В случае медицинского коллапса врачи вам скажут: "Лечитесь дома, выживайте, читайте "Отче наш", - Кличко
Решение ввести более жесткие ограничения - непопулярное. Однако ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Киеве сейчас критическая.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире "ICTV".
"Если мы сейчас дойдем до черты, когда будет медицинский коллапс, что будет? Что такое медицинский коллапс? Это когда вам – человеку, который сейчас нас смотрит, - станет плохо, если вам будет нужна медицинская помощь и вы обратитесь к врачам, вам скажут: "Извините, пожалуйста, мы вам не можем помочь, лечитесь дома, выживайте, читайте "Отче наш" в лучшем случае - может быть, поможет", - подчеркнул мэр столицы.
По словам Кличко, власть столицы ни в коем случае не хочет допустить этого и только с этим связаны такие ограничения.
"Но ограничения, которые действуют сейчас в Киеве, по сравнению с теми ограничениями, которые действуют в других странах, мягкие. Потому что действительно комендантский час есть во многих странах, во многих странах крупные штрафы - от нескольких сотен до тысячи евро - за не ношение масок. Я хотел бы, чтобы все осознали - только от нас зависит, насколько жесткими будут ограничения", - подытожил мэр Киева.
Поки дубіною по ребрах не отримають - не дійде.
Поможе більше ніж лікарня, тому кличку можна подякувати за розумну пораду!
Мне home office уже осточертел, но пока прививка не сделана - лучшего, опять таки пока, никто не придумал... с моим "букетом" не хочется рисковать...
Доходчиво!
