

"Но ограничения, которые действуют сейчас в Киеве, по сравнению с теми ограничениями, которые действуют в других странах, мягкие. Потому что действительно комендантский час есть во многих странах, во многих странах крупные штрафы - от нескольких сотен до тысячи евро - за не ношение масок. Я хотел бы, чтобы все осознали - только от нас зависит, насколько жесткими будут ограничения", - подытожил мэр Киева.

+14
Дибіли не розуміють цього.
Поки дубіною по ребрах не отримають - не дійде.
показать весь комментарий
06.04.2021 09:33 Ответить
+10
Виталька, открой Конституцию и найди в ней где власть имеет право ограничивать передвижение граждан без введения военного или ЧП!
показать весь комментарий
06.04.2021 09:46 Ответить
+9
Китайці таких звиздячили палками. Правильно робили.
показать весь комментарий
06.04.2021 09:35 Ответить
Не варто народ дебілами називати і пропонувати використовувати протів нього дубіни. Те що створене в Україні із вакцинацією ,є створене брехнею влади.
показать весь комментарий
06.04.2021 10:54 Ответить
